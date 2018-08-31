В качестве футболиста Семак выходил против «Спартака» 36 раз: 35 в чемпионате России и однажды – в Суперкубке (победа 3:1). В РПЛ статистика встреч абсолютно равная – 14 побед, 7 ничьих и 14 поражений. В этих матчах нынешний тренер «Зенита» забил 8 мячей и сделал 2 результативные передачи.

Впервые вышел на поле против «Спартака» в 25 лет назад – в августе 1993 года (0:3). Начинал он в давно не существующем московском «Асмарале», но быстро перебрался в ЦСКА и на протяжении 10 лет защищал красно-синие цвета. Поначалу встречи с красно-белыми приносили ему только разочарование. Достаточно сказать, что впервые вкус победы над флагманом российского футбола тех лет он почувствовал только с 9-й попытки (3 ничьи, 5 поражений с общей разницей мячей 4 – 13) – в 1998 году набравшая ход дружина Олега Долматова одержала 12 побед подряд и в очной встрече разбила будущего чемпиона со счетом 4:1. Семак в той встрече выводил армейцев на матч со «Спартаком» в статусе капитана, причем уже в пятый раз в карьере.

Через три года эпоха романцевского «Спартака» закончилась, и команды Семака стали доминировать, а сам Сергей регулярно отмечаться набранными баллами результативности. При нем начались легендарные «восемь лет побед». Затем он транзитом через «ПСЖ» оказался в «Москве» (тоже уже не существует), с которой провел против «Спартака» 4 матча – 1 победа, 2 ничьи и 1 поражение. При этом сам Семак неизменно набирал по очку результативности – 3 гола и 1 передача.

Затем были казанский «Рубин» (3 победы, 2 поражения) и питерский «Зенит» (4 победы, 1 ничья, 2 поражения и 2 гола).

5 лучших матча Семака-футболиста против «Спартака»

Суперкубок России-2004

Спартак – ЦСКА – 1:3 (дв)

Голы: Калиниченко, 14 – 1:0. Семак, 40 – 1:1. Карвальо, 111 – 1:2. Кириченко, 113 – 1:3.

Статистика Семака: 1 гол + 2 результативные передачи

Однозначно лучший матч Семака против «Спартака». Уже в первом тайме армейцы оказались в роли отыгрывающихся после фирменного удара со штрафного Максима Калиниченко, но еще до перерыва Семак удачно пошел на добивание после плохо пробитого Сергеем Игнашевичем пенальти и сравнял счет. А в дополнительное время дважды ассистировал вышедшим на замену партнерам – Даниэлю Карвальо и Дмитрию Кириченко. В тот день ЦСКА окончательно оформился в доминирующую силу в российском футболе на долгие годы вперед.

Чемпионат России-2003

ЦСКА – Спартак – 3:2

Голы: Титов, 33 – 0:1. Семак, 49 – 1:1. В. Березуцкий, 57 – в свои ворота – 1:2. Гусев, 76 – с пенальти – 2:2. Ярошик, 90+2 – 3:2.

Статистика Семака: 1 гол + 1 заработанный пенальти

Годом ранее Семак уже становился героем победы над «Спартаком». И тогда красно-белые тоже первыми выходили вперед в первом тайме, а Семак сравнивал счет и помогал партнерам отличиться. На сей раз получилось даже более драматично – Иржи Ярошик забил победный мяч за минуту до финального свистка, также не без участия своего капитана. Осенью того года армейцы впервые в российской истории выиграли золотые медали чемпионата.

Чемпионат России-2006

Спартак – Москва – 3:3

Голы: Моцарт, 8 – 1:0. Баженов, 20 – 2:0. Кузьмин, 39 – в свои ворота – 3:0. Кириченко, 61 – с пенальти – 3:1. Семак, 32 – 3:2. Чижек, 83 – 3:3.

Статистика Семака: 1 гол

Еще один матч, по ходу которого «Спартак» вел в счете, но не смог победить. Более того, к 61-й минуте красно-белые выигрывали с разницей в три мяча, а бразилец Моцарт не реализовал пенальти. Однако во втором тайме подопечным Леонида Слуцкого удалось переломить ход встречи – с разницей в две минуты Кириченко реализовал сомнительный пенальти за фол против Романа Адамова (судя по всему, он состоялся за пределами штрафной), а Семак попал в нижний угол ворот Войцеха Ковалевски с линии штрафной, и «горожане» вернулись в игру. Чем и воспользовался Томаш Чижек в концовке встречи.

Двух этих очков красно-белым и не хватило в конце сезона, чтобы выиграть чемпионство – по итогам 30-го тура ЦСКА и «Спартак» набрали по 58 баллов.

Чемпионат России-2011/12

Спартак – Зенит – 1:2

Голы: Семак, 10 – 0:1. Кержаков, 63 – с пенальти – 0:2. Дзюба, 95 – 1:2.

Статистика Семака: 1 гол

Весной 2012 года российские клубы рубились, разделившись на две восьмерки. В верхней лидировал «Зенит», а «Спартак» отчаянно боролся за вторую лигочемпионскую путевку. В итоге добился желаемого, но домашняя игра с будущим чемпионом этому ничуть не способствовала. Уже в начале встречи Семак открыл счет классным ударом с линии штрафной – мяч от перекладины влетел в сетку, а во второй половине встречи Александр Кержаков самостоятельно реализовал заработанный пенальти. Гол будущего зенитовцы Артема Дзюбы за 5 минут до конца встречи уже ничего не решал.

Чемпионат России-2012/13

Зенит – Спартак – 5:0

Голы: Канунников, 15 – 1:0. Быстров, 52 – 2:0. Широков, 62 – 3:0. Файзулин, 67 – 4:0. Файзулин, 88 – 5:0.

В этой встрече Семак не забил и не отдал голевой передачи, но не включить ее в наш топ нельзя. За проведенные им на поле 71 минуту питерцы четырежды пробили Андрея Диканя. Это поражение стало первым для испанского наставника Унаи Эмери в красно-белом кресле. Через три месяца после 1:5 от «Динамо» он был уволен.

Семак-тренер против «Спартака»

А вот в качестве главного тренера Семак работал пока только с «Уфой», поэтому выборка небольшая, и преимущество у «Спартака». Дважды красно-белые обыгрывали дружину Сергея Богдановича (оба раза – по 3:1), еще одна встреча завершилась нулевой ничьей. Лучшим бомбардиром москвичей в этих встречах с двумя мячами стал Квинси Промес, но он, судя по всему, будет смотреть матч в Петербурге из Севильи.