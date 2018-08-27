«ИГНАШЕВИЧ БУДЕТ ПРИСУТСТВОВАТЬ НА ТРЕНИРОВКАХ»«ТАШАЕВ ТРАВМИРОВАН. ТАК БЫЛ БЫ В СОСТАВЕ»Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы журналистов после оглашения заявки команды для подготовки к матчам против Турции и Чехии.

«АКИНФЕЕВ ПРОВЕРЯЕТ КОЛЕНО В ГЕРМАНИИ»

- Состав неочевидный. Некоторые позиции удивили.

- Чемпионат России стартовал, мы внимательно смотрим за всеми, кто как себя проявляет. У нас нет времени готовить три-четыре недели потенциальных игроков. Что видим, то видим. Удивления? Ну удивляйтесь. Какая позиция вас удивляет?

Вызов в национальную команду получили 25 игроков, 12 из них выступали за команду на домашнем чемпионате мира. Сборная России: вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»), Антон Шунин («Динамо»); защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Илья Кутепов («Спартак»), Федор Кудряшов («Рубин»), Эльмир Набиуллин («Зенит»), Игорь Смольников («Зенит»), Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА); полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Дмитрий Стоцкий («Краснодар»), Роман Зобнин («Спартак»), Александр Ерохин («Зенит»), Далер Кузяев («Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Руслан Камболов («Рубин»), Павел Могилевец («Рубин»), Денис Черышев («Валенсия», Испания), Антон Швец («Ахмат»); форварды: Артем Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный («Зенит»), Дмитрий Полоз («Рубин»). Напомним, Россия сыграет с Турцией 7 сентября в Трабзоне и с Чехией 10 сентября в Ростове-на-Дону.

- Например, Илья Кутепов.

- Да, он один из немногих наших футболистов, кто не играл. Но он наш основной игрок, мы не можем Илью не вызывать, позиция центрального защитника у нас дефицитная.

- В сборной нет Федора Смолова, Игоря Акинфеева, братьев Миранчуков.

- У Игоря плановый осмотр колена в Германии. Смолов перешел в «Локомотив», где только-только начинает себя находить. Я был на матче с «Анжи» (2:1), великолепный гол он забил. Мы пока не будем трогать Федора, пускай себя проявляет в новом клубе. Сейчас важно, чтобы он там закрепился и нам был полезен. Вокруг Смолова последнее время много шума. Если мы не можем предоставить ему стопроцентное место в составе, то это один вопрос. А раз нет, то не надо выдергивать из клуба и не давать возможность сыграть. После чемпионата мира Федор должен обрести себя.

Мы также делали с Артемом Дзюбой, когда он оказался в «Арсенале», дали ему время на адаптацию. В итоге на ЧМ он нам помог.

- Вызваны два больших нападающих – Антон Заболотный и Артем Дзюба.

- В прошлом году Антон себя в клубе не мог найти, сейчас он играет полезно для «Зенита», может хорошо выйти на замену и хорошо показать себя с первых минут. Как мы видим, он может сыграть с Артемом вместе.

- После ЧМ Акинфеев сказал о дальнейшей судьбе в сборной «скоро все узнаете». Нет вероятности, что он закончит?

- На эту тему не разговаривали. Мы говорили по поводу обследования, я вам уже все сказал. Он не будет участвовать на этом сборе по вышесказанным причинам.

«ТАШАЕВ ТРАВМИРОВАН. ТАК БЫЛ БЫ В СОСТАВЕ»

- Роман Нойштедтер обиделся, когда не попал в заявку на ЧМ. А теперь вы его вызвали.

- Вот если бы он разместил в соцсети флаг России и подписал «слава богу я не в составе», тогда бы я точно оскорбился. А расстраиваться - это нормально, сейчас у него появился шанс. Он нормально смотрелся за «Фенербахче», правда он остался без Лиги чемпионов. Возможность сыграть за сборную у Романа большая. Ситуация сама подскажет нам, как действовать.

- Александр Ташаев был в расширенном списке перед ЧМ, а сейчас его нет в состве.

- Он травмирован. Был бы здоров, скорее всего был бы в составе.

- Игроков подбирали под рисунок игры на ЧМ или уже из вызванных будете строить нечто новое?

- Если бы у нас было 20 футболистов и их не пришлось бы менять, то мы были бы самыми счастливыми, а журналисты – самыми несчастными, поэтому вам нечего было бы писать.

У нас два конкретных матча. С турками мы уже дважды встречались, с чехами только предстоит познакомиться. Мы исходим сейчас из состояния футболистов, для нас это самое главное. Перед большим турниром мы имеем возможность поднять игрока на его потенциально высокий уровень. Сейчас у нас нет такой возможности. Опыт прошлого года показывает: если состояние футболиста в клубе не самое оптимальное, в сборной через два дня бывает то же самое. Зачем нам наступать на те же грабли?

«КАКИЕ ЭСПЕРИМЕНТЫ? ПОД ФЛАГОМ СТОИМ»

- Можно ли эти два матча сравнивать с просмотровым матчем с «Динамо»?

- Вы меня куда хотите увести своими вопросами? Мы вызвали тех, кто на сегодня готовы. Александр Самедов закончил, Юрий Жирков закончил, Сергей Игнашевич – тоже. Вот уже три футболиста, которых надо заменить. О каком просмотре мы можем говорить? Это наши футболисты с нашими паспортами. Какие эксперименты, о чем вы? Под флагом стоим.

Мы относимся к Лиге наций как к турниру, в котором есть места, с которых можно попасть на Евро-2020. Мы во второй корзине, нам надо выходить в первую.

- Времени на подготовку будет мало. Как вы им распорядитесь?

- Вот поэтому и вызываем тех, кто на сегодняшний день физически готов. Если футболист приезжает неготовым, у нас нет возможности его подготовить. Есть вопрос по Денису Черышеву, он 25 минут провел на поле. Но у него ситуация похожая была и в старом клубе, поэтому тут вопросов чуть меньше.

- В этом году сборная России проведет все матчи вне Москвы. Это вызывает какие-то сложности?

- Абсолютно нет, мы же подписывались под этим. Если говорить о ближайшем выезде, то мы специально после Турции играем в Ростове-на-Дону, из Трабзона в Ростов лететь около часа. Так что хорошо, что у нас есть инфраструктура, стадионы, которые можно задействовать, и не надо лететь в Москву. Также обсуждаем вопрос с Сочи. 14 октября у нас матч, надеемся, к этому времени там приведут поле в порядок. Мы северная страна, поэтому нас, если что, выручат арены в южных регионах.

- Сейчас в сборной нет капитана и вице-капитана. Кто их заменит?

- Все узнаете из прессы.

«ИСХОДИМ ИЗ СОСТОЯНИЯ ИГРОКОВ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС»

- Насколько плотно общались с футболистами после чемпионата мира? Какие настроения в команде?

- С Георгием Джикией общался сегодня, с Самедовым пару дней назад. Вот только-только поговорили с Игнашевичем, он заходил ко мне. С Александром Головиным разговаривал три дня назад, мы пообщались по поводу его состояния. Стараемся, или я, или помощники, поддерживать контакт. Но ситуации разные бывают. Если травма, смысл мне звонить? Лучше врач потом мне наберет и расскажет, нежели я буду про какие-то вещи спрашивать, в которых не разбираюсь.

- Будете придерживаться схемы с четырьмя защитниками?

- Мы изучим соперников, просмотрим свои командные связи. И будем исходить уже из того, что лучше для нас.

«ИГНАШЕВИЧ БУДЕТ ПРИСУТСТВОВАТЬ НА ТРЕНИРОВКАХ»

- После ЧМ внимание к сборной другое. Болельщики обращают на игроков много внимания.

- Так и до чемпионата мира обращали внимание. Когда-то позитивно, когда-то негативно. Футболисты к этому готовы. Другое дело, когда тебя возносят, нужно голову чуть-чуть привести в порядок. Определенный вектор общения с игроками у нас есть. Просто ситуация меняется, у нас нет забронированных мест. Даже если мы видим в ком-то перспективу, игрок должен пройти какой-то путь. Тот же Антон Шунин провел хорошо прошлый сезон, сейчас хорошо начал. Ситуация позволяет его пригласить, мы это и делаем.

- Будут ли изменения в тренерском штабе?

- Нет. Единственное, Игнашевич будет посещать наши тренировки. Будем потихонечку давать ему возможность проявлять себя. Он официально работает в ЦСКА, мы предлагали ему возглавить сборную России 2004 года, но он сказал, что не готов. А в сборной он будет внештатно. Сергей парень умный, мы не можем проходить мимо футболистов, которые хотят попробовать себя в роли тренера. Паулино Гранеро? Он остается в команде.

- Два года назад вы начинали работу в сборной матчем с Турцией. Ощущения теперь другие?

- Те же. Мы тогда вызвали на сбор футболистов после Евро-2016, они были не в том состоянии. Сейчас ситуация нам это подсказывает. Мы видим внимательно, что футболисты, на которых мы рассчитываем потенциально, пока не в том состоянии, в котором надо, поэтому кого-то не вызываем. Сейчас мы, помогая клубам, помогаем себе. Причем нас никто об этом не просил.