Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2018/19 прошла в Монако, в конгресс-центре «Гримальди форум».

Прямые путевки в групповой этап получили 26 команд. Ранее таких путевок было 22. Через отборочные раунды к ним присоединились ПСВ, «Црвена Звезда», «Янг Бойз», АЕК, «Бенфика» и «Аякс».

Результаты жеребьевки:

Группа A: «Атлетико» (Испания), «Боруссия» Д (Германия), «Монако» (Монако), «Брюгге» (Бельгия).

Группа B: «Барселона» (Испания), «Тоттенхэм Хотспур» (Англия), «ПСВ Эйндховен» (Нидерланды), «Интер» (Италия).

Группа C: «ПСЖ» (Франция), «Наполи» (Италия), «Ливерпуль» (Англия), «Црвена Звезда» (Сербия).

Группа D: «Локомотив» (Россия), «Порту» (Португалия), «Шальке-04» (Германия), «Галатасарай» (Турция).

Группа E: «Бавария» (Германия), «Бенфика» (Португалия), «Аякс» (Нидерланды), АЕК (Греция).

Группа F: «Манчестер Сити» (Англия), «Шахтёр» (Украина), «Лион» (Франция), «Хоффенхайм» (Германия).

Группа G: «Реал» (Испания), «Рома» (Италия), ЦСКА (Россия), «Виктория Пльзень» (Чехия).

Группа H: «Ювентус» (Италия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Валенсия» (Испания), «Янг Бойз» (Швейцария).

Группа G: «Реал», «Рома», ЦСКА, «Виктория Пльзень». Какое место займут россияне? Выйдут из группы с первого места

Выйдут из группы со второго места

Попадут в Лигу Европы, заняв третье место

Окажутся на последнем месте

Группа D: «Локомотив», «Порту», «Шальке», «Галатасарай». Какое место займут россияне? Выйдут из группы с первого места

Выйдут из группы со второго места

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Перед официальной церемоние жеребьевки пройдет нагреждение лучших футболистов прошлого сезона.

Определены корзины, в которых будут находится комнады при жеребьевке.

Состав корзин:

Первая корзина: «Реал» (Испания), «Атлетико» (Испания), «Барселона» (Испания), «Манчестер Сити» (Англия), «ПСЖ» (Франция), «Бавария» (Германия), «Ювентус» (Италия), «Локомотив» (Россия).

Вторая корзина: «Боруссия» Д (Германия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Бенфика» (Португалия), «Тоттенхэм Хотспур» (Англия), «Порту» (Португалия), «Шахтёр» (Украина), «Наполи» (Италия), «Рома» (Италия).

Третья корзина: «Ливерпуль» (Англия), «Лион» (Франция), «Валенсия» (Испания), ЦСКА (Россия), «Шальке-04» (Германия), «Монако» (Монако), «Аякс» (Нидерланды), «ПСВ Эйндховен» (Нидерланды).

Четвертая корзина: «Црвена Звезда» (Сербия), «Брюгге» (Бельгия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Хоффенхайм» (Германия), «Виктория Пльзень» (Чехия), «Галатасарай» (Турция), «Интер» (Италия), АЕК (Греция).

Напомним, что команды из одной страны не могут попасть в одну группу.

Добавим, что первые матчи группового этапа Лиги чемпионов начнутся 18 сентября.