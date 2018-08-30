Джеррард на «Нефтянике»

Для «Уфы» матч с «Рейнджерс» был обречен на статус исторического вне зависимости от его результата. Более авторитетного европейского клуба в Башкирии в гостях еще никогда не было. А как вам возглавляющий «джерс» легендарный в прошлом полузащитник Стивен Джеррард на тренерской скамейке стадиона «Нефтяник»? К сожалению, несмотря на высочайший для «Уфы» статус встречи, к стартовому свистку трибуны были заполнены не полностью. По ходу игры зрители еще подходили, но свободные кресла все же можно было заметить.

В первой встрече «рейнджеры» выиграли на «Айброкс» с минимальным счетом и приехали в столицу Башкирии с уверенностью в собственных силах, которой помимо прочего способствовала 7-матчевая серия без поражений в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.

Уфимцы же со старта сезона получили непривычно плотный календарь – с 26 июля они провели уже 10 матчей. Это очень много для клуба без солидного бюджета и двух равных составов. Сергей Томаров по возможности ротирует основу, но это приводит к падению результатов – в пяти последних играх его подопечные потерпели четыре поражения и сыграли вничью в Люксембурге. Томаров в этот день суеверно отказался даже от пиджака, который надевал на три последних встречи. На удачу.

От отчаяния до эйфории…

Быстро стало понятно, что сегодня без ее помощи в групповой этал Лиги Европы не пройти, но она оказалась на стороне гостей. Уже на 10-й минуте Йонуц Неделчару неудачно прервал прострел с фланга и выкатил мяч на Овимумо Эжариа. Никто арендованного шотландцами у «Ливерпуля» 20-летнего полузащитника накрыть не успел, он обработал мяч и уложил его в дальний угол, не оставив Александру Беленову ни шанса.

Теперь «Уфе» требовалось забивать три – с учетом расклада сил задача казалась нерешаемой. Но у Сергея Томарова был план ответных действий. Хозяева забрали себе мяч и стали средними и длинными передачами вспарывать оборону соперника, забрасывая его в свободные зоны между крайним и центральным защитниками. Слабое место нашлось в связке левого крайнего и левого центрального – Джона Флэнагана и Николы Катича.

Два Дмитрия – Живоглядов и Сысуев – несколько раз просачивались между ними, неизменно создавая угрозу воротам гостей. Простив пару раз именитого соперника, они и создали ответный гол. Первый забросил мяч за спину защитникам, а второй идеально поймал линию офсайда, вместе с Сильвестром Игбуном выскочил на одинокого вратаря Аллана Макгрегора и уверенно переиграл вратаря.

Гол вдохновил уфимцев и собравшихся болельщиков, и на ворота «Рейнджерс» обрушился шквал атак, поддерживаемый эйфорией трибун. Гости почувствовали, что дело пахнет жареным, и стали нервничать. 22-летний нападающий Альфредо Морелос не выдержал этого давления, психанул и оставил свою команду в меньшинстве – слишком грубо не согласился с полученным от арбитра Тобиаса Штилера предупреждением и тут же увидел вторую желтую карточку. «Уфа» заперла соперника в его штрафной и упустила пару отличных возможностей уйти на перерыв в роли лидера. Особенно переживать должен Игбун, не попавший головой в створ метров с пяти.

… и обратно

Второй тайм начался с сумасшедшего сейва Беленова – от вытащил мяч из дальнего угла после крученого прицельного удара, дополненного неожиданным рикошетом. Томаров в технической зоне едва позеленел от напряжения и почти сразу заменил прихрамывавшего центрального защитника Павла Аликина на атакующего полузащитника Ивана Облякова.

Тактически хозяева играли превосходно – создавали большинство на флангах, вытаскивали оппонентов на себя и находили свободные зоны, а если не получается, переводили мяч в свободную зону на противоположный край. Синхронность их действий и количество средних передач, диагоналей и разрезающих пасов, особенно для непривычной к позиционной атаке «Уфы», просто потрясают.

Убойный момент загубил Обляков, завершивший выход один на один с Макгрегором ударом в штангу. Три или четыре раза Живоглядов бил из пределов штрафной, но каждый раз неточно. Они с Сысуевым настолько затерзали уже имевшего предупреждение Флэнагана, что он не выдержал и в рядовом верховом единоборстве заехал сопернику локтем. Абсолютно справедливое удаление – и «Рейнджерс» остается вдевятером!

Описание опасных моментов у ворот Макгрегора в оставшееся время составит по объему четыре такие статьи. Хозяева продолжали терзать соперника на флангах и грузить мяч в штрафную. Шотландцы встали у своих ворот стеной и отбивались изо всех сил. И отбились. «Уфа» продемонстрировала великолепную игру, а Томаров – глубочайнее понимание футбола и умение грамотно расставить акценты, но мастерства, чтобы реализовать созданное, его подопечным не хватило. Башкирский клуб остановился в шаге от группового раунда Лиги Европы, но покидает турнир с высоко поднятой головой. Для дебюта в еврокубках получилось очень даже достойно.

«Уфа» (Россия) – «Рейнджерс» (Шотландия) – 1:1 (1:1)

Голы: Сысуев, 32 – Эджариа, 9

«Уфа»: Беленов, Табидзе, Аликин (Обляков, 52), Неделчару, Живоглядов, Ванек, Салатич (Кротов, 76), Сысуев, Пауревич, Йокич, Игбун

«Рейнджерс»: Макгрегор, Голдсон, Флэнаган, Тавернье, Катич, Кент, Джек, Арфилд (Холлидей, 69), Эджариа, Кандеяш (Лаферти, 46), Морелос

Предупреждения: Салатич, 34; Пауревич, 82; Игбун, 86 – Фланаган, 15; Морелос, 37

Удаления: Морелос, 38; Флэнаган, 66