«ЗЕНИТ» ПОКАЗЫВАЕТ СТРАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ»

– Как вам игра «Зенита» с «Мольде». Не было ощущение, что команда экономит силы?

– Да, «сушили» игру. Удивительно. И результаты странные. 0:4 в первой игре с минским «Динамо». 4:0 – в основное время во второй. И еще четыре мяча в дополнительное время. Не футбольные результаты.

С первого тайма матча с «Мольде» футболисты «Зенита» «сушили» игру. Стали проигрывать 1:2 и забей соперник еще один гол – опять дополнительное время. Очень рад, что этого не случилось, потому что я очень симпатизирую Сергею Семаку. Тем не менее, «Зенит» показывает странные результаты. Постоянные «качели». Хотелось бы, чтобы в групповой этап команда прошла без таких проблем.

– «Зенит» свои проблемы в квалификации решил. «Спартак» их решить не смог. Не создалось ощущения, что команды отнеслись к этим матчам как к играм на Кубок России?

– Я не так внимательно следил за «Спартаком», хотя мне нравится, как команда преобразилась за последние годы. Конечно, я болею за «Зенит», но мне нравится, как растет «Спартак» в плане структуры. Нравится, как выступает «Спартак-2». Красно-белые сделали хороший рывок за последние годы, поэтому из Европы появился интерес к футболистам московского клуба.

– «Спартак» вчера продал в «Севилью» нападающего Квинси Промеса. Как это отразится на москвичах?

– Это один из ключевых игроков и большая потеря для «Спартака». Промес – футболист стартового состава. Наиграть другого футболиста на эту позицию непосредственно к матчу с «Зенитом» будет проблематично. Для московских болельщиков это был один из самых любимых игроков.

«СПАРТАК» НЕ СТАЛ СИЛЬНЕЕ ЗА ЭТО ЛЕТО»

– Если говорить о трансферной активности «Спартака» и «Зенита», эти команды стали сильнее или слабее за это лето?

– «Спартак» сильнее не стал. В «Зените» ситуация другая. Семак пытается выстроить систему, которая будет работать несколько сезонов. В этом плане «Спартак» «Зениту» уступает. К тому же, мне кажется, что Сергей Семак подходит «Зениту» лучше, чем специалисты, которые работали с командой ранее.

– Проводит ли Артем Дзюба сейчас лучший этап в своей карьере?

– Нет. Он не показывает свой потолок. Артем выполняет те, функции, которые он выполнять умеет. Я очень рад за то, как у Дзюбы получилось провести матчи за сборную России, и надеюсь, что в «Зените» он будет играть не хуже.

– Является ли Артем для «Зенита» игроком таким же важным, как Промес для «Спартака»?

– Нет. Повторюсь, что Семак пытается выстроить систему и стиль, в котором не прослеживается наличие каких-то столпов. «Зенит» пытается работать за счет командной игры. Любого игрока можно заменить и не испортить качество игры. Но нынешняя игра – не предел. Команда на стадии формирования и нужны усиления по всем линиям. К зиме станет понятно, какие позиции проседают, а какие – нет. От этого будет зависеть трансферная политика.

– Резюмируя, «Спартак» был более зависим от Промеса, чем «Зенит» от Дзюбы?

– Да. Уход голландца – большая потеря. Но за счет таких продаж формируется бюджет, поэтому можно продавать лучших футболистов, если на них есть хороший спрос. Да, будут проблемы в игровом процессе, зато можно залатать финансовые дыры.

«С ПРОМЕСОМ ФАВОРИТОМ БЫЛ БЫ «СПАРТАК»

– Есть ли в матче «Зенита» и «Спартака» интересное противостояние?

– Мне будет интересно посмотреть на форму игроков сборной России в таком серьезном и напряженном матче.

– Теперь, когда в «Спартаке» нет Промеса, фаворит матча очевиден?

– Если бы он не ушел, я бы считал небольшим фаворитом «Спартак». При всей удачной игре «Зенита» в чемпионате страны, «качели» все-таки есть. И этому свидетельство проигранные матчи «Мольде» и минскому «Динамо». И в чемпионате победы не всегда были уверенными. Но в нынешней ситуации фаворитом уже является «Зенит».

– Раньше оборона «Спартака» считалась самой слабой линией. Но москвичи пропустили только один гол на старте чемпионата. Причем пропущенный Александром Максименко мяч оказался курьезным.

– В «Спартаке» всегда были неплохие вратари, но в каждом сезоне любой вратарь выдавал минимум по два ляпа. Это уже традиция последних лет.

– Вы говорили о системе «Зенита», но может в ней есть такие яркие элементы, от которых можно ожидать в предстоящем матче исключительной игры?

– Немаловажно, какую схему выберет Семак. Я думаю, что против «Спартака» необязательно играть первым номером. Если будет защитная схема, значит нужно смотреть на центр полузащиты, если игра будет атакующей – на нападающих.