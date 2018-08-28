Обозреватель «Советского спорта» рассуждает, почему для Ильи Кутепова будет лучше не оставаться в «Спартаке» и перейти в «Зенит».

Один из самых ожидаемых трансферов конца лета в российской премьер-лиге – переход Ильи Кутепова из «Спартака» в «Зенит».

Да, времени осталось немного. Да, велика вероятность, что переход перенесется на зиму, как это было с Артемом Дзюбой. Но и сейчас не все потеряно. Для того, чтобы трансфер осуществился нужно два волевых решения.

Первое решение должен принять сине-бело-голубой клуб: платить 15 млн евро отступных, или не платить?

Второе решение уже будет за футболистом: принимать предложение «Зенита», или оставаться в «Спартаке»?

«Зениту» Кутепов необходим

Для начала представим себя на месте руководства питерского «Зенита», который пока что для своего нового тренера, Сергея Семака, не приобрел ни одного футболиста.

Срываются трансферы вингеров из Уругвая, центральных защитников из Бразилии, опорников из Италии… А покупать кого-то надо. Просто необходимо. Семак так говорит! Команде нужно укрепление состава. Причем, центр защиты – ключевая позиция. Здесь есть Мевля с Ивановичем, травмированный Маммана, ненадежный Нету и все… Дальше пропасть, на другом краю которой стоит Скроботов.

Заметили? Среди фамилий центральных защитников питерского «Зенита» нет ни одной российской – все иностранцы. Читай – легионеры. В условиях лимита - это не есть хорошо. Приобретение качественного центрального защитника с российским паспортом заставило бы сердце Семака биться реже, более размеренно.

15 млн евро за игрока основы сборной России – это много? Не рассказывайте сказок «Зениту», который в свое время платил едва ли не больше за Александра Бухарова и почти столько же за «иуду» Владимира Быстрова. Деньги у «Зенита» есть и их надо куда-то потратить. Так почему бы не в российского защитника, который при хорошем за ним уходе будет служить тебе верой и правдой еще долгие годы?

Спартаковское прошлое? Расскажите об этом Артему Дзюбе, которому в Питере ромбик на сердце не просто простили, но и сделали его своим кумиром, символом, почти идолом. Еще немного и капитанская повязка «Зенита» достанется Артему. Тем более, что Кутепов, воспитанник тольяттинской академии имени Коноплева, никогда не бил себя в грудь и не кричал во всеуслышание, что кожа у него белая, а кровь – красная. Примут. Как миленькие примут.

«Зенит» для Кутепова – отличный вариант

Теперь давайте поставим себя на место Ильи Кутепова и представим, что «Зенит» согласился заплатить за вас 15 млн евро «Спартаку».

Для начала предлагаем отбросить мысли о тщеславии. Не будет Илья кичится тем, что сине-бело-голубой клуб сделал его самым дорогим российским защитником в истории футбола. Он – скромный парень. Дело в другом.

Даже скромному парню хочется достойно зарабатывать на жизнь. Не гоже выходить на поле рядом с 24-летними Джикией и Жиго и зарабатывать на порядок меньше, а потом ехать к себе домой в Мытищи к жене с ребенком. По неофициальным данным зарплата француза в красно-белом клубе составляет порядка 1,8 млн евро, у Георгия – прядка 1,7. Кутепов при наилучшем раскладе зарабатывает в год не больше 0,6 млн евро. Вот он и торгуется сейчас с клубом за улучшение контракта. А клуб – тянет кота за хвост, опрометчиво предлагая новый контракт на улучшенных условиях лучшему другу Ильи в команде, Роману Зобнину, с которым он вышел из академии Коноплева. Обидно? Не то слово!

Помните, как уходил из «Спартака» Артем Дзюба? С чего все началось? Правильно, с переговоров по новому контракту. Тогда футболист занял второе место в споре лучших бомбардиров чемпионата России, играя за «Ростов», а сезон в «Спартаке» начал с такой результативностью, что Криштиану Роналду разинул рот. Как отреагировали в «Спартаке»? Усадили на лавку – чтобы одумался, чтобы неповадно было. Чем это все закончилось? Дзюба стал кумиром миллионов, но играет уже не за «Спартак», у которого подписчиков в Instagram в четыре раза меньше, чем у футболиста, который оказался им не нужен.

На каком этапе сейчас находится карьера Ильи Кутепова в «Спартаке»? Он сидит на лавке за спинами Джикии и Жиго, которых не было на чемпионате мира по разным причинам. А Кутепов там был. И сыграл он просто великолепно, доказав свой уровень. Он настолько классно сыграл, что Станислав Черчесов зовет его в сборную, несмотря на то, что футболист не провел на поле ни минуты с тех пор, как прозвучал финальный свисток в игре со сборной Хорватией в четвертьфинале ЧМ-2018.

Где гарантии, что кредита доверия хватит надолго? Кто поручится, что уже в октябре из-за недостатка игровой практики Кутепов не выпадет из состава сборной России, уступив место, скажем, Рыкову из «Динамо»?

Слова о возможных травмах партнеров и ротации состава звучат красиво, но стоит ли в это верить? На травмы надеяться, мало того, что низко, так еще и не надежно. А ротация… Скажите, часто ли в прошлом сезоне на поле выходил, скажем, Сердар Таски? Да и где гарантия, что Кутепова Каррера рассматривает, как ближайшего сменщика Джикии или Жиго? Помните, кто выходил на поле в первых двух турах чемпионата России, когда Кутепову еще не приписали загадочную травму и он сидел на скамейке запасных всему честному народу на удивление? Правильно – играл Сальваторе Боккетти. А вы говорите ротация, возможности…

Подводя итог, зададим вам еще один вопрос. Допустим, у вас есть выбор: все и сразу прямо сейчас, или обещание того же самого, но когда-то потом, если звезды сойдутся. Что вы выберете?

P.S. Про интересы «Спартака», у которого в случае перехода Кутепова в запасе останется всего один центральный защитник, да и тот травмированный, мы вообще не говорим, потому что «Спартак» в случае чего никто и спрашивать не будет. 15 млн евро, прописанные в контракте Ильи, гарантируют «Зениту» возможность сделать ему предложение от которого мало кто сможет отказаться.