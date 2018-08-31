Чемпион СССР в составе «Зенита», ныне тренирующий в футбольной школе «Зенит-1984", обьяснил, почему команду Сергея Семака нельзя назвать фаворитом своей группы в Лиге Европы.

- «Зениту» попадалась ровная группа, - считает Веденеев. - Сейчас уровень клубного футбола на континенте выравнивается – в групповом турнире уровень соперников из южной, восточной и северной Европы сопоставим. Заведомых аутсайдеров здесь нет, даже команды из Кипра и Люксембурга на этой стадии выступают!

- «Зенит» раньше никогда с «Бордо», «Копенгагеном» и «Славией» в еврокубках не встречался. С кем придется сложнее всего?

- Это зависит от формы команды на день встречи. Например, «Бордо» выступает в сильном чемпионате, но стартовало в нем слабо. «Копенгаген» и «Славия», наоборот, в лидерах. Поэтому результат матча с ними определит состояние, в котором «Зенит» и его соперники окажутся в конкретный день. Пока же мы видим, что команда Семака играет почти на максимуме. Может играть и посильнее, но заметного запаса у «Зенита» нет.

- Пять побед подряд в чемпионате разве не аргумент в пользу потенциала команды?

- Соперники у «Зенита» до сих пор попадались или слабые, или очень слабые. Проблема команды – отсутствие баланса между основными игроками и запасными. Они заметно слабее тех, кто выходит обычно в стартовом составе, а дополнительная сложность – ротация. Это проявилось еще в прошлом сезоне. Как только Манчини менял группу футболистов, игровые связи нарушались и «Зенит» проседал. Сейчас же уровня футболистов хватает, чтобы без больших проблем обыгрывать «Урал», «Арсенал» и «Уфу». А «Мольде» на своим стадионе выглядел сильнее их и проблемы в игре у «Зенита» привели к сложной концовке.

- Три матча в неделю для нынешнего «Зенита» - запредельная нагрузка?

- Это и не позволяет постоянно держать хотя бы доступный уровень. Кто из состава обладает большим опытом регулярного выступления в двух-трех турнирах? Причем на ведущих ролях. Только Иванович! С натяжкой Дзюба. А теперь сравните с командой, которая была у «Зенита» в последние годы: Кришито, Гарай, Ломбертс, Витсель, Хави Гарсия, Халк. Это ж совсем другой уровень футболистов! Тем же, кто выступает за «Зенит» сейчас, трудно взять на себя такие роли, какие были у Халка и Гарая. Тем более, когда на максимуме надо играть два-три раза в неделю. Кроме того, без Кокорина у команды нет в центре атаки быстрого маневренного нападающего. Потому Семак давно и твердит, что команде нужно усиление.

- Значит, разговоры о том, что «Зенит» обязан занимать первое место, означают завышенные ожидания от команды?

- Группа у «Зенита» вполне посильная, чтобы из нее выходить. Но оценивать шансы по прошлым достижениям нельзя. Называть «Зенит» однозначным фаворитом я оснований не вижу. Дополнительная сложность – отсутствие у тренерского штаба опыта выступления в двух турнирах, а сейчас ведь из-за матчей сборных нагрузка на футболистов будет только возрастать! Для того, чтобы проводить замены и ротацию без снижения качества игры надо уметь оценивать возможности и состояние футболистов очень точно. Впрочем, все предыдущие соперники, включая «Мольде», настоящей проверки возможностям «Зенита» устроить не могли. «Спартак» - совсем другое дело. После игры информации о сильных и слабых местах «Зенита» прибавится. Тогда перспективы «Зенита» и в Лиге Европы прояснятся.