За последние десять лет из России уехали все лучшие бомбардиры чемпионата страны кроме одного, он сейчас играет в «Локомотиве».

Квинси Промес уже одной ногой в «Севилье». Опять из России уезжает лучший бомбардир чемпионата. Мы к этому привыкли. Сколько раз такое происходило?

Только за последние десять сезонов из России уехало шесть лучших бомбардиров – практически все, кроме одного, Федора Смолова, который предпочел перебраться в «Локомотив». Кто знает, может он сделал правильный выбор.

Во всяком случае в пользу выбора Дяди Федора, как его называют в «Локомотиве», говорит статистика. Она же всеми силами подает сигналы Квинси Промесу: «Не уезжай! Ты загубишь карьеру!»

Не верите? Давайте проследим, как развивалась жизнь наших бомбардиров последних десяти сезонов в премьер-лиги, подавшихся за границу. Начнем, пожалуй, в хронологическом порядке, со «Спартака».

Роман Павлюченко

В 2007 году, когда сезон еще умещался в календарный год, начинался весной и заканчивался осенью, лучшим бомбардиром чемпионата стал Роман Павлюченко, забивший 14 голов в 22 матчах. Столько же забил Роман Адамов, но форвард «Спартака» провел на один матч меньше.

Летом 2008 года, став одним из участников российского чуда на Евро-2008, Роман все еще в статусе лучшего бомбардира укатил в лондонский «Тоттенхэм» за 17,4 млн евро.

Ехал Роман к одному тренеру, Хуанде Рамосу, а приехал – к другому, Харри Реднаппу. Англичанин Павлюченко в составе не видел и постоянно держал в запасе. Так и продержал вплоть до февраля 2012 года, когда на фоне подготовки к Евро-2012 «Локомотив», если верить слухам, выполнил «госзаказ» и вернул игрока сборной в страну, дав ему игровую практику. Ничем хорошим это не закончилось – за четыре сезона в составе железнодорожников Роман забил всего 16 мячей. Дальше были «Кубань», «Урал», «Арарат»…

Вагнер Лав

Следом за Романом, в 2008 году, лучшим бомбардиром стал бразильский форвард ЦСКА Вагнер Лав. В 26 матчах он умудрился наколотить 20 голов – один из лучших показателей в XXI веке.

В августе 2009 года, по ходу сезона, Вагнер в статусе действующего лучшего бомбардира чемпионата, на правах аренды отправился в «Палмейрас» - затосковал по родине. Через полгода он ушел в субаренду во «Фламенго». Не сказать, чтобы там он забивал мало, но шагом вперед возвращение в Бразилию не назовешь.

В итоге Вагнер вернулся в Россию и, поиграв в ЦСКА еще пару лет, вновь попытался уехать в Бразилию, на этот раз не в аренду, но вскоре снова вернулся – «Фламенго» не смог выплатить ЦСКА причитающуюся российскому клубу сумму. Не прошло и полугода, как Вагнер уехал на заработки в Китай. В более или менее серьезном европейском клубе Лав оказался лишь в возрасте 32 лет – в «Монако»: 13 игр и 4 гола. Затем был турецкий «Антальяспор», из которого Вагнер перешел в «Бешикташ», где играет до сих пор.

Веллитон

Сезоны 2009 и 2010 годов прошли под красно-белым знаменем, которое нес еще один бразилец – Веллитон. На самом деле большую часть работы проделывал его гениальный соотечественник Алекс, но все лавры доставались лучшему бомбардиру – Веллитону.

Уехать на пике карьеры бразильцу не удалось – пришлось задержаться в «Спартаке» до зимы 2013 года. К тому моменту в очередном сезоне чемпионата России он провел 7 матчей, в которых не смог отличиться ни разу. Его поспешно отправили в аренду сначала в «Гремио», затем в «Сан-Пауло», а потом – в «Сельту», за которую бразилец вообще не провел ни одного матча.

В разобранном состоянии Веллитон за 1 млн евро уехал играть в турецкий клуб «Мерсин», из которого бесплатно перешел в «Кайзериспор». В 2017 году он до 20 сентября пытался найти себе новую команду в качестве свободного агента – никто брать некогда лучшего бомбардира чемпионата России не пожелал. Пришлось идти на отчаянные меры ехать в ОАЭ – в клуб «Аль-Шарджа», где футболист играет до сих пор.

Юра Мовсисян

В начале 2013 года американо-армянский футболист Юра Мовсисян в качестве лидера бомбардирской гонки перешел из «Краснодара» в «Спартак». В красно-белой футболке нападающий худо-бедно смог завершить сезон на первом номере в споре бомбардиров.

В следующем сезоне он вновь забил немало – 16 мячей, но лучшим бомбардиром стал другой футболист. Дальше карьера Мовсисяна пошла по нисходящей. В следующих двух сезонах Юра в 27 матчах забил всего 5 мячей и был отдан в аренду в «Реал» из американского города Солт-Лейк-Сити.

Через год американцы выкупили права на Мовсисяна, но вынуждены были отдать игрока в аренду – в шведский «Дьюргарден». В июле 2018 года срок действия контракта Мовсисяна с «Реалом» подошел к концу. На данный момент форвард новый клуб себе пока найти не сумел.

Сейду Думбия

Ивуарийский нападающий московского ЦСКА – как раз тот футболист, который помешал Мовсисяну во второй раз подряд стать лучим бомбардиром. В сезоне 2013/14 Сейду во второй раз в своей карьере забил больше остальных за ЦСКА.

В январе 2015 года, все еще в статусе лучшего бомбардира, Сейду перебрался в римскую «Рому». Итальянцы заплатили за форварда кругленькую сумму – почти 15 млн евро. Всего за «Рому», проведя в клубе три сезона, Думбия сыграл в 14 матчах, в которых забил 2 мяча. Все остальное время ивуариец разъезжал по арендам: в ЦСКА, в «Ньюкасл», в «Базель», в «Спортинг»…

Последний клуб на свою голову согласился выкупить права на игрока у итальянцев, заплатив, правда, не так много – лишь 3 млн евро. Всего через полгода после этого руководство португальской команды расторгло с игроком контракт. Буквально пару дней назад 30-летний Думбия присоединился к испанской «Жироне».

Халк

Бразильского нападающего «Зенита» Халка многие называют вообще лучшим иностранным футболистом, который когда-либо играл в России. Ему принадлежат два рекорда нашего чемпионата: в 2012 году он стал самой дорогой покупкой в истории России (40 млн евро), а в 2016 – самой дорогой продажей (55,8 млн евро).

Из России Халк уезжал, правда, не в статусе лучшего бомбардира. Это звание он завоевал в сезоне 2014/15, в 28 играх забив 15 голов. Дальше был Китай и местный шанхайский клуб СИПГ. К данной минуте за три сезона в Китае Халк провел 80 матчей, в которых забил 45 голов и отдал 38 результативных передач – больше, чем по результативному действию за игру.

Неплохо, но вряд ли чемпионат Китая – то, о чем мечтает каждый футболист, правда, в отличие от зарплаты, которую в Поднебесной получает Халк – порядка 20 млн евро. Карьера – карьерой, а жизнь удалась!

Итог

Практически все лучшие бомбардиры чемпионата уезжали из России. Ни у одного из них зарубежная карьера не сложилась так, чтобы можно было сказать, что он добился успеха. Лишь одному – удалось сохранить результативность на былом уровне, но где? В Китае! Остается надеяться, что Квинси, если он все-таки уедет в «Севилью», нарушит эту печальную традицию.