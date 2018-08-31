1 место. "ЛОКОМОТИВ"

Выполненные задачи:

Сохранить лидеров

Укрепить центр обороны

Взять забивного форварда

Взять опытных игроков под ЛЧ

Невыполненные задачи:

Взять пару креативных футболистов в среднюю линию

Продлить контракт с Фернандешем

Если бы железнодорожники взяли хотя бы одного атакующего хавбека, эту трансферную кампанию можно было бы признать превосходной. Никто из тех, кто делал «Локо» чемпионом, не уехал. За исключением позарившегося на большой китайский контракт Неманьи Пейчиновича, но его потеря вовсе не выглядит невосполнимой.

На его позицию из «ПСЖ» был выписан экс-защитник сборной Германии Бенедикт Хеведес. Причем за жалкие для игрока его уровня 5 млн евро. Практически на любой позиции в обороне может сыграть обладатель российского паспорта Брайн Идову.

Весной «Локомотив» катастрофически мало забивал и продолжил тенденцию в новом сезоне. Красно-зеленым срочно требовался забивной форвард, и они нашли его в лице попавшего в опалу дважды лучшего бомбардира РПЛ Федора Смолова. Причем достался он железнодорожникам всего за 9 млн евро, тогда как еще год назад не могло идти речь и о 20 млн.

А вот доставщика мячей Смолову не купили. И это может стать серьезной проблемой на длинной дистанции. Братья Миранчуки и даже Мануэл Фернандеш сильно сдали. Португалец, в том числе потому, что находится в смятении – весной руководство клуба, по словам его агента, предложило продлить контракт с 40-процентным снижением оклада. Естественно, он на это пойти не мог. Действующее соглашение 32-летнего полузащитника истекает летом 2019 года.

Баланс: - 17 млн

Работа на трансферном рынке: 0

«Локо» летом вообще не заработал на трансферах, отдав Пейчиновича бесплатно. Но и приходил он четыре года назад на аналогичных условиях, так что здесь ничего удивительного. А вот 17 потраченных «Локомотивом» миллионов за лето – сумма по российским меркам большая. Даже с учетом того факта, что железнодорожники взяли шестерых человек (включая выкупленного у «Лилля» за 500 тыс Эдера).

2 место. "СПАРТАК"

Выполненные задачи:

Укрепить центр обороны

Выиграть борьбу за Романа Еременко

Заработать на Промесе

Подтянуть молодежь

Невыполненные задачи:

Сохранить Промеса

Укрепить левый фланг обороны

Разгрузить центр полузащиты

Все-таки «Спартаку» не удалось удержать лучшего бомбардира прошлого сезона, однако Леонид Федун все равно может записать этот факт скорее в актив. В 2018 году голландец стал слишком предсказуемым и немотивированным, чтобы выкладываться на все сто. Его результативность, а следом и результативность «Спартака» заметно снизилась, и в какой-то момент это начинало перерастать в проблему. Так что его отъезд своевременный и в интересах всех сторон.

В центр обороны спартаковцы приобрели Самуэля Жиго, который грозит стать открытием сезона в РПЛ. Его связка с Геогрием Джикией сейчас выглядит железобетонной. Посмотрим, выдержит ли она проверку Дзюбой в Санкт-Петербурге.

Спартаковцам удалось отбить у ЦСКА возвращающегося после двухлетней дисквалификации Романа Еременко. Неизвестно, в какой форме он сейчас находится, но сам факт перехода повышает авторитет клуба, к тому же контракт подписан таким образом, чтобы была возможность расстаться уже в декабре, если что-то пойдет не так. Правда, появление Еременко вкупе с возвращением Ивелина Попова перенасыщает вариантами позицию атакующего полузащитника, где уже есть Софьян Ханни. Все они почему-то остались в команде.

Также не удалось красно-белым найти достойную альтернативу крайним защитникам. И если справа Каррера пробует иногда молодого Николая Рассказова, то слева на помощь Дмитрию Комбарову так никто и не появился. Видимо, страховать россиянина и дальше придется более склонному к атаке Лоренсо Мельгарехо.

Помимо Рассказова спартаковцы пробуют в основе двух Александров – Максименко и Ломовицкого. Первый даже выдал на старте четырехматчевую сухую серию.

Баланс: +10,5 млн евро

Работа на трансферном рынке: +7 млн евро

Федун объяснял продажу Промеса финансовыми потерями от невыхода в групповой этап Лиги чемпионов. Отъезд голландца с лихвой компенсировал эти потери и сделал красно-белым статистику – «Спартак» приобретал Промеса в 2014 году за 11,5 млн евро, а продал за 20. На Таски спартаковцы все же немного потеряли. В 2013 году брали его за 4 млн, отбили 2,5 млн на аренде в «Баварию» в 2016-м и отпустили бесплатно.

Если оценивать нынешнее лето, то оставшись в плюсе более чем на 10 млн, «Спартак» укрепил центр обороны Жиго и взял на замену Промесу Ташаева. В перспективе может сработать.

«Спартак» наверняка заработал на отъезде Александра Зуева в «Ростов» и других воспитанников, но вряд ли их можно считать игроками первой команды.

3 место. "ЗЕНИТ"

Выполненные задачи:

Сохранить лидеров

Избавиться от лишних футболистов

Невыполненные задачи:

Укрепить центр обороны

Найти замену Кришито

Летом в «Зенит» вернулась большая группа игроков, и менеджменту команды надо было определиться, кто из более 30 футболистов лишний, разгрузив заодно и платежную ведомость. Клуб покинули не имевшие шансов Артур Юсупов, Виктор Файзулин и Александр Рязанцев, а Эмильяно Ригони, Дмитрий Полоз, Иван Новосельцев и Ибрагим Цаллагов отправились по арендам.

Единственной заметной потерей «Зенита» стал Доменико Кришито, но отъезд опытного ветерана на родину был неминуем. Другое дело, что найти ему замену питерцам не удалось. В прессе называлось много фамилий, особенно настойчиво – уругвайца Диего Лаксальта, но тот предпочел перебраться из «Дженоа» в «Милан». Видимо, Сергею Семаку придется довольствоваться молодым Эльмиром Набиуллиным и возрастным Юрием Жирковым. В принципе, для победы в чемпионате и хорошего выступления в Лиге Европы этого должно быть достаточно.

В центре обороны также достаточно проблем. Эммануэль Маммана только восстанавливается после разрыва крестов, опытный Бранислав Иванович уже не так быстр, Луиш Нету и Миха Мевля – скорее футболисты на подмену. К тому же ни у кого из них нет российского паспорта. Тут как нельзя кстати пришелся бы спартаковец Илья Кутепов, но его переход изначально выглядел сомнительной затеей.

Баланс*: +1 млн евро

Работа на трансферном рынке**: -17 млн евро

Ни на ком из четверых ушедших футболистах «Зениту» не удалось заработать. Все ушли бесплатно. Но если Юсупов и Рязанцев достались питерцам бесплатно (будем считать, что бесплатно – не учитывая подъемные, агентские и проч.), то Кришито переходил в 2011 году за 15 млн евро, а Файзулин в 2008-м – за 2 млн. На двоих они провели в «Зените» более 450 матчей и со спортивной точки зрения с лихвой окупили затраты, но финансовый баланс все же не в пользу питерцев.

Нынешним летом они никого не купили и ничего не потратили, заработав на аренде Ригони в «Аталанту» 1 млн.

4 место. ЦСКА

Выполненные задачи:

Найти ушедшим замену в лице молодых перспективных игроков

Сохранить Игоря Акинфеева и Марио Фернандеса

Подтянуть молодежь

Невыполненные задачи:

Сохранить Головина

Сохранить хотя бы одного из братьев Березуцких или Игнашевича

Найти лидерам замену сопоставимого класса

Нет смысла повторять сказанное десятки раз. ЦСКА покинул практически весь костяк, добывавший победы в последнее десятилетие. На их место пришло не меньше молодых и, по всей видимости, талантливых футболистов. Но оценить эти изменения можно будет только по окончании сезона.

Баланс: +32,8 млн евро

Работа на трансферном рынке: +27,1 млн евро

Летом ЦСКА покинули сразу девять футболистов. Александр Головин и Витиньо принесли клубной казне 40 млн (30+10), остальные семь человек ушли бесплатно. Соответственно, только их появление в ЦСКА принесло команде финансовую прибыль. Головин заработал для Евгения Гинера 30 млн, а Витиньо, пришедший за 9,5 млн в 2013 году, - 1,7 млн: 10 млн на трансфере и еще 1,2 млн на аренде в «Интернасьонал» в 2015 году.

На остальных игроках армейцы деньги потеряли: Бибрасе Натхо (650 тыс евро), Понтусе Вернблуме (3 млн), Сергее Игнашевиче (800 тыс) и даже братьях Березуцких (в сумме 120 тыс). Разве что Аарон Оланаре в январе 2017 года приехал из Китая бесплатно. Тем не менее, армейцы благодаря продаже Головина в очевидном полюсе.

5 место. "КРАСНОДАР"

Выполненные задачи:

Взять креативного полузащитника

Невыполненные задачи

Удержать Смолова или хорошо на нем заработать

Сохранить Гранквиста или найти ему замену сопоставимого уровня

Найти Смолову замену

Подтянуть молодежь

«Быкам» нынешним летом похвастать нечем. Они лишись двоих лидеров – цементировавшего оборону Андреса Гранквиста и основного бомбардира Федора Смолова. Причем деньги получили только за последнего, да и то совсем небольшие по сравнению с тем, что предлагались за него еще полгода назад. Чемпионат мира должен был поднять трансферную стоимость Смолова, а он ее обрушил. Найти ему замену не получилось. В результате впереди у краснодарцев остались только вернувшийся из аренды Ари и неопытный Иван Игнатьев.

При этом за исключением вынужденного появления молодого форварда других новых воспитанников в команде не видно. В этом не было бы проблемы, если бы не крупные финансовые вложения в академию и публичное позиционирование клуба, как кузницы собственных кадров. Зачем в таком случае покупать у «Уфы» 28-летнего Дмитрия Стоцкого и подписывать динамовца Анатолия Катрича? Последний, к слову, выступает в ФНЛ за дубль.

Из положительного разве что появление 26-летнего перуанского технаря Кристиана Куэвы, здорово зарекомендовавшего себя в Латинской Америке. Правда, пока он не оправдывает возложенных на него ожиданий – в пяти турах появился на замену четыре раза, сыграв в сумме 82 минуты.

Баланс: - 6,5 млн евро***

Работа на трансферном рынке: +2,2

«Краснодар» расстался со Смоловым и Вячеславом Подберезкиным за 9,9 млн евро (9+0,9), не получив при этом ни копейки за Гранквиста, Жоаозиньо, Рикардо Лаборде и Рената Янбаева. А потратился на Куэву (8 млн), потенциального сменщика Гранквиста Уроша Спаича (6 млн) и Стоцкого (2 млн). Трансферная стоимость еще одного защитника исландца Йона Фьолусона неизвестна, но transfermarkt оценивает его около 800 тыс.

В долгосрочной перспективе краснодарцы работают в плюс, но в первую очередь за счет купли/продажи Смолова. Летом 2015 года он пришел из «Урала» бесплатно, поэтому его появление принесло клубной казне 9 млн. То же и с Подберезкиным, который отправился тем же маршрутом на тех же условиях полгода спустя. А вот Гранквист обошелся «быкам» в 2013 году в 5 млн евро, Лаборде в тот же год – в 1,7 млн, а за Жоаозиньо в 2011-м «Левски» получил 1 млн. Лишь Янбаев достался «горожанам» летом прошлого года бесплатно.

* - по оценке transfermarkt.

** - разница между стоимостью покупки и продажи тех футболистов, которые окончательно покинули клуб. Позволяет оценить, удалось ли клубу заработать на проданных игроках.

*** - без учета трансфера Фьолусона.