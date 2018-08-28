1. АГРЕССИВНЫЙ СТИЛЬ ОТ АЛЕНИЧЕВА

Матч: «Енисей» – «Крылья Советов» – 1:0

В четырех стартовых турах «Енисей» не одержал ни одной победы. Красноярцы вообще разжились одним очком, зацепив ничью с ЦСКА. С кем побеждать, как не с командой, которая вместе с тобой вылезла и элиту из ФНЛ? На игру с «Крыльями Советов» коллектив Дмитрия Аленичева вышел, чтобы взять три очка.

«Енисею» удался отличный первый тайм. Статистика подтверждает преимущество хозяев: они нанесли 11 ударов, тогда как соперник только 3.

Два изменения Аленичева

«Енисей» предстал иным по сравнению с предыдущими играми. Штаб Аленичева сделал два серьезных изменения. Во-первых, команда перешла со схемы 5-4-1 на модуль 4-3-1-2. При этом нападающие – Дарко Бодул, Михаил Костюков и Марко Обрадович – действовали непосредственно перед штрафной, не уходя во фланговые коридоры, и располагались близко друг к другу. Во-вторых, с первых минут хозяева использовала прессинг.

«Крылья Советов» в этом сезоне обороняются по схеме 5-4-1. Расшатать их оборонительное построение в позиционной атаке сложно всем. «Енисей» решил это сделать, создавая количественную активность перед штрафной. Получив мяч в этой зоне, Михаил Костюков забил единственный гол в первом тайме.

Были у красноярцев и другие опасные подходы к штрафной через центр. Но защитники успевали или накрывать соперника, или перехватывали мяч.

Дважды, получая мяч перед штрафной, Обрадович зарабатывал опасные штрафные удары. Их могло быть и три, но на 25-й минуте Михаил Вилков не дал свисток после фола Владимира Полуяхтова, так как с мячом в штрафную ворвался Михаил Костюков. Атаки «Енисея» по центру ставили «Крылья Советов» в затруднительное положение. Интересно, что первую желтую карточку Олег Ланин получил за разговоры с судьей после фола Самарджича на Обрадовиче.

Прессинг «Енисея» в первом тайме тоже работал исправно. Спокойно хозяева давали получать мяч лишь центральному защитнику Тараса Бурлаку. Когда гости пасовали на вратаря, один из игроков красноярцев бежал на того.

Эпизоду, завершившему красной карточкой Олегу Ланину, предшествовал качественный прессинг «Енисей» во фланговой зоне, под которым потерю мяча совершил Антон. Ланина держал Обрадович. Когда мяч перешел к «Енисею», они поменялись ролями.

Прессинг и атаки по центру – то, благодаря чему «Енисей» одержал первую победу в сезоне.

Сбой системы

Удивительно, но классно проведя первый тайм, после перерыва «Енисей» сыграл хуже. Причем значительно. «Крылья Советов» даже чаще угрожали чужим воротам – 8 ударов против 6. И это несмотря на игру в меньшинстве. Что же произошло?

1. «Енисей» перешел на схему 4-4-2

Вероятно, Дмитрий Аленичев хотел усилить фланги – после перерыва его команда перешла на игру по схеме 4-4-2. Это плохо сказалось на прессинге. Когда в первом тайме два форварда «Енисея» прессинговали защитников, Дарко Бодул помогал трем центральным хавбекам перекрывать развитие атаки через центр поля – получалась четверка в середине. После перерыва в центре поля красноярцев было всего два игрока, если нападающие выдвигались в прессинг защитников. Они не могли разорваться. В обороне «Енисея» образовывались пустоты.

2. Изменения Тихонова

После перерыва Андрей Тихонов отодвинул в центр поля Алана Чочиева и выпустил сюда Евгения Башкирова. Они дали подвижность, благодаря чему часто встречались с мячом.

Перевод в центр Чочиева случился сразу после перерыва. А вот выход Башкирова может быть связан с теми изменениями, что произвел Аленичев. Тихонов сделал все, чтобы спасти матч, грамотно реагируя на течение встречи.

2. КОРРЕКТИРОВКА ПАРФЕНОВА

Матч: «Урал» – «Ахмат» – 2:1

В первом тайме «Урал» в позиционных атаках часто заходил на фланги, где крайнего защитника прессинговали на приеме мяча, вынуждая играть назад или делать длинную передачу вперед. Для этого тренер «Ахмата» Игорь Ледяхов поставил в центр поля трех мобильных полузащитников, пожертвовав Олегом Ивановым, который остался в запасе. Было важно, чтобы крайне полузащитники смогли сосредоточиться на флангах, которые у «Урала» сильны, а центр при этом не пострадал.

Если «Ахмат» оборонялся низко, то крайние полузащитники опускались так глубоко на флангах, что схема трансформировала 6-3-1. Из-за этого в центре образовывались пустоты. Ими было можно пользоваться. Что во втором тайме «Урал» и сделал.

После перерыва «Урал» сумел воспользоваться планом «Ахмата». Для этого команда из Екатеринбурга перестала ломиться бровками в начальной стадии атаки, а направляла свои комбинации в центр или полуфланги. Атакующие игроки хозяев открывались либо за спинами центральных хавбеков «Ахмата», либо между ними и одним из крайних полузащитников.

Первый гол «Урала» состоялся после открывания Егорычева за спинами хавбеков. Моххамади, приглядывавший за Кулаковым, решил броситься на подстраховку партнерам, но лишь усугубил ситуацию – дал Егорычеву сделать пас на забежавшего в свободный коридор Кулакова.

Второй гол «Урал» забил со стандарта. Ему предшествовала атака с открыванием Бикфалви между вышедшим на замену Ивановым и Беришей.

Дмитрий Парфенов и его команда сумели воспользоваться планом соперника, скорректировав свои действия по ходу игры. Отличный матч уральцев!

3. ЗАМЕНА ГОНЧАРЕНКО

Матч: «Рубин» – ЦСКА – 1:1

Во втором тайме Виктор Гончаренко вместо уставшего Тимура Жамалетдинова выпустил на поле Федора Чалова. Уже через 5 минут нападающий забил.

Чалов стал отличным дополнением Эрнандеса. Весь матч соперники атаковали Абеля, как только на него шла передача. Вот и в голевой атаке ЦСКА за уругвайцем пошел Сесар Навас. А в это же время Чалов нырнул на рывке в зону испанца, откуда и забил. Наваса не успел подстраховать Чико Флорес.



Эрнандес умеет открывать в глубину поля. В то же время Чалов и Жамалетдинов быстры. Значит, Эрнадес и любой из этих форвардов могут дополнять друг друга. Как именно, Виктор Гончаренко показал в игре с «Рубином».

Большой плюс для ЦСКА, что у него есть сразу два резвых форварда. Если устанет один, вместо него всегда можно выпустить свежего. Как в матче с «Рубином».

Кадры: «Матч Премьер».