Почему «Спартак» нужен Кутепову

Илье нет смысла в данный момент менять прописку в принципе. Он на хорошем счету в клубе, который открыл его для российского футбола, борется за самые высокие места и регулярно участвует в еврокубках. Здесь ему все знакомо и понятно – каждый угол на базе в Тарасовке и каждая травинка на «Открытие Арене». Здесь он поднимался по футбольной карьерной лестнице, пройдя путь от 19-летнего дублера до игрока стартового состава и звезды сборной России на легендарном теперь уже ЧМ-2018. Здесь он может чувствовать себя уверенно и надежно. Здесь он дома.

А переезд в Санкт-Петербург – риск. Что он выиграет в случае перехода? Только увеличение банковского счета. Сейчас кажется очевидным, что в «Зените» у него будет достаточно игровой практики – качественный защитник с российским паспортом Сергею Семаку очень нужен. Однако стоит учесть, что сине-бело-голубые имеют привычку скупать всех российских футболистов на пике формы, до которых получается дотянуться, а затем не могут уместить всех на поле, раздают по арендам или оставляют полировать скамейку запасных.

Спросите Дмитрия Полоза, Ивана Новосельцева, Александра Рязанцева, Максима Канунникова или Александра Бухарова. Даже Олег Шатов и всеми любимый Артем Дзюба не избежали этой участи. Завтра питерцы найдут звездного иностранца или крепкого конкурента с российским паспортом, и Кутепова постигнет участь предшественников. У «Спартака» иная трансферная политика. Здесь у него всегда будет в основной обойме.

Кроме того, в первые несколько лет в Санкт-Петербурге будет играть роль спартаковское прошлое защитника. Мало того, что со стороны фанатского сообщества обоих клубов на него будет оказываться огромное давление, так еще и каждая ошибка будет разглядываться под микроскопом. Несколько ошибок, и – см. предыдущий абзац. В Москве благодаря статусу воспитанника он всегда будет иметь некоторые поблажки, потому здесь он – не чужой.

В общем и целом сейчас для Кутепова переход в «Зенит» – неоправданный риск с неоднозначной и сиюминутной выгодой.

Почему Кутепов нужен «Спартаку»

А что Кутепов для «Спартака»? В первую очередь, очень важный футболист центра обороны. Пускай, сейчас основной парой центральных защитников видится связка Самуэль Жиго – Георгий Джикия, но сезон длинный, и ротация неизбежна. Кутепов в любой момент может подменить партнера в случае дисквалификации, травмы или потери игровой формы, что на длительном отрезке неизбежно. К тому же обладает российским паспортом, что является дополнительным преимуществом.

Нужен Кутепов и на более длительной дистанции. Четвертому центральному защитнику Сальваторе Боккетти в ноябре исполнится 32 года. Год-два в «Спартаке» для него – предел. К томе же Жиго может в любой момент получить хорошее предложение и уехать. А значит, в случае продажи Кутепова, красно-белым вновь придется обращать взор на академию и тратить годы на воспитание защитника или выходить на трансферный рынок. И тут мы возвращаемся к теме паспортов – сомнительно, чтобы в ближайшие годы в России появилась россыпь центрбеков. Можно провести аналогия с Артемом Дзюбой. При всей его противоречивости пользу он команде приносил и сейчас, будучи лучшим нападающим страны, не было бы в «Спартаке» лишним.

К тому же Кутепов выступает за сборную России. Какой никакой, а все же показатель класса. Плюс представитель красно-белых в национальной команде, узнаваемый в стране футболист, герой ЧМ-2018. А это престиж, маркетинг и финансовая выгода. Отъезд Кутепова в стан злейшего конкурента – напротив, разочарование торсиды, удар по репутации и множество неприятных статей в прессе.

Также стоит отметить по-футбольному правильный характер Кутепова. В отличие от эксцентричного Дзюбы, Илья не способен создавать проблемы в раздевалке и очень полезен команде в качестве примера профессионального подхода к делу. Не устраивает демаршей, не ссорится с болельщиками, не дает скандальных интервью. В общем, во всех смыслах дружит с головой. Расставаться с таким игроком попросту неразумно.

Так что в общем и целом у Кутепова и «Спартака» получился прекрасный симбиоз, выгодный и полезный им обоим. Расставание не в интересах ни одной из сторон. А значит, в ближайшее время ожидать его не стоит.