«Прошу у Андрея Тихонова извинений»

- Свое выступление я хотел бы начать с извинений главному тренеру «Крыльев Советов» Андрею Тихонову. По себе знаю, насколько семье тяжело читать в прессе различные негативные комментарии и прекрасно понимаю, что переживает семья Андрея Валерьевича и он сам. Я произнес недопустимое высказывание по поводу его семьи.

Всю ночь не спал из-за этого инцидента, очень уважаю Андрея Валерьевича. Он был великим игроком и дай ему бог стать великим тренером. Я был не прав, поэтому хочу публично извиниться за это перед Андреем Валерьевичем и его семьей.

«Прошу не провоцировать тренеров на судейскую тему»

- Я не выступаю с инициативой не критиковать судей. Я говорю о том, что если мы допустили какую-то ошибку, то сами говорим об этом. Мне понравилось, когда после матча «Арсенал» - «Ростов» вратарь хозяев Артур Нигматуллин сказал, мол, наше дело играть, а судей оценивать не буду, они с этим разберутся. Если бы я называл белое черным, тогда понял бы, о чем идет речь. Но я после каждого тура прихожу сюда, отвечаю на ваши вопросы, что еще здесь критиковать?

Я же не могу выйти и сказать: все, не говорите про судей плохо! Но плохо – это как? Одно дело, когда переходят на личности, и это плохо. И совсем другое, когда есть конструктивная критика. Это нормально, это мнение болельщиков.

Если кто-то хочет меня критиковать, ради бога. В этом туре мы допустили много ошибок, и я этого не скрываю. В этом случае критикуйте, ваша критика будет услышана и понята. Действительно, этот тур мы не можем занести себе в актив, даже с учетом того факта, что в центральном матче на московском дерби судья Евгений Турбин отработал отлично. Но критиковать нас после каждой мало-мальской ошибки в корне неверно.

Так что меня просто неправильно поняли. Я говорю о том, что не надо по горячим следам будоражить эту тему. После матчей журналисты сами выводят тренеров на судейские темы, и это неправильно. Вот я к вам пришел, и мы с вами говорим о судействе, а с тренерами надо говорить об игре.

«Арбитр должен получать кайф»

Мог ли Михаил Вилков специально слабо отсудить матч «Арсенал» - «Ростов», чтобы слиться с работы на игре «Зенит» - «Спартак»? Хахаха. Если работать арбитром и не получать от этого кайф, то не зачем и выходить на поле. В карьере каждого арбитра таких матчей, когда на трибунах собираются 60 тыс зрителей, не очень много. Поработать в такой атмосфере – счастье. Я в свое время расстраивался, когда мне не давали такую игру. А Вилков получил отрицательную оценку и в следующем туре работать не будет.

«Встретив Аленичева я должен отвернуться?»

- Все мы профессионалы. Футбольный мир очень узок, и все друг друга знают. Идет мне на встречу в аэропорту, допустим, Дмитрий Аленичев. Я его знаю порядка 25 лет. Я что, должен от него отвернуться? Мы так можем до маразма дойти.

На скамейке запасных «Енисея» вчера сидел Игорь Егоров, который там работает начальником команды. Он из Нижнего Новгорода. Главный арбитр Михаил Вилков и резервный арбитр Игорь Низовцев тоже из Нижнего Новогорода. Сейчас мы откроем списки и найдем множество футболистов, которые играли или жили в Нижнем Новогороде.

О чем это говорит? Что у них есть какие-то темные дела? Михаил Вилков получил отрицательную оценку и теперь получит меньше назначений. Он понимает, что это его работа, судьба и карьера.

АРСЕНАЛ – РОСТОВ – 0:1

64-я минута, после игры рукой Денисова назначен пенальти, мгновением ранее у ростовчан был офсайд

- Этот эпизод я приведу в пример тому, как сложно иногда арбитрам принять правильное решение. Сейчас все говорят, что в этом эпизоде у Алексея Ионова был пятиметровый офсайд. Действительно, у него в этот момент офсайд был, как и еще у двоих футболистов, в том числе Сигурдссона, на которого пошла подача. А когда Сигурдссон скинул мяч Ионову, тот уже не находился во вне игры. Таким образом, все смотрят на офсайд, которого не было, и не замечают тот, который был.

Это был миллиметровый офсайд и сложный эпизод для арбитров, к тому же на противоходе. И положение вне игры здесь можно определить только по поднятой Сигурдссоном ноге, и даже сейчас на 100% утверждать этого нельзя. При этом нельзя отрицать, что ассистент нарушил наши рекомендации: миллиметровый офсайд на входе в штрафную – это игра, а на выходе надо обязательно его фиксировать.

РУБИН – ЦСКА – 1:1

56-я минута, Устинов в штрафной ударил по ноге Марио Фернандеса

- Арбитр матча Виталий Мешков ошибся, не назначив 11-метровый удар. Мы с ним разговаривали после игры. Получилось так, что слава Марио сыграла против него. Арбитры знают, когда в команде есть проблемный игрок, который может «нарисовать» пенальти. Вы помните его падение в Тюмени в матче с «Енисеем»? По всей видимости, Виталий держал этот эпизод в голове и Фернандесу не поверил.

ЕНИСЕЙ – КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ – 1:0

30-я минута, грубый фол Кичина

- Михаил Вилков провел не лучший свой матч. Еще на 14-й минуте должен был назначить 11-метровый за игру рукой Дмитрия Ятченко, затем на 30-й не показал даже желтой карточки Валерию Кичину за фол, который совсем чуть-чуть не дотянул до красной. И если эпизод с пенальти еще можно как-то объяснить, то отсутствие желтой в данном эпизоде меня пугает.

Ошибаются все, но класс арбитра заключается в том, чтобы не делать простых ошибок. И это та самая ситуация.

34-я минута, удаление Ланина за вторую желтую

- По честному, надо было назначать штрафной и показывать желтую карточку Марко Обрадовичу за движение рукой. Мы с Михаилом обсуждали этот момент, и он объяснил, что увидел со стороны Ланина задержку. Но футбол – контактный вид спорта. Да, его руки лежали на теле соперника, но Обрадович не потерял ни в скорости, ни мяч и смог продолжить движение.

Не скажу, что Обрадович отмахнулся от соперника, но попал рукой в лицо Ланину, и в данном эпизоде надо было дать ему желтую карточку. Инспектор меня в этом не поддержал, но для меня это не вторая желтая карточка в матче.

СПАРТАК – ДИНАМО – 2:1

90+3 минута, Турбин не засчитал гол Промеса из-за офсайда у Адриано

- Гол был забит по всем правилам и его надо было засчитывать. Даже если бы Луис Адриано коснулся мяча, его следовало бы засчитать, так как у него не было офсайда. Это ошибка ассистента.

ЛОКОМОТИВ – АНЖИ – 2:1

90+3 минута, назначен пенальти после борьбы Кверквелии с Ахъядовым

- Это ошибочно назначенный пенальти. От ассистента пошла информация главному арбитру Василию Казарцеву о том, что был фол. Слава богу, это ошибка не повлияла на исход матча. Для нас это полезный момент в плане взаимодействия. Скоро будут сборы, и мы этот момент также обсудим.