Действующий чемпион, реализовав лучшую трансферную кампанию межсезонья, в августе выглядит не только хуже своих соперников, но и хуже самого себя образца прошлого сезона.

Генеральный директор «железнодорожников» Илья Геркус одной из основных задач своей команды менеджеров не раз обозначал увеличение количественной аудитории на «РЖД-Арене». Сразу после своего появления в клубе Геркус полностью переформатировал подход к работе с болельщиками. Перед каждым домашним матчем на территории стадиона организовывается настоящее шоу с эксклюзивным сценарием, учитывающим особенности соперника. Прошлое межсезонье было отдано на косметический ремонт арены. Популярные музыкальные коллективы и симфонические оркестры стали регулярными гостями черкизовской сцены, расположенной перед южной трибуной стадиона. Праздничное настроение стало неотъемлемой составляющей болельщиков, пришедших на футбол в Черкизово.

Очевидно, что футболисты «Локомотива» выбрали не самое удачное время для пробуксовки. И дело даже не в чемпионских амбициях клуба, а именно в перспективах выхода на новый уровень в вопросе заполняемости арены. Юрий Семин как никто другой знает смысл словосочетания «эффект чемпионства». Именно две победы в чемпионате России в начале нулевых годов стали причиной резкого прироста болельщиков «железнодорожников». Новое поколение любителей футбола в те годы выбирали именно красно-зеленые цвета своей первой клубной атрибутики. В России во все времена магия чемпионского звания была, если и не определяющей, то одной из основных составляющих увеличения популярности клуба.

В прошлом сезоне на последней домашней встрече «Локо» был аншлаг. Оно и понятно – это был чемпионский матч против «Зенита». Впервые в ранге первого клуба страны «Локомотив» сыграл в Черкизове уже в новом сезоне. Но и здесь делать выводы о заполняемости арены было не с руки – все-таки в гости пожаловал «Спартак» со своей могучей армией болельщиков. Индикатором роста аудитории должен был стать именно матч с «Анжи». И результат превзошел даже самые смелые ожидания. Воскресным вечером в Черкизове на игре с аутсайдером чемпионата собрались рекордные для матча с такой вывеской 15 тысяч болельщиков. Для осознания значимости этого факта возьмем в качестве сравнения три последних домашних матча с московским же «Динамо». В прошлом чемпионском сезоне на «Локо» - «Динамо» пришли 12 тысяч человек, в 2015 году – те же 12 тысяч, в 2014 году – 10 тысяч. Все очевидно.

Планомерная работа по привлечению болельщиков вкупе с долгожданным чемпионством должны были дать результат. 15 тысяч зрителей на матче с «Анжи» - показатель того самого результата. И это при том, что в первых пяти матчах сезона, включая битву за Суперкубок, «железнодорожники» смогли порадовать своих болельщиков одним-единственным голом и сиротливой победой в Самаре. Отсутствие побед, голов и должного уровня игры не отпугнули от похода на футбол болельщиков, благодарных за выстраданное чемпионство. Они его так ждали! Дождались! А теперь идут на стадион в ожидании продолжения банкета.

У «Локомотива» есть все шансы на развитие успеха, который команда заслужила своим планомерным развитием в прошлом сезоне. Проведя лучшую селекционную кампанию в стране, «железнодорожники», и без того входившие в тройку фаворитов чемпионата, на старте сезона неожиданно провалились, отпустив «Зенит» уже на расстояние семи очков. Две последние победы над «Крыльями Советов» и «Анжи» пока ни о чем не говорят. Во-первых, обе команды входят в число аутсайдеров чемпионата. Во-вторых, даже во встречах с такими соперниками «Локомотив» не демонстрирует уверенной игры.

Сегодня «Локомотив» не имеет права упустить шанс влюбить в себя на многие года вперед новую аудиторию. На пресс-конференции после матча с махачкалинцами Юрию Семину задали вопрос: «С чем связываете такое большое количество болельщиков на стадионе?». Юрий Павлович в привычной ему манере ответил: «С тем, что «Локомотив» - чемпион». Вот только, как мы знаем, состояние эйфории не может сохраняться вечно. И если «железнодорожники» продолжат играть также, как играли на протяжении всего августа, то новое поколение болельщиков при всей его любви к классным шоу дорогу в Черкизово быстро позабудет. Сегодня, в отличие от начала нулевых годов, у аудитории есть огромный выбор развлечений, в перечне которых футбол – лишь «один из». И сколько бы ни было крутым предматчевое шоу на «РЖД-Арене», оно обязательно должно сопровождаться качественным футболом.

Состав футболистов у Юрия Семина сейчас на зависть многим. По просьбе тренера менеджментом клуба был сохранен прошлогодний чемпионский костяк. В составе на встречу с «Анжи» по сравнению с чемпионским матчем с «Зенитом» было сделано всего три замены, одна из которых вынужденная. Дисквалифицированного Владислава Игнатьева заменил Михаил Лысов, поменявшийся флангами с МацеемРыбусом. Дмитрия Тарасова в опорной зоне заменил ГжегожКрыховяк, а Антона Миранчука – Федор Смолов. Очевидно, что точечное усиление такими исполнителями должно сделать команду лучше. Но пока этого не происходит. Юрий Семин отмечает разный уровень готовности футболистов и желание выйти на пик формы к Лиге чемпионов. Вот только, сделав ставку на Лигу чемпионов текущую, можно пролететь мимо Лиги чемпионов следующей. С таким составом в РПЛ для «Локомотива» это непростительная роскошь. «Железнодорожникам» пора прибавлять. Новая аудитория ждет этого уже сейчас!