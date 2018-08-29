Столько провели на всех в нынешнем сезоне РПЛ игроки российской «молодежки», вызванные Евгением Бушмановым на матчи с Египтом и Сербией.

Большинство молодых игроков теряются, так и не попал в большой футбол, в момент перехода из юношеского футбола во взрослый. В России, где качество подготовки футболистов, за исключением нескольких академий, довольно низкое, в последние годы регулярно возникали трудности с поиском для юношеских и молодежных сборных игроков, имеющих регулярную практику РПЛ. Но в нынешнем году ситуация поменялась.

Первое, что бросилось в глаза после оглашения Евгением Бушмановым вызванных в молодежную сборную России на матчи против Египта (7 сентября, Химки) и Сербии (11 сентября, Нижний Новгород), это обилие футболистов, не просто заявленных за клубы РПЛ, но и стабильно появляющихся на поле. На вызванных 23 футболиста в сумме приходится 3599 минут в высшей лиге нового сезона, или 156,5 минуты на каждого, то есть почти два полноценных матча. Немало, если учесть, что сыграно всего пять туров.

И это с учетом 10 футболистов, выступающих только в ФНЛ. Если же оставить только тех, кто имеет реальную практику в премьер-лиге, получается 276,8 минут на брата, или три полноценных матча. В последний раз сопоставимый по качеству состав у нашей «молодежке» был в 2005 году, когда в нее по возрасту подходили Игорь Акинфеев, Владимир Быстров, Игорь Денисов, Ринат Билятетдинов, Юрий Жирков, Александр Бухаров, Александр Шешуков, Кирилл Набабкин и многие другие. То поколение игроков было дерзким и уже в юном возрасте пыталось стать своими в большом футболе. Похоже, нынешнее поколение игроков тем не уступит.

Основным вратарем команды видится Александр Максименко, отыгравший все матчи «Спартака» в нынешнем сезоне. Две игры в квалификационном раунде Лиги чемпионов и четырехматчевая сухая серия на старте сезона – не все более опытные футболисты могут похвастать таким резюме. В пятом туре РПЛ пропустил от Владимира Рыкова с чужой половины поля, но в остальных эпизодах действовал очень уверенно.

Никита Чернов – основной центральный защитник ЦСКА, принял участие во всех пяти матчах и лишь дважды был заменен. В обоих случаях скорее по тактическим соображениям. Чемпион России Михаил Лысов пропустил в «Локо» два стартовых тура, но с тех пор регулярно появляется на поле.

Впечатляет выбор Бушманова в средней линии. Здесь и цепкий Аяз Гулиев, играющий одну из ключевых ролей в «Ростове» (гол+ передача в матче с «Енисеем»), и быстрый Зелимхан Бакаев, успешно выступающий за тульский «Арсенал» (его гол стал победным в матче с «Ахматом» – 3:1), и техничный Иван Обляков, играющий с «Уфой» в Лиге Европы (он еще отметился результативной передачей в игре с «Анжи» – 3:0). Стоит упомянуть и Александра Зуева. В трех последних турах он неизменно появлялся на замену, и несмотря на 50 сыгранных минут, уже отличился результативной передачей. От звонка до звонка все 5 туров отыграл в «Рубине» Игорь Коновалов, а уж Курбан Бердыев в футболистах толк знает.

А в линии нападения? Александр Соболев из «Крыльев Советов» уже запомнился болельщикам своим шикарным голом в ворота «Ростова». Он, к слову, так до сих пор и остается единственным, забитым самарцами под руководством Андрея Тихонова в элитном дивизионе. Признававшийся лучшим молодым футболистом России Федор Чалов и вовсе не нуждается в представлениях – давно играет за ЦСКА и, например, отличился в двух последних матчах армейцев в чемпионате России.

Так что состав у Бушманова более чем конкурентоспособный. Осталось только собрать его воедино, создать боеспособный коллектив и обыграть сербов. Это обязательное условие для попадания на Евро-2019.