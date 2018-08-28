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Голосование продлится до 23:59 мск 28 августа.

Выбери лучший гол 5-го тура РПЛ
даты проведения: 28.08.2018 г. – 28.08.2018 г. Обсудить

«Арсенал» – «Ростов» – 0:1
Гол: Ионов, 65 (пен.)

«Урал» – «Ахмат» – 2:1
Голы: Бикфалви, 50; Димитров, 78  Думбия, 29

«Рубин» – ЦСКА – 1:1
Голы: Полоз, 10  Чалов, 67

«Спартак» – «Динамо» – 2:1
Голы: Промес, 7 (пен.); Мельгарехо, 14 – Рыков, 82



«Оренбург» – «Краснодар» – 1:1
Голы: Козлов, 22 – Сулейманов, 88

«Уфа» – «Зенит» – 0:2 
Голы: Пауревич (автогол), 3; Дзюба, 11

«Локомотив» – «Анжи» – 2:1
Голы: Рыбус, 55; Смолов, 73 – Кулик, 90+3 (пен.)

«Енисей» – «Крылья Советов» – 1:0
Гол: Костюков, 44

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