В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в отечественном спорте со вчерашнего дня.

Главная новость среды – переход Квинси Промеса из «Спартака» в «Севилью», который уже практически состоялся. Игрок отправился в Испанию на медицинский осмотр и в течение суток должен подписать контракт. Сложно представить, что может помешать переходу. Болельщики российского красно-белого клуба засыпали голландского игрока теплыми словами на прощание.

В обратном направлении, из Испании в Россию, может отправиться защитник «Вильярреала» Виктор Руис. Испанские СМИ сватают его в питерский «Зенит». По информации осведомленного источника, новый спортивный директор петербургского клуба Хавьер Рибальта хочет пригласить игрока до конца этого лета. Но переход маловероятен.

Скорее всего сине-бело голубые приобретут другого игрока обороны. "Зенит" сделал "Нанту" очень выгодное предложение по покупке 26-летнего бразильского защитника Лукаса Лимы. По информации источника, французский клуб принял предложение сине-бело-голубых. В ближайшее время футболист отправится в новую команду.

Вполне мог оказаться в Санкт-Петербурге защитник московского «Спартака» Илья Кутепов. Но, во первых, трансфер футболиста сборной России оказался слишком дорогим, а во-вторых, игрок вряд ли смог бы пройти медицинский осмотр. В ближайшее время Илья отправится в Рим, где перенесет операцию в местной клинике «Вилла Стюарт». Видимо, про игры в составе сборной России, в которую его вызвал Станислав Черчесов, тоже стоит на время забыть.

Екатеринбургский «Урал» обожает подписывать именитых российских нападающих. Мы помним, как там уже играли Роман Павлюченко с Федором Смоловым. Настало время воскресить на Урале свою карьеру Павлу Погребняку. Форвард даже семью решил в Екатеринбург не перевозить – хочет сконцентрироваться на футболе.

«Зенит» не только берет, но и отдает. Голкипер сине-бело-голубых Егор Бабурин на правах аренды перешел в «Рубин», сообщает пресс-служба казанского клуба. Соглашение с 25-летним вратарем рассчитано до окончания сезона-2018/19.

Егор Бабурин переходит в «Рубин» на правах аренды!🙌🏻



Подробнее – https://t.co/egKi7iKNDu pic.twitter.com/XfxK0J8CmD — «Рубин» Казань (@fcrk) August 29, 2018

Мог бы уехать этим летом из Петербурга и главная звезда российского футбола Артем Дзюба. Футболист вел предметные разговоры с сразу с несколькими английскими клубами, причем не со дна турнирной таблицы, но летом что-то не срослось. Футболист не отчаивается и все еще надеется уехать покорять Туманный Альбион – говорит об этом откровенно и открыто.

ЦСКА буквально на флажке мог подписать сразу троих новичков. Но хет-трика не будет. Полузащитник «Легии» Себастьян Шимански не перейдет в московский ЦСКА. Красно-синие и «Легия» не смогли прийти к общему мнению по трансферной стоимости. Армейцы предлагали польскому клубу 8 миллионов евро за 19-летнего футболиста.

Еще один ожидаемый переход – трансфер экзотического игрока в «Уфу». Команда до конца трансферного окна намерена подписать контракт с полузащитником сборной Люксембурга Оливье Тиллем. Оливье едет в Россию – и должен стать первым представителем Люксембурга в нашем футболе. Мы решили вспомнить всех легионеров, которые так и остались единственными представителями своих стран в российской премьер-лиге. Такие были.

Накануне были сыграны последние матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов. Теперь два российских клуба, ЦСКА и «Локомотив», узнали имена всех своих потенциальных соперников по групповому этапу. «Локо» на правах чемпиона будет принимать участие в жеребьевке из первой корзины. ЦСКА – из второй.

Во время перерыва на матчи сборных, играть будет не только взрослая сборная России, но и молодежная. Причем, в отличие от своих старших коллег, подопечные Евгения Бушманова будут решать важную задачу попадания на чемпионат Европы. Мы проанализировали состав, который вызвал тренер.

Заканчиваем по традиции – забавной новостью. Нападающий «Зенита» Александр Кокорин спародировал своего партнера по сборной России Алана Дзагоева, который озвучил приложения Яндекс.Навигатор и Яндекс.Транспорт.