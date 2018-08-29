Каррера ставил Промеса в основу, чтобы не сбить цену

Наверное, у «Севильи» память о Промесе хорошая, он ведь провел против нее в прошлом сезоне отличный матч в Москве. Если бы он сегодня вновь сыграл в этом матче, не убежден, что он также впечатлил бы испанцев. В этом году он неважно играет. Почему – трудно сказать.

Видимо, тот факт, что Массимо Каррера ставил его в каждом матче и почти не менял или менял за считанные минуты до финального свистка, должен сказать нам о том, что какие-то переговоры по трансферу уже велись, и спартаковцы сознательно давали ему играть, чтобы не сбить цену. У Промеса высокий ценник, но в этом году он на него не наигрывал. При этом нельзя отрицать его высокий уровень мастерства.

Как говорили братья Старостины? В 1971 году мы играли в финале Кубка СССР с ростовским СКА. Первый матч завершили 2:2, и на следующий день я слышу, как Николай Старостин говорит Никите Симоняну (главному тренеру красно-белых – прим. ред.): «Никит, завтра беготней не возьмешь. Завтра на поле должны быть самые классные игроки». С того времени я понимаю, что классный игрок – тот, кто может провести на высоком уровне не один матч.

Вот Промес может играть в очень хороший футбол. Неслучайно он один из лидеров сборной Голландии. Кто-то скажет, что сейчас голландцы выглядят не очень, но я буквально вчера смотрел игру «Аякса» с киевским «Динамо» в раунде плей-офф Лиги чемпионов – это сильная команда. Это не команда Кройффа или Клюйверта, но сильный коллектив из сильного чемпионата. И Промес оттуда же.

Голландцы в Испании чувствуют себя отлично

У Промеса были в «Спартаке» разные времена. Год-полтора назад я говорил с его агентом, и он мне рассказывал о том, что в голове у Промеса не было определенности. Потому что они отправили в клуб проект нового контракта незадолго до истечения предыдущего, а в «Спартаке» им даже ничего не ответили. Естественно, Промес в тех обстоятельствах не мог играть и чувствовать себя спокойно. Он то выдает концерт, то не выдает, но его уровень всегда был высок и не подвергался сомнению.

Каждый сезон до 2018 года он проводил очень прилично. Возможно, у него перестало получаться, потому что он очень хотел уехать. Наверняка предложение из «Севильи» появилось не вчера, а намного раньше. И он заскучал. Если он все-таки уезжает, наверное, пришло его время. Сейчас модно говорить о таких переходах, как о новом вызове. Правда, в отношении российских футболистов так говорят редко, разве что про Александр Головина. Но это как раз тот самый случай, для Промеса переход в «Севилью» – новый вызов.

Раньше я был противником отъезда футболистов из России. Андрея Аршавина после Евро-2008 все сватали заграницу, а я был против, потому что хочу видеть классных футболистов здесь, в России. А потом понял – для развития футболиста ему нужно уезжать. У нас очень медленный футбол. Для меня, как футболиста, это очевидно. Надо быстрее мыслить, ориентироваться и действовать. Головин пока еще такой.

В «Севилье» Промес может состояться. Он европеец, а голландцы всегда отлично чувствовали себя в Испании. Помню, как еще в 1976 году мы играли на Мальорке международный турнир и в финале оказались против «Барселоны». Я был капитаном «Спартака», а у «Барсы» – Йохан Кройф. Там же играл Йохан Неескенс, а тренером был великий Ринус Михелс. Так что в Испании Промесу будет хорошо.

Потускнело настроение Промеса, но не мастерство

Если отталкиваться от игры Промеса в 2018 году, «Спартак» от его отъезда потеряет не очень много. Дело даже не в том, что в новом сезоне он пока забил только один мяч, он растерял свое главное достоинство – нацеленность на ворота. Почему? Думаю, потускнело его настроение, а не мастерство. В последних матчах ударов он наносит значительно меньше, чем раньше, только в игре с «Динамо» он начал оживать.

Насколько большой потерей для красно-белых станет отъезд Промеса перед центральным матчем второго круга против «Зенита»? С учетом его игровой формы это не глобальная потеря. При игре в два больших нападающих – с Зе Луишем и Луисом Адриано – нужны активные фланги и точные подачи, и с этой задачей вполне могут справиться Александр Ташаев, Александр Самедов или Лоренсо Мельгарехо. От Промеса передач с фланга было немного.

Усиление «Спартаку», несмотря на потерю одного из лидеров, не нужно. В команде помимо уже упомянутых игроков есть Ивелин Попов и Софьян Ханни – там есть кому играть. Чтобы компенсировать потерю Промеса, достаточно будет немного перестроить команду. Не пойдет у Мельгарехо, можно попробовать здесь Ханни или по-другому построить игру в середине. Меня больше волнует, когда прибавят Денис Глушаков и Лукас Фернандо. Отъезд Промеса – шанс для Роши? Скорее для Ханни и Попова.

Что бы ни случилось, «Спартак» и «Зенит» будут бороться за чемпионство. У всех остальных слишком большие проблемы.