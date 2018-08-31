Сегодня в Монако пройдет жеребьевка группового этапа Лиги Европы. Начнется она в 14:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую онлайн трансляцию.

Напомним, что в групповом этапе Лиги Европы примут участие три клуба из России: «Спартак», «Краснодар» и «Зенит».

Как будет проходить жеребьевка?

48 клубов распределяют по четырем корзинам согласно рейтингу УЕФА. В каждой из 12 групп окажется по одному представителю каждой корзины.

Первая корзина: «Севилья» (Испания), «Арсенал» (Англия), «Челси» (Англия), «Зенит» (Россия), «Байер» (Германия), «Динамо» (Украина), «Бешикташ» (Турция), «Зальцбург» (Австрия), «Олимпиакос» (Греция), «Вильярреал» (Испания), «Андерлехт» (Бельгия), «Лацио» (Италия);

Вторая корзина: «Спортинг» (Португалия), «Лудогорец» (Болгария), «Копенгаген» (Дания), «Марсель» (Франция), «Селтик» (Шотландия), ПАОК (Греция), «Милан» (Италия), «Генк» (Бельгия), «Фенербахче» (Турция), «Краснодар» (Россия), «Астана» (Казахстан), «Рапид» (Австрия);

Третья корзина: «Бетис» (Испания), «Карабах» (Азербайджан), БАТЭ (Белоруссия), «Динамо» (Хорватия), «Лейпциг» (Германия), «Айнтрахт» (Германия), «Мальме» (Швеция), «Спартак» (Россия), «Стандард» (Бельгия), «Цюрих» (Швейцария), «Бордо» (Франция), «Ренн» (Франция);

Четвертая корзина: «Аполлон» (Кипр), «Русенборг» (Норвегия), «Ворскла» (Украина), «Славия» (Чехия), «Акхисар» (Турция), «Яблонец» (Чехия), АЕК (Кипр), «Види» (Венгрия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Дюделанж» (Люксембург), «Спартак» (Словакия), «Сарпсборг» (Норвегия).

Календарь матчей Лиги Европы

Матчи группового этапа

20 сентября: групповой этап, тур 1

4 октября: групповой этап, тур 2

25 октября: групповой этап, тур 3

8 ноября: групповой этап, тур 4

29 ноября: групповой этап, тур 5

13 декабря: групповой этап, тур 6

17 декабря: жеребьевка 1/16 финала

14 февраля: первые матчи 1/16 финала

21 февраля: ответные матчи 1/16 финала

22 февраля: жеребьевка 1/8 финала

7 марта: первые матчи 1/8 финала

14 марта: ответные матчи 1/8 финала

15 марта: жеребьевка 1/4 финала

11 апреля: первые матчи 1/4 финала

18 апреля: ответные матчи 1/4 финала

19 апреля: жеребьевка 1/2 финала

2 мая: первые матчи 1/2 финала

9 мая: ответные матчи 1/2 финала

29 мая: финал - стадион "Олимпийский", Баку