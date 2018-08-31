Собрали аншлаг

Матч против «Рубина» для болельщиков «Ростова» один из самых ожидаемых в сезоне. Еще бы, сейчас в составе казанского клуба 10 бывших игроков желто-синих, а также тренерский штаб, который во главе с Курбаном Бердыевым еще год назад «ковал» самые большие победы донского клуба.

Не стоит забывать и про административный состав «Рубина». Исполнительный, директор, пресс-атташе, переводчики. Всего в Казани более двух десятков людей с ростовским прошлым. Уникальная ситуация, но российский футбол уже вряд ли чем-то может удивить.

Билеты на игру начали активно покупать с первых дней продаж. Хорошие места закончились еще в понедельник, а утром в пятницу выкупленными оказались и секторы на верхних ярусах. Кстати, попасть на игры в «Ростова» в этом сезоне можно всего за 75 рублей. Минимальная стоимость билета в кассах начинается от 150 рублей, но если вы посетили игру молодежки, то получите скидку в размере 50%.

В итоге «Ростов Арена» заполнилась до отказа. Последний раз подобное было во время игр ЧМ-2018.

В «Ростове» теперь четыре исландца

Матч «Ростов» - «Рубин» по календарю выпал на последний день трансферного окна. И если от казанцев ожидать каких-либо покупок было сложно, то желто-синие «пошуметь» все-таки смогли. Прежде всего, приобретением еще одного исландца. Состав команды пополнил нападающий Видар Кьяртанссон. Последние несколько сезонов игрок выступал за израильский «Маккаби» и даже забивал «Зениту» в матче Лиги Европы.

Статистика «викинга» за израильский клуб впечатляет - 42 гола в 70 матчей. Форвард может стать открытием нового сезона РПЛ, а пока что Карпину надо думать, как расставить всех исландцев на поле. Теперь в «Ростове» четыре представителя из этой страны

Не обошлось у желто-синих и без трансферов «на выход». Эзатолахи отправился в аренду в «Рединг», а Мирзов проведет сезон в тульском «Арсенале».

Перфоманс ярче игры

Болельщики желто-синих не стали церемониться и во время объявления состава освистали практически всех «бывших». Аплодисменты достались лишь Бердыеву, но и то сквозь овации можно было услышать свист.

Выход команд на поле получился намного красочнее, чем сам футбол в первом тайме. Зрители подняли вверх желтые и синие «плашки», а на фанатском секторе разместили огромные баннер с портретами Калачева и Гацкана и подписью «честь и верность».

«Рубин» начал активнее, но хозяева вытерпели стартовый натиск казанцев и перевели игру на чужую половину поля. На 21-й минуте Коновалов сделал два подряд эффектных сейва после ударов Ионова. Спустя несколько минут нападающий все-таки свой гол забил, уверенно реализовав пенальти. К перерыву «Ростов» усилил давление, но второй мяч хозяева не забили.

Вторые 45 минут начались с натиска «Рубина». Казанцы подали два угловых подряд, и Сорокин все-таки сравнял счет на 50-й минуте.

После - настало время фолов, замен, а вот опасные моменты из игры исчезли. До финального свистка счет на табло так и не изменился – 1:1. Результат, который больше устроил гостей. «Ростов» в этой встрече был все же немного лучше.



