СПАРТАК – ДИНАМО – 2:1

В центре обороны «Спартака» – железобетон

Мне понравились два момента. Во-первых, нельзя не заметить, что «Спартак» стал качественнее играть в обороне. С приходом Самуэля Жиго и выздоровлением Георгия Джикии центр обороны просто хорош. Правда, на флангах Каррера пока ищет варианты. Неслучайно против «Динамо» вышли Николай Рассказов и Лоренсо Мельгарехо вместо Дмитрия Комбарова и Андрея Ещенко. Потому что если подходы к воротам «Спартака» и бывают, то через их зоны. В центре – железобетон.

Во-вторых, приятно, что Каррера стал подпускать молодых ребят. Тот же Рассказов – интересный парень. Вратарю Александру Максименко доверяют и ставят его, несмотря на ошибки. Такие вещи прибивают молодых вратарей, но более опытный Артем Ребров ему помогает, подсказывает. Знаю это, потому что говорил с Артемом. Конечно, Максименко должен расстраиваться от того, что пропустил такую «пенку» от Владимира Рыкова, но принижать себя ему не следует.

В первом тайме «Спартак» играл отлично, но во втором сбавил обороты. Для меня нападение «Спартака» - лучшее в стране по уровню мастерства, но не все футболисты играют в свою силу. Если Зе Луиш был хорош, то Квинси Промес пока не в форме, и из-за этого мы много теряем. Каррера все равно ставит Промеса и дает ему набрать форму – это правильно, потому что следующий матч в Санкт-Петербурге будет решающим. Голландец должен быть на ходу.

С «Динамо» он забил первый мяч в чемпионате. Конечно, голы окрыляют и пойдут на пользу команде, но при этом он сам должен разобраться в себе. Промес теряет очень много мячей. Раньше, когда он получал мяч, это был опасный момент у чужих ворот, а сейчас он не очень хорош. Не знаю, в чем причина, но думаю, что Промес хотел уехать. Не получилось, и сейчас он не в форме. Хотя потенциал его мы знаем, голландец умеет играть в футбол.

УФА – ЗЕНИТ – 0:2

Зенитовцы продолжают доказывать Манчини

Артем Дзюба в огне, и это здорово. Он всегда хорош, когда кому-то что-то доказывает. Сейчас он продолжает доказывать все тому же Роберто Манчини. Так же было и в его спартаковском прошлом, когда при Карпине он уезжал в аренду, а потом забивал сначала за «Томь», а потом за «Ростов». Уже при Манчини он пошел в Тулу, не погнушался опуститься рангом ниже. Характер Дзюбы ему помогает, и теперь он любимец публики.

В общем-то, то же самое относится и ко всей команде, в которой Манчини многие футболисты не устроили. Он ушел, и посмотрите, что эти ребята делают – уходят с 0:4 и выигрывают 8:1. Они много забивают, но все же считаю, что у «Спартака» атака качественнее. Что будет, когда зенитовцы перестанут доказывать Манчини? У них к тому моменту уже настроится игра, она у них уже сейчас идет.

Каждый раз проигрывая 0:1 «Зенит» спокойно забивает голы. Питерцы очень много забили, и в атаке у них получается. Причем именно коллективная игра, а не индивидуальная. При этом важно, что «Зенит» не играет матчи полностью. Первый тайм обычно играет неважно, затем во втором забьет несколько мячей и побеждает. В этот раз было наоборот – зенитовцы забили два мяча и успокоились.

«Уфа» еще вчера это довольно средненькая команда. Для нее и шестое место было успехом. Сейчас у нее новый тренер, у которого свои взгляды на футбол. Не вижу ничего особенного в происходящем с уфимцами. Они очень боязливо начали эту игру и неслучайно получили сразу два гола.

ЛОКОМОТИВ – АНЖИ – 2:1

Миранчуки пока играют плохо

Меня подвел судья. Перед турами я разогреваю болельщиков и даю прогнозы. Сказал, что «Локомотив» выиграет 2:0, а судья взял и поставил этот дурацкий пенальти, которого просто не было. «Локо» пока не раскрутился – в команду пришли новички, игроки пока только притираются друг к другу и до сих пор в их голове сидит чемпионство. Когда Юрий Семин поставит их на место, все вернется на круги своя – по составу команда хорошая.

Братья Миранчуки пока играют плохо. Молодым всегда хочется играть в футбол, а им на чемпионате мира сыграть не дали. Значит, надо здесь и сейчас доказывать, но они находятся не в том состоянии. Неслучайно один другого меняет. При этом мы знаем, что они талантливы, они это показали. И это еще один аргумент за то, что «Локо» прибавит.

Лучшим среди железнодорожников сейчас является Гилерме. Он очень здорово стоит и, например, принес «Локо» победу в Самаре и ничью в Уфе. Неудивительно, что Станислав Черчесов вызвал его в сборную России на предстоящие матчи против Турции и Чехии.

А про «Анжи» сегодня все понятно – это кандидат на вылет.

РУБИН – ЦСКА – 1:1

При Вагнере, Жо и Думбия Чалова в ЦСКА бы не было

«Рубин» играет так же, как играет любая команда Курбана Бердыева, с упором на оборону. С тем лишь отличием, что казанцы уже на старте растеряли много очков, пропуская в концовке. С «Рубином» тоже все просто – дайте Бердыеву работать, и команда будет вверху. Этот тренер – возможно, единственный в РПЛ, кто может строить игру.

У ЦСКА ушли восемь футболистов, и это не может не сказаться на игре команды. Армейцам, чтобы стать командой, нужно время. «Рубину» забил Федор Чалов, но я вам честно скажу – это средненький игрок. Что-то он там, конечно, забивает, и ЦСКА в этом плане очень везет. Скажем так, когда в ЦСКА играли Вагнер, Жо или Думбия, Чалову там делать было нечего, он игрок совсем другого класса. Будут ли армейцы в лигочемпионской тройке по итогам сезоне? Маловероятно.

ОРЕНБУРГ – КРАСНОДАР – 1:1

Достойной замены Смолову у «Краснодара» нет

Пока у «Краснодара» под руководством Мурада Мусаева игра не идет. Он старается ставить молодых, но дело даже не в этом. Команда долго созревала у Олега Кононова, потом показывала серьезную игру при Игоре Шалимове, и там уже были опытные игроки. Сегодня достойной замены им нет. У «Краснодара» одни потери, а приобретений мало.

В прошлые годы у команды был наконечник атак в лице Федора Смолова. Уберите эти мячи, и посмотрите, какие были бы результаты. «Краснодару» надо найти Смолову замену. Внутри команды ее нет. «Быки» делают ставку на своих воспитанников? Это все от лукавого. Главное – есть очки или нет. Завтра начнут проигрывать, и своих воспитанников посадят в запас. Всем нужны победы.

У «Оренбурга» команда боевая и хорошо готовая к сезону, но звезд с неба не хватает. На старте они неожиданно перебрали очков, но, уверен, ни в тройке, ни в пятерке их не будет. Вот мне сейчас прохожий кричит, что они сдуются через три матча (разговор состоялся по телефону – прим. ред.). Набранные очки позволят им не думать о вылете, и это даст тренеру спокойно готовить команду к матчам, но для борьбы за высокие места нужны более качественные футболисты.