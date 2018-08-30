Германия с треском вылетела с ЧМ-2018, но без чемпиона мира бундеслига все-таки не обойдется. Автор одного из самых красивых голов на российских стадионах Бенжамен Павар по–прежнему играет за «Штутгарт», хотя France Football считает, что француз эту команду уже перерос.

«Я КАК БУДТО ИЗ ВОСЬМИДЕСЯТЫХ»

– Еще недавно вы были неизвестны широкой публике, а теперь любимчик всей Франции. Готовы были к такому повороту судьбы?

– Я остаюсь самим собой, нисколько не изменился. Так уж воспитали родители. Перестраиваться не пришлось.

– Сами понимаете, почему стали вдруг так популярны?

– Думаю, во многом благодаря голу аргентинцам. Именно после этого матча болельщики признали меня. До этого я был сравнительно неизвестен, ведь еще в прошлом году играл во втором немецком дивизионе. Но все как–то быстро изменилось. Спасибо Дидье Дешаму, игрокам. Без их поддержки, без их доверия не сидел бы сейчас перед вами.

– Согласны с тем, что вы человек простой, совсем не звездный, какой-то даже старомодный, и это тоже импонирует болельщикам?

– Да, мне часто говорят, что я как будто из восьмидесятых. Я и музыку больше всего люблю из тех времен. Это опять-таки можно объяснить воспитанием. Мне не на что жаловаться. Жизнь прекрасна, занимаюсь любимым делом, со здоровьем все нормально, у родителей и близких тоже, слава богу. Но не сочтите за банальность, есть ведь и неблагополучные люди, вынужденные зарабатывать тяжелым трудом. Есть больные. Ради них, тех, кто не способен ходить, бегать, я и вкалываю на поле. Может быть, народ чувствует такое отношение.

Бенжамен ПАВАР Защитник. Родился 28 марта 1996 года в Мобеже Клубы: Лилль (2015-16), Штутгарт (с 2016-го). В чемпионате Франции сыграл 21 матч, в бундеслиге 34 матча и забил 1 гол Сборная Франции (с 2017-го). Провел 12 матчей, забил 1 гол Достижения: чемпион мира (2018), победитель бундеслиги-2 (2017) ЛИЧНОЕ ДЕЛО

«КЛАССНО, КОГДА СРАВНИВАЮТ С ТЮРАМОМ»

– Как думаете, почему гол Аргентине так всех впечатлил?

– Думаю, из-за невероятной траектории мяча (показывает жестом). Очень редко так бью, даже на тренировках. Но в том матче я чувствовал свою вину за второй гол аргентинцев. Надо было реабилитироваться. Хотел либо отдать голевой пас, либо забить. За мгновение до удара подумал: ни в коем случае не бить со всей дури, главное – попасть в ворота. А то влепил бы в небеса! Этот гол был для нас как допинг.

– Можете описать, как все произошло?

– Вижу – летит на меня мяч, сердце забилось: бум-бум-бум. Накренился максимально, чтобы ударить с лета. А потом рванул куда-то (смеется). Главное было потом забыть тот гол и думать только о матче. Но, наоборот, заигралось легче. И только после игры я осознал значение этого гола, понял, что он со мной на всю жизнь. Что он изменил ее. До конца своих дней буду вспоминать его и получать кайф. И через двадцать лет, если наберу в поисковике «Павар», первым появится «гол Аргентине».

– Дешам сказал, что гол был в некотором роде чудом. Как будто вмешались потусторонние силы.

– Возможно. Но я считаю, что если бы не чувство вины, может быть, и не оказался так далеко от своих ворот. Времени отыграться оставалось не так много, я рванул вперед, а тот, кого я опекал (Ди Мария), не стал меня преследовать.

– Лилиан Тюрам тоже напортачил, когда хорваты забили Франции в полуфинале ЧМ-1998, а потом сделал дубль.

– Я этого не знал. Классно, когда тебя сравнивают с таким футболистом. После финала он пришел в раздевалку. Образец для меня. Великий!



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«АЗАР ЗАДАЛ МНЕ ЖАРУ»

– Бог с ним, с голом. Как вы вообще оцениваете свое выступление на чемпионате мира?

– Во-первых, никто не ожидал, что я вообще там окажусь. Во-вторых, удалось хорошо сыграть на непривычном месте (правого крайнего защитника). Спасибо Джибрилю Сидибе, многому научил. Ну и тренер очень помог.

– Против Ди Мария и Азара вам пришлось несладко…

– Если честно, Эден Азар – самый большой мастер, против кого мне пришлось играть в своей карьере. Великолепный футболист. Бешено талантлив! Еще когда я играл за «Лилль», следил за ним. Что он вытворял на поле! Лучшие дриблеры в мире – он и Месси. В тот день Азар задал мне жару.

– Теперь вам забронировано место в сборной?

– Да с какой такой стати! Надо еще попахать. Конкуренция огромная. Но у меня теперь другой статус. Я уже не парнишка-новичок, а чемпион мира!

– Наверное, стоит теперь перейти в клуб выше классом?

– Не уверен. Мне очень комфортно в «Штутгарте». Хочется, конечно, поиграть в Лиге чемпионов, всегда мечтал об этом. Но все впереди. Если появится хорошее предложение – почему бы и нет?

– Осознаете свою избранность?

– Знаю только, что со мной сборная ни разу не проигрывала. Тридцать один матч, еще с юношей. А считать себя баловнем судьбы… Мой агент Жозеф Мохан тоже говорит, что я счастливчик по жизни. Он мне как брат. Наверное, это награда за годы работы с детства до нынешних дней, за все, чем пришлось жертвовать – и мне, и родителям. За все эти переезды, за жизнь в чужих семьях… И тот гол, и победу в России – все посвящаю им.