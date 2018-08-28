Питерский клуб подошел к суперматчу без очковых потерь в РПЛ (5 побед из 5). Однако единоличное лидерство команды Сергея Семака и феерия Артема Дзюбы - лишь внешний лоск, за которым скрываются сложные будни.

НОЛЬ ПОКУПОК «ПОД НОВОГО ТРЕНЕРА»

Каждая пресс-конференция Семака - продолжение предыдущей. С одной стороны, главный тренер «Зенита» констатирует наличие проблем в обороне, с другой - отмечает, что других футболистов в его распоряжении нет. Когда речь заходит о широком выборе исполнителей в середине поля, тут же следует оговорка: усиление никому не помешает. А на прямой вопрос о потенциальных новичках Сергей Богданович отвечает примерно так: «Свои пожелания руководству я озвучил».

При этом свои заявления интеллигентный Семак делает предельно деликатно: дескать, читайте мысли между строк. Контраст с Роберто Манчини - колоссальный! Итальянец весь прошлый сезон закатывал истерики перед журналистами. Жаловался на то, что ему покупают совсем не тех игроков, о которых он просил, да еще и переходил на личности, позволяя себе обидные для некоторых футболистов пассажи. Преемник Манчини избрал в диалоге с руководством совсем другую, куда более осторожную тактику.

Однако идеальный состав «Зенита» представляется Семаку не таким, каким мы видим его сейчас. Это подтверждают источники, знакомые с позицией тренерского штаба. И это, согласитесь, вполне логично, учитывая, что до сих пор питерцы не сделали в летнее трансферное окно ни одного (!) приобретения. Семак лишь нашел правильное применение тем футболистам, которые либо выступали при Манчини либо разъехались в прошлом сезоне по арендам, а теперь вернулись.

Что же Семак хотел бы поменять в «Зените» в первую очередь и почему? Давайте разбираться.

ГДЕ ВСЕ ХОРОШО

С вратарской бригадой (Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин) все относительно хорошо. Хватает и опыта, и мастерства. Также оптимистично выглядит нападение. Артем Дзюба после чемпионата мира проводит, возможно, самый яркий отрезок в клубной карьере. Отлично с ним взаимодействует Антон Заболотный, в чем убедили несколько успешных выходов на замену габаритного форварда, включенного Станиславом Черчесовым в заявку сборной. Давно тренируется в общей группе Александр Кокорин, который, не исключено, сыграет уже со «Спартаком». Все более комфортно ощущает себя в зенитовском футболе Себастьян Дриусси.

Аргентинец, кстати, летом был уже готов отправиться в аренду - следом за соотечественником Эмилиано Ригони (тот в понедельник отметил дебют за «Аталанту» дублем в ворота «Ромы»). «Зенит» согласовал условия перехода Дриусси в «Сампдорию». Однако в последний момент сам игрок предпочел остаться в Санкт-Петербурге. Потому что почувствовал, что при Семаке это уже совсем другой «Зенит», где ему найдут лучшее применение, чем при Манчини. И это действительно так. Дриусси стал регулярно забивать и пасовать - чего стоит его эффектная передача на Дзюбу в матче Лиги Европы с «Мольде».

ГДЕ ТОНКО

Другое дело - защита. А конкретно - фланги обороны. Здесь, по мнению Семака, у «Зенита» тонко. Пусть пока и не рвется…

Не стоит забывать, что капитану команды Александру Анюкову в сентябре исполнится 36. Однако ветерана приходится перебрасывать с левого края на правый и обратно. Номинально основной правый защитник Игорь Смольников вроде бы мастеровит, но для борьбы за чемпионство и высокие стадии Лиги Европы он вряд ли на сто процентов подходит. Вспомните чемпионат мира и удаление Смольникова в игре с Уругваем…

Манчини решил проблему правого фланга просто - взял и перевел туда из центра Бранислава Ивановича. Быть может, Семак держит в уме такой же вариант, ведь в ближайшие недели серба на его нынешней позиции будет готов заменить восстановившийся после разрыва крестообразных связок Эмануэль Маммана. Но кто сказал, что в центре обороны у «Зенита» - порядок? Это, конечно, не так.

Да, потенциальный дуэт Миха Мевля - Маммана смотрится перспективно. Но при любой новой травме тут же возникнут проблемы. Вернувшегося из аренды в «Фенербахче» Луиша Нету главный тренер на словах поддерживает, однако Семак, конечно, в курсе, на какие нелепые ошибки порой горазд португалец. Контракт Нету рассчитан до лета 2019 года - и клуб готов отпустить его за умеренную компенсацию хоть сейчас. Вырученные в этом случае средства будут тут же добавлены в трансфер другого, более подходящего «Зениту» защитника.

СМИ сообщали об интересе питерцев к 24-летнему Дугласу Сантосу из «Гамбурга». В «Зените» 24-летнего бразильца оценивают в 7 миллионов евро. И это вполне реальный формат кандидата. По соотношению «цена - качество». Кстати, Сантос действует слева, где ситуация гораздо сложнее, чем в центре и справа.

35-летний Юрий Жирков вернулся с чемпионата мира травмированным. Сроки восстановления ветерана неизвестны, но это точно не вопрос недель. 25-летний Евгений Чернов, выступавший в прошлом сезоне на правах аренды за «Тосно», попадал в заявку на все матчи чемпионата-2018/19, но на поле не провел ни минуты. По словам агента футболиста, Чернову подыскивают новую команду. Наконец, 23-летний Эльмир Набиуллин, еще один игрок из «списка 25 Черчесова», очевидно не в состоянии закрыть левый фланг в одиночку, не имея за спиной дублера. Вот и пришлось Семаку все в той же встрече с «Мольде» задействовать в этом качестве правшу Анюкова…

ОБМАНЧИВОЕ БОГАТСТВО ВЫБОРА

Полно проблем и в полузащите «Зенита» - несмотря на, казалось бы, огромный выбор игроков. Провал в Минске (0:4 от местного «Динамо»), по нашим данным, окончательно убедил Семака в несостоятельности ближайшего резерва. Никаких сомнений у тренера нет только по Далеру Кузяеву, Леандро Паредесу, Александру Ерохину и Роберту Маку. Универсализмом и полезностью при стандартах постепенно убеждает Эрнани. А вот Олег Шатов, которому могла быть отведена ключевая роль, слишком подвержен травмам. Они скомкали хавбеку два предыдущих сезона, из-за них он уже пропустил четыре матча в сезоне нынешнем. Семак знает о здоровье Шатова больше, чем выносит на публику. Но если мы не будем видеть Олега полностью готовым, то кто потянет лямку за него? А ведь с учетом борьбы сразу на нескольких фронтах нужны и запасные варианты.

Тяжелая травма Кристиана Нобоа, который выбыл из строя до февраля, лишила «Зенит» не только техничного и стабильного мастера стандартных положений (в конце концов, для этого есть Паредес). 33-летний эквадорец обладал кинжальным последним пасом и, что не менее важно, всегда успевал занять правильную позицию при потере мяча. Рядом с ним и партнеры лучше понимали свой маневр, что существенно повышало эффективность всей средней линии. За счет внутренних резервов компенсировать потерю Нобоа, откровенно говоря, нереально. Пусть Семак и поддерживает на пресс-конференциях Матиаса Краневиттера и Магомеда Оздоева (как и в случае с Нету), их возможности тренер, по нашей информации, оценивает весьма скептически.

И что мы получаем? Позиционную однобокость зенитовской полузащиты. Кузяев, Паредес, Ерохин – футболисты центральной оси. Появление Кузяева на фланге отсутствующего Жиркова - вынужденная мера. Из хавбеков, способных смещаться в зоны крайних нападающих, у Семака имеется только Мак. Если в команде так и не появится другого исполнителя схожего плана, игра «Зенита» останется слишком предсказуемой для соперников. И на длинной дистанции это неминуемо приведет к турнирным потерям.

ДАМОКЛОВ МЕЧ FAIR PLAY

Тем временем, окно вот-вот захлопнется - покупать клубам РПЛ будет запрещено с 1 сентября. А значит, с каждым днем растут риски, что Семаку как минимум до зимы придется обходиться имеющимся составом. Так почему же менеджмент «Зенита» бездействует? Неужели в руководстве клуба не осознают обоснованность намеков главного тренера?

Трансферному молчанию «Зенита» есть причины. Первая и главная - висящий над питерцами дамоклов меч финансового fair play. Положительный баланс, обеспеченный продажами Халка, Акселя Витселя и Эсекиэля Гарая, был расстрелян прошлым летом. Тогда на удовлетворение прихотей Манчини ушло около 70 млн евро. Еще примерно в 6 миллионов обошлись зимние покупки Оздоева, Набиуллина и Заболотного. А для выполнения требований УЕФА нельзя купить что-то нужное, предварительно не избавившись от чего-то ненужного.

Однако летом-2018 финансовый баланс «Зенита» не выправился. Игроки уходили массово - но в аренду. Единственное исключение - Артур Юсупов, контракт с которым был разорван по обоюдному согласию сторон. А ведь всем арендованным нужно частично платить зарплату. Бюджет по-прежнему раздут.

ЦЕЙТНОТ РИБАЛЬТЫ

Предполагалось, что вырулить из селекционного тупика сможет новый спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибальта. Европейские связи и опыт работы в «МЮ», «Ювентусе» и «Милане» вроде бы упрощали поиск «золотых рыбок» на рынке свободных агентов. Однако и испанец уже намекнул на то, что клубу надо быть готовым к безрезультатным трансферным итогам межсезонья.

Рибальту тоже можно понять: «золотые рыбки», в основном, хотят играть в Лиге чемпионов. Авторитета «Зенита» и высокой зарплаты недостаточно для того, чтобы заставить игрока с именем пойти на понижении. А среди потенциальных новичков питерцев летом мелькали иностранцы - упомянутый выше Сантос, Тамаш Кадар («Динамо» К), Диего Лаксальт (в итоге перешедший из «Дженоа» в «Милан»), Клаудио Маркизио (пока оказался после «Ювентуса» без контракта)…

Есть и другой фактор, тормозящий селекционную активность «Зенита». Фактор больше политический, имиджевый, чем финансовый. Купи сейчас клуб, скажем, маститого левого защитника - придется подробно объяснять, зачем было тратить миллионы и нехилую агентскую комиссию на того же Набиуллина, чтобы спустя полгода искать ему замену. Есть, кстати, версия, что до Рибальты за трансферы российских футболистов в «Зените» отвечал персонально Вячеслав Малафеев. Но, по нашим данным, трансферы Набиуллина и Оздоева организовал Оресте Чинквини.

Как бы то ни было, уже в конце недели мы узнаем, успел ли Рибальта освоиться на российском рынке настолько, чтобы перед закрытием окна подыскать для «Зенита» усиление из неочевидных. Но пока все идет к тому, что трансферные планы придется отложить как минимум до зимы.

И Семак, конечно, к этому готов.

ПОКУПКИ «ЗЕНИТА»