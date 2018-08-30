Жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов болельщики московского ЦСКА ждали с плохо скрываемым опасением. Клуб только строится, а тут еще и слабейшего соперника из первой корзины получить не удастся, потому что он из твоей страны – московский «Локомотив». С такими раскладами на выход из группы претендовать не приходится.

Все стало еще хуже, когда был заблокирован для красно-синих и слабейший соперник из второй корзины – «Порту». Португальцы попали в группу к «Локомотиву». Армейцам оставалось лишь расслабиться и получать удовольствие, как мантру повторяя отговорку: «Пусть соперники будут посильнее – хоть на грандов посмотрим».

А посмотреть будет на кого. Из первой корзины ЦСКА достался всем грандам гранд – мадридский «Реал», который отправляется в поход за своим четвертым Кубком чемпионов подряд, правда уже без лучшего футболиста планеты Криштиану Роналду. Кроме того в Москву приедут две хорошо знакомые армейцам команды – итальянская «Рома» и чешская «Виктория».

Мы расскажем о каждом сопернике поподробнее.

«РЕАЛ»

Звезда: Лука Модрич

В мадридском «Реале» – куда ни плюнь, попадешь в звезду, причем, включая скамейку запасных. С другой стороны, к нам едет такой «Реал», каким мы его не видели почти десять лет – без Криштиану Роналду. И тут встал вопрос: кого же считать главной звездой в нынешнем «Реале»?

Гарет Бейл при всем своем ценнике на эту роль не тянет. Марсело с Хуанде Рамосом – защитники, а мы в первую очередь имели в виду звездных игроков атаки, которых стоит опасаться ЦСКА. Асенсио – еще не дорос до этого статуса, как впрочем и Иско. Бензема – не самая самодостаточная фигура. Остается, пожалуй, один Лука Модрич.

Именно хорват сейчас – фронтмен мадридского «Реала». Он собирает награды, претендует на звание лучшего футболиста планеты, он хранит у себя дома на полочке «Золотой мяч» лучшего футболиста чемпионата мира по футболу и получает звание игрока сезона от УЕФА.

Его же на чемпионате мира по футболу мы видели в четвертьфинале, в матче России с Хорватией. Игорь Акинфеев может подтвердить. В «Реале», правда, у Модрича партнеры посерьезнее, но на футбольное поле, ведь, выходят играть не имена, а живые люди. Так что, все может быть.

Тренер: Хулен Лопетеги

«Реал» который приедет в Москву, будет «не тем» еще по одной причине – во главе клуба будет стоять не Зинедин Зидан, выигравший с командой три Лиги чемпионов подряд, а Хулен Лопетеги, который на взрослом уровне в качестве тренера вообще ничего не выиграл. Он до «Реала» тренировал лишь один клуб – португальский «Порту», с которым даже чемпионом страны стать не смог – это над было постараться… Потом была сборная Испании, из которой Лопетеги выгнали с позором за два дня до старта ЧМ-2018.

Что такое мадридский «Реал» при его руководстве, мы пока не знаем – не успели распробовать в двух матчах чемпионата Испании. Две победы, но над кем? Над «Жироной» и «Хетафе». Вряд ли это можно считать поводом для гордости.

Таковым мог бы стать Суперкубок УЕФА, но его Лопетеги проиграл, не сумев в Эстонии победить мадридский «Атлетико». Так что, «Реал» с Лопетеги начал с неудачи. Почему бы неудачами, хотя бы на международном уровне, и не продолжить?

История встреч

Вы наверняка помните, что мадридский «Реал» с ЦСКА уже играл. Он вообще частенько попадает на отечественные клубы: ЦСКА, «Спартак», «Локомотив», «Торпедо», «Динамо», «Зенит»… Всего, включая советские времена, 20 матчей – 10 побед, 5 ничьих и 5 поражений.

ЦСКА может гордиться хотя бы тем, что в сезоне-2011/12 на стадионе «Лужники» в 1/8 финала сыграл в ничью с королевским клубом. На гол Криштиану Роналду в первом тайме тогда ответил Понтус Вернблум, своим ударом уже в добавленное время. Правда, из 18 человек, которые тогда попали в заявку ЦСКА, 16 уже нет в команде. Остались лишь Георгий Щенников да Алан Дзагоев. Правда, и в «Реале» тех, кто помнит ту встречу не намного больше – всего три человека: Серхио Рамос, Карим Бензема и Марсело.

В ответном поединке ЦСКА проиграл с крупным счетом 1:4 и вылетел из Лиги чемпионов.

«РОМА»

Звезда: Эдин Джеко

В «Роме» по сравнению с «Реалом» со звездами куда попроще. Нет, в чемпионате России практически каждый футболист из заявки римского клуба считался бы одной из главных звезд, но на европейском уровне – это команда собранная из крепких, зачастую молодых и талантливых ребят.

Самый дорогой футболист – защитник Константинос Манолас, который вполне мог оказаться в «Зените» год назад. Самый опытный – уже сдающий позиции Даниэле Де Росси. Джастина Клюйверта с Эль Шаарави язык звездами европейского уровня пока не поворачивается называть. Остается лучший бомбардир клуба Эдин Джеко.

141 игра и 74 гола за римский клуб – великолепный для Италии показатель. В этом сезоне в двух матчах он уже успел забить гол и отдать результативную передачу – больше полезных действий для команды, чем пока есть у Криштиану Роналду в «Ювентусе». Эдин – игрок опасный, но предсказуемый. Как минимум Виктору Гончаренко не придется ломать голову над действиями соперника в атаке.

Тренер: Эусебио Ди Франческо

В Российском футболе мог оказаться не только грек Манолас. В прошлом сезоне на пост главного тренера «Зенита» примеряли нынешнего наставника «Ромы» Эусебио Ди Франческо. Однако итальянец отдал предпочтение своему бывшему клубу и, судя по всему, не прогадал.

До «Ромы» он дважды тренировал симпатичный и молодой проект – «Сассуоло», с которым добился весьма солидного для этой команды успеха, за что и получил повышение в классе.

История встреч

«Рома» с российскими клубами встречалась не так часто – всего 8 раз: 6 побед, 1 ничья и 1 поражение. Самое интересное, что половину своих «российских» матчей римляне провели именно против ЦСКА.

Встречи первого раунда Кубка кубков сезона-1991/92 уже никто не помнит, а вот игры группового этапа Лиги чемпионов сезона-2014/15 глубоко врезались в память армейским поклонникам. Особенно запомнилась игра в Италии, когда ЦСКА был разгромлен со счетом 1:5. Тогда в ворота Акинфеева не забивал только ленивый, даже Сергею Игнашевичу удалось отличиться. В ответной встрече ЦСКА смог добиться ничьей, которая ничем российскому клубу не помогла.

Наверняка красно-синие помнят то поражение: на поле были Акинфеев, Набабкин, Фернандес, а со скамейке за разгромом наблюдали Чернов с Ефремовым и вышедший потом на замену Щенников. неплохо было бы отомстить волчатам.

«ВИКТОРИЯ»

Звезда: Михаэл Крменчик

Состоявшимися звездами в составе скромной чешской «Виктории», как вы понимаете, не пахнет. Зато есть звезды в перспективе, да такие, что ЦСКА в пору завидовать.

В первую очередь речь идет о 25-летнем нападающем, воспитаннике «Виктории» Михаэле Крменчике. Его вряд ли можно назвать молодым игроком – он в самом соку. Однако он раскрылся лишь в прошлом сезоне, когда в 34 матчах за клуб забил 22 мяча и отдал 8 результативных передач.

В этом сезоне он успел сыграть лишь в 6 встречах, но уже забил 7 голов – по голу каждые 73 минуты. Благодаря его результативности, клуб со 100-процентным результатом возглавляет турнирную таблицу национального первенства. в общем, ЦСКА он может доставить уйму проблем.

Тренер: Павел Врба

Вряд ли кто-то мог ожидать, но «Викторию» тренирует наш старый знакомый – Павел Врба. Если вы не помните, кто это такой, значит у вас из памяти выпала первая половина сезона-2016/17 в исполнении махачкалинского «Анжи».

Да, чешский специалист успел поработать в дагестанской команде, причем, не так провального, как того можно было ожидать: 19 игр, 7 побед, 5 ничьих и 7 поражений. В том числе играл клуб Врба и с ЦСКА. Более того, матчем с армейцами чешский тренер дебютировал на своем посту. Та встреча завершилась вничью 0:0.

Однако, на излете 2016 года у махачкалинского клуба сменился владелец и Врба покинул Россию, вернувшись в Пльзень.

История встреч

С российскими клубами «Виктория» в своей истории пересекалась лишь раз. Так уж случилось, что этим российским клубом был… ЦСКА.

Тогда «Виктория», как и сейчас, разбавила для ЦСКА группу, в которой из первых двух корзин при жеребьевке оказались два европейских гранда – «Бавария» и «Манчестер Сити». Тогда ЦСКА тоже уповал на две победы над чехами и третье место в группе.

Победить «Викторию» дома смогли – 3:2. Зато в гостях возникли проблемы. Ведя в счете 1:0, ЦСКА пропустил два гола в концовке встречи, один из них – на последней минуте. Поражение откинуло красно-синих на последнее место в группе, которое не позволяло попасть в плей-офф Лиги Европы. дальше пошла «Виктория».

Вполне возможно, что в этом сезоне повториться этот же сценарий: «Рома» с «Реалом» без проблем выйдут в плей-офф Лиги чемпионов, а ЦСКА с «Викторией» будут бороться за объедки с барского стола. Остается надеяться, то на этот раз армейцы окажутся сильнее.

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