О чем молчит «Зенит» и говорит Семак
В воскресенье в Санкт-Петербурге «Зенит» сыграет со «Спартаком».
Питерский клуб подошел к суперматчу без очковых потерь в РПЛ (5 побед из 5). Однако единоличное лидерство команды Сергея Семака и феерия Артема Дзюбы - лишь внешний лоск, за которым скрываются сложные будни.
НОЛЬ ПОКУПОК «ПОД НОВОГО ТРЕНЕРА»
Каждая пресс-конференция Семака - продолжение предыдущей. С одной стороны, главный тренер «Зенита» констатирует наличие проблем в обороне, с другой - отмечает, что других футболистов в его распоряжении нет. Когда речь заходит о широком выборе исполнителей в середине поля, тут же следует оговорка: усиление никому не помешает. А на прямой вопрос о потенциальных новичках Сергей Богданович отвечает примерно так: «Свои пожелания руководству я озвучил».
При этом свои заявления интеллигентный Семак делает предельно деликатно: дескать, читайте мысли между строк. Контраст с Роберто Манчини - колоссальный! Итальянец весь прошлый сезон закатывал истерики перед журналистами. Жаловался на то, что ему покупают совсем не тех игроков, о которых он просил, да еще и переходил на личности, позволяя себе обидные для некоторых футболистов пассажи. Преемник Манчини избрал в диалоге с руководством совсем другую, куда более осторожную тактику.
Однако идеальный состав «Зенита» представляется Семаку не таким, каким мы видим его сейчас. Это подтверждают источники, знакомые с позицией тренерского штаба. И это, согласитесь, вполне логично, учитывая, что до сих пор питерцы не сделали в летнее трансферное окно ни одного (!) приобретения. Семак лишь нашел правильное применение тем футболистам, которые либо выступали при Манчини либо разъехались в прошлом сезоне по арендам, а теперь вернулись.
Что же Семак хотел бы поменять в «Зените» в первую очередь и почему? Давайте разбираться.
ГДЕ ВСЕ ХОРОШО
С вратарской бригадой (Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин) все относительно хорошо. Хватает и опыта, и мастерства. Также оптимистично выглядит нападение. Артем Дзюба после чемпионата мира проводит, возможно, самый яркий отрезок в клубной карьере. Отлично с ним взаимодействует Антон Заболотный, в чем убедили несколько успешных выходов на замену габаритного форварда, включенного Станиславом Черчесовым в заявку сборной. Давно тренируется в общей группе Александр Кокорин, который, не исключено, сыграет уже со «Спартаком». Все более комфортно ощущает себя в зенитовском футболе Себастьян Дриусси.
Аргентинец, кстати, летом был уже готов отправиться в аренду - следом за соотечественником Эмилиано Ригони (тот в понедельник отметил дебют за «Аталанту» дублем в ворота «Ромы»). «Зенит» согласовал условия перехода Дриусси в «Сампдорию». Однако в последний момент сам игрок предпочел остаться в Санкт-Петербурге. Потому что почувствовал, что при Семаке это уже совсем другой «Зенит», где ему найдут лучшее применение, чем при Манчини. И это действительно так. Дриусси стал регулярно забивать и пасовать - чего стоит его эффектная передача на Дзюбу в матче Лиги Европы с «Мольде».
ГДЕ ТОНКО
Другое дело - защита. А конкретно - фланги обороны. Здесь, по мнению Семака, у «Зенита» тонко. Пусть пока и не рвется…
Не стоит забывать, что капитану команды Александру Анюкову в сентябре исполнится 36. Однако ветерана приходится перебрасывать с левого края на правый и обратно. Номинально основной правый защитник Игорь Смольников вроде бы мастеровит, но для борьбы за чемпионство и высокие стадии Лиги Европы он вряд ли на сто процентов подходит. Вспомните чемпионат мира и удаление Смольникова в игре с Уругваем…
Манчини решил проблему правого фланга просто - взял и перевел туда из центра Бранислава Ивановича. Быть может, Семак держит в уме такой же вариант, ведь в ближайшие недели серба на его нынешней позиции будет готов заменить восстановившийся после разрыва крестообразных связок Эмануэль Маммана. Но кто сказал, что в центре обороны у «Зенита» - порядок? Это, конечно, не так.
Да, потенциальный дуэт Миха Мевля - Маммана смотрится перспективно. Но при любой новой травме тут же возникнут проблемы. Вернувшегося из аренды в «Фенербахче» Луиша Нету главный тренер на словах поддерживает, однако Семак, конечно, в курсе, на какие нелепые ошибки порой горазд португалец. Контракт Нету рассчитан до лета 2019 года - и клуб готов отпустить его за умеренную компенсацию хоть сейчас. Вырученные в этом случае средства будут тут же добавлены в трансфер другого, более подходящего «Зениту» защитника.
СМИ сообщали об интересе питерцев к 24-летнему Дугласу Сантосу из «Гамбурга». В «Зените» 24-летнего бразильца оценивают в 7 миллионов евро. И это вполне реальный формат кандидата. По соотношению «цена - качество». Кстати, Сантос действует слева, где ситуация гораздо сложнее, чем в центре и справа.
35-летний Юрий Жирков вернулся с чемпионата мира травмированным. Сроки восстановления ветерана неизвестны, но это точно не вопрос недель. 25-летний Евгений Чернов, выступавший в прошлом сезоне на правах аренды за «Тосно», попадал в заявку на все матчи чемпионата-2018/19, но на поле не провел ни минуты. По словам агента футболиста, Чернову подыскивают новую команду. Наконец, 23-летний Эльмир Набиуллин, еще один игрок из «списка 25 Черчесова», очевидно не в состоянии закрыть левый фланг в одиночку, не имея за спиной дублера. Вот и пришлось Семаку все в той же встрече с «Мольде» задействовать в этом качестве правшу Анюкова…
ОБМАНЧИВОЕ БОГАТСТВО ВЫБОРА
Полно проблем и в полузащите «Зенита» - несмотря на, казалось бы, огромный выбор игроков. Провал в Минске (0:4 от местного «Динамо»), по нашим данным, окончательно убедил Семака в несостоятельности ближайшего резерва. Никаких сомнений у тренера нет только по Далеру Кузяеву, Леандро Паредесу, Александру Ерохину и Роберту Маку. Универсализмом и полезностью при стандартах постепенно убеждает Эрнани. А вот Олег Шатов, которому могла быть отведена ключевая роль, слишком подвержен травмам. Они скомкали хавбеку два предыдущих сезона, из-за них он уже пропустил четыре матча в сезоне нынешнем. Семак знает о здоровье Шатова больше, чем выносит на публику. Но если мы не будем видеть Олега полностью готовым, то кто потянет лямку за него? А ведь с учетом борьбы сразу на нескольких фронтах нужны и запасные варианты.
Тяжелая травма Кристиана Нобоа, который выбыл из строя до февраля, лишила «Зенит» не только техничного и стабильного мастера стандартных положений (в конце концов, для этого есть Паредес). 33-летний эквадорец обладал кинжальным последним пасом и, что не менее важно, всегда успевал занять правильную позицию при потере мяча. Рядом с ним и партнеры лучше понимали свой маневр, что существенно повышало эффективность всей средней линии. За счет внутренних резервов компенсировать потерю Нобоа, откровенно говоря, нереально. Пусть Семак и поддерживает на пресс-конференциях Матиаса Краневиттера и Магомеда Оздоева (как и в случае с Нету), их возможности тренер, по нашей информации, оценивает весьма скептически.
И что мы получаем? Позиционную однобокость зенитовской полузащиты. Кузяев, Паредес, Ерохин – футболисты центральной оси. Появление Кузяева на фланге отсутствующего Жиркова - вынужденная мера. Из хавбеков, способных смещаться в зоны крайних нападающих, у Семака имеется только Мак. Если в команде так и не появится другого исполнителя схожего плана, игра «Зенита» останется слишком предсказуемой для соперников. И на длинной дистанции это неминуемо приведет к турнирным потерям.
ДАМОКЛОВ МЕЧ FAIR PLAY
Тем временем, окно вот-вот захлопнется - покупать клубам РПЛ будет запрещено с 1 сентября. А значит, с каждым днем растут риски, что Семаку как минимум до зимы придется обходиться имеющимся составом. Так почему же менеджмент «Зенита» бездействует? Неужели в руководстве клуба не осознают обоснованность намеков главного тренера?
Трансферному молчанию «Зенита» есть причины. Первая и главная - висящий над питерцами дамоклов меч финансового fair play. Положительный баланс, обеспеченный продажами Халка, Акселя Витселя и Эсекиэля Гарая, был расстрелян прошлым летом. Тогда на удовлетворение прихотей Манчини ушло около 70 млн евро. Еще примерно в 6 миллионов обошлись зимние покупки Оздоева, Набиуллина и Заболотного. А для выполнения требований УЕФА нельзя купить что-то нужное, предварительно не избавившись от чего-то ненужного.
Однако летом-2018 финансовый баланс «Зенита» не выправился. Игроки уходили массово - но в аренду. Единственное исключение - Артур Юсупов, контракт с которым был разорван по обоюдному согласию сторон. А ведь всем арендованным нужно частично платить зарплату. Бюджет по-прежнему раздут.
ЦЕЙТНОТ РИБАЛЬТЫ
Предполагалось, что вырулить из селекционного тупика сможет новый спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибальта. Европейские связи и опыт работы в «МЮ», «Ювентусе» и «Милане» вроде бы упрощали поиск «золотых рыбок» на рынке свободных агентов. Однако и испанец уже намекнул на то, что клубу надо быть готовым к безрезультатным трансферным итогам межсезонья.
Рибальту тоже можно понять: «золотые рыбки», в основном, хотят играть в Лиге чемпионов. Авторитета «Зенита» и высокой зарплаты недостаточно для того, чтобы заставить игрока с именем пойти на понижении. А среди потенциальных новичков питерцев летом мелькали иностранцы - упомянутый выше Сантос, Тамаш Кадар («Динамо» К), Диего Лаксальт (в итоге перешедший из «Дженоа» в «Милан»), Клаудио Маркизио (пока оказался после «Ювентуса» без контракта)…
Есть и другой фактор, тормозящий селекционную активность «Зенита». Фактор больше политический, имиджевый, чем финансовый. Купи сейчас клуб, скажем, маститого левого защитника - придется подробно объяснять, зачем было тратить миллионы и нехилую агентскую комиссию на того же Набиуллина, чтобы спустя полгода искать ему замену. Есть, кстати, версия, что до Рибальты за трансферы российских футболистов в «Зените» отвечал персонально Вячеслав Малафеев. Но, по нашим данным, трансферы Набиуллина и Оздоева организовал Оресте Чинквини.
Как бы то ни было, уже в конце недели мы узнаем, успел ли Рибальта освоиться на российском рынке настолько, чтобы перед закрытием окна подыскать для «Зенита» усиление из неочевидных. Но пока все идет к тому, что трансферные планы придется отложить как минимум до зимы.
И Семак, конечно, к этому готов.
ПОКУПКИ «ЗЕНИТА»
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Сезон
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Новички (откуда, сумма трансфера, млн евро)
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2018/19
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-
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2017/18
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Паредес (Рома, 23,0), Маммана (Лион, 16,0), Дриусси (Ривер Плейт, 15,0), Ригони (Индепендьенте, 9,0), Краневиттер (Атлетико, 8,0), Мевля (Ростов, 8,0), Набиуллин (Рубин, 4,5), Кузяев (Ахмат, 4,0), Оздоев (Рубин, 3,3), Терентьев (Ростов, 2,0), Заболотный (Тосно, 1,5), Полоз, Нобоа, Ерохин (все - Ростов, бесплатно)
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2016/17
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Эрнани (Атлетико П, 8,0), Жулиано (Гремио, 7,0), Лунев (Уфа, 3,5), Мак (ПАОК, 3,5), Молло (Крылья Советов, 0,5), Цаллагов (Крылья Советов, 0,4), Иванович (Челси, бесплатно)
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2015/16
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Кокорин (Динамо, 2,0), Йованович (Црвена Звезда, 2,0), Жирков (Динамо, 0,6), Маурисио (Ахмат, бесплатно), Дзюба (Спартак, бесплатно), Юсупов (Динамо, бесплатно)
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2014/15
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Хави Грасиа (Ман Сити, 16,8), Гарай (Бенфика, 6,0)
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2013/14
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Рондон (Рубин, 18,0), Ансальди (Рубин, 8,0), Шатов (Анжи, 7,0), Смольников (Краснодар, 6,0), Лодыгин (Ксанти, 0,8), Тимощук (Бавария, бесплатно), Аршавин (Арсенал, бесплатно), Рязанцев (Рубин, бесплатно)
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2012/13
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Халк (Порту, 40,0), Витсель (Бенфика, 40,0), Нету (Сиена, 6,5), Родич (ОФК, 1,5), Петров (Крылья Советов, 0,8)