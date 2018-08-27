«СПАРТАК» ОГНЕДЫШАЩИЙ

Наконец-то он встрепенулся и разозлился. «Динамо» ли пробудило в нем зверя, столкнув с прямой дороги в Лигу чемпионов; невзрачные выступления в недавних встречах с ПАОКом и «Краснодаром» задели за живое? Теперь уже не суть. Главное – «Спартак» лютовал с первого удара по мячу. И запросто мог победить разгромно.

ГОЛОВИН С ЦСКА НЕ УВИДИТСЯ

Зато «Локомотиву» могут попасться и его «Монако», и «Валенсия» Дениса Черышева. 30 августа пройдет жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Уже известны 26 его участников и почти полностью собраны две сильнейшие корзины.

«ХОТЕЛИ С СЕМАКОМ СЪЕЗДИТЬ НА ЧЕМПИОНАТ МИРА. А ОН ВДРУГ В «ЗЕНИТ» УШЕЛ…»

«Уфа» уже приучила к тому, что ее главные тренеры – люди известные, заслуженные. Канчельскис, Колыванов, Гончаренко, Семак. Однако после ухода Семака в «Зенит» выбор клубного руководства пал на незаметного прежде ассистента. И Сергей Томаров с первых же дней попал в круговорот событий. Кто он, нынешний наставник уфимцев?

НА ГОРИЗОНТЕ – ЛОНДОН

В Лиге Европы расклад накануне жеребьевки, назначенной на 31 августа, не только непредсказуем, но пока и непонятен: из 48 вакансий заполнена только 21. Остальные 27 команд добавятся после раунда плей-офф – в том числе, шестеро неудачников Лиги чемпионов.

«ЗЕНИТ» ПРИДУМАЛ ИГРУ «ДЗЮБОЛ»

В дзюдо есть известный принцип: поддаться, чтобы победить. Создать у соперника ощущение силы и превосходства, маневрировать, чтобы тот, атакуя, терял точки опоры и раскрывался. И, стремительно перейдя в наступление, уложить ничком. Именно этим всю неделю «Зенит» и занимался. А коронным приемом в столь необычной манере ведения футбольных встреч стала игра на Дзюбу.

«РУКОВОДСТВО «ЛОКОМОТИВА» ЗАГОНЯЕТ СЕБЯ В УГОЛ»

«Локомотив» берет пенсионеров, которых уже все списали, и кричит: мы купили чемпиона мира. При чем здесь чемпион мира?! Хотите чемпиона мира, подпишите Диего Марадону!» Известный агент Дмитрий Селюк в традиционно эпатажном стиле комментирует трансферную работу некоторых наших клубов.

ПРИЖИЛИСЬ И РАСЦВЕЛИ

В июле «ССФ» особо отмечал переходы Жиго, Крыховяка и Эрнандеса, как очевидное укрепление их новых команд. Приятно отметить, что мы не ошиблись: времени на адаптацию им практически не потребовалось. Как и еще нескольким игрокам, смена прописки которыми поначалу не вызвала ажиотажа. Самое время оценить, как и в чем они преуспели на старте сезона.

«ЗАРАНЕЕ СДАВАТЬСЯ «ДИНАМО» НЕ СОБИРАЕМСЯ»

«Торпедо» вновь вынашивает амбициозные планы. Благодаря победе над «Шинником» москвичи вышли в 1/16 финала Кубка России, где встретятся с «Динамо». Главному тренеру торпедовцев Игорю Колыванову бело-голубой клуб совсем не чужой: в его рядах он стал последним в истории лучшим футболистом года в СССР.

«ВИЖУ – МЯЧ НА МЕНЯ ЛЕТИТ. СЕРДЦЕ ЗАБИЛОСЬ: БУМ-БУМ-БУМ»

Германия с треском вылетела с ЧМ-2018, но без чемпиона мира Бундеслига все-таки не обойдется. Автор одного из самых красивых голов на российских стадионах Бенжамен Павар по-прежнему играет за «Штутгарт», хотя France Football считает, что француз эту команду уже перерос.

ПОЕХАЛИ НАЗАД!

Архив «Советского спорта» – бескрайнее раздолье для путешественников во времени. И клондайк для тех, кто любит пересыпать с ладони на ладонь золотые мгновения дней минувших. Давайте поищем их в толщах старых подшивок. А для начала – обычный отчет о матче чемпионата страны. 50-летней давности. Сравните, многое ли изменилось с тех пор в языке, в стиле и в нашем футболе с 1968 года?