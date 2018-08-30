«Локо» и ЦСКА узнали соперников. Как прошла жеребьевка Лиги чемпионов
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2018/19 прошла в Монако, в конгресс-центре «Гримальди форум».
Прямые путевки в групповой этап получили 26 команд. Ранее таких путевок было 22. Через отборочные раунды к ним присоединились ПСВ, «Црвена Звезда», «Янг Бойз», АЕК, «Бенфика» и «Аякс».
⚡ Все группы! ⚡— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 30 августа 2018 г.
Какая самая огненная? 🔥🔥🔥#жеребьевкаЛЧ pic.twitter.com/NlyC73PH4o
Результаты жеребьевки:
Группа A: «Атлетико» (Испания), «Боруссия» Д (Германия), «Монако» (Монако), «Брюгге» (Бельгия).
Группа B: «Барселона» (Испания), «Тоттенхэм Хотспур» (Англия), «ПСВ Эйндховен» (Нидерланды), «Интер» (Италия).
Группа C: «ПСЖ» (Франция), «Наполи» (Италия), «Ливерпуль» (Англия), «Црвена Звезда» (Сербия).
Группа D: «Локомотив» (Россия), «Порту» (Португалия), «Шальке-04» (Германия), «Галатасарай» (Турция).
Группа E: «Бавария» (Германия), «Бенфика» (Португалия), «Аякс» (Нидерланды), АЕК (Греция).
Группа F: «Манчестер Сити» (Англия), «Шахтёр» (Украина), «Лион» (Франция), «Хоффенхайм» (Германия).
Группа G: «Реал» (Испания), «Рома» (Италия), ЦСКА (Россия), «Виктория Пльзень» (Чехия).
Группа H: «Ювентус» (Италия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Валенсия» (Испания), «Янг Бойз» (Швейцария).
19:56
Лучшим нападающим стал Криштиану Роналду. Все награды забрал "Реал".
19:48
Между тем лучшим полузащитником ЛЧ-2017/18 становится ещё один футболист «Реала» Лука Модрич.
19:37
Награду лучшему защитник получил другой игрок "Реала" - Серхио Рамос.
19:20
Голкипер "Реала" Кейлор Навас получил приз лучшего вратаря прошлого сезона.
19:18
А теперь на сцену приглашаются уругваец Диего Форлан и бразилец Кака.
19:17
Дэвид Бекхэм получил награду «За вклад в развитие футбола».
19:15
Перед официальной церемоние жеребьевки пройдет нагреждение лучших футболистов прошлого сезона.
Определены корзины, в которых будут находится комнады при жеребьевке.
Состав корзин:
Первая корзина: «Реал» (Испания), «Атлетико» (Испания), «Барселона» (Испания), «Манчестер Сити» (Англия), «ПСЖ» (Франция), «Бавария» (Германия), «Ювентус» (Италия), «Локомотив» (Россия).
Вторая корзина: «Боруссия» Д (Германия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Бенфика» (Португалия), «Тоттенхэм Хотспур» (Англия), «Порту» (Португалия), «Шахтёр» (Украина), «Наполи» (Италия), «Рома» (Италия).
Третья корзина: «Ливерпуль» (Англия), «Лион» (Франция), «Валенсия» (Испания), ЦСКА (Россия), «Шальке-04» (Германия), «Монако» (Монако), «Аякс» (Нидерланды), «ПСВ Эйндховен» (Нидерланды).
Четвертая корзина: «Црвена Звезда» (Сербия), «Брюгге» (Бельгия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Хоффенхайм» (Германия), «Виктория Пльзень» (Чехия), «Галатасарай» (Турция), «Интер» (Италия), АЕК (Греция).
Напомним, что команды из одной страны не могут попасть в одну группу.
Добавим, что первые матчи группового этапа Лиги чемпионов начнутся 18 сентября.