Выбери лучший гол 5-го тура РПЛ! (видео)
Сайт «Советского спорта» предлагает своим посетителям выбрать лучший гол 5-го тура российской премьер-лиги.
Голосование продлится до 23:59 мск 28 августа.
«Арсенал» – «Ростов» – 0:1
Гол: Ионов, 65 (пен.)
«Урал» – «Ахмат» – 2:1
Голы: Бикфалви, 50; Димитров, 78 – Думбия, 29
«Рубин» – ЦСКА – 1:1
Голы: Полоз, 10 – Чалов, 67
«Спартак» – «Динамо» – 2:1
Голы: Промес, 7 (пен.); Мельгарехо, 14 – Рыков, 82
«Оренбург» – «Краснодар» – 1:1
Голы: Козлов, 22 – Сулейманов, 88
«Уфа» – «Зенит» – 0:2
Голы: Пауревич (автогол), 3; Дзюба, 11
«Локомотив» – «Анжи» – 2:1
Голы: Рыбус, 55; Смолов, 73 – Кулик, 90+3 (пен.)
«Енисей» – «Крылья Советов» – 1:0
Гол: Костюков, 44