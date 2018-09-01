С наступлением осени завершились летние трансферные кампании российских клубов – окно закрыто. Как заметили в ЦСКА, и так достаточно надуло.

Перестали покупать

На самом деле, не так уж и достаточно. Объемы трансферов не впечатляют. Клубы продали 172 человека, а приобрели 182. На трансферы было потрачено 65,7 млн евро, а получено 83,8 млн евро. Если считать для всех вместе, то лето закрыто с положительным балансом – в наш футбол извне пришло порядка 18 млн евро. Но радуемся мы не этому.

Как бы парадоксально это ни звучало, мы радуемся кризису в нашем футболе. 65,7 млн евро – почти самый низкий уровень летних трат для российских клубов за последние 10 сезонов, а ведь мировой тренд идет на увеличение трансферной стоимости игроков.

Меньше отечественные клубы потратили лишь летом 2015 года, когда страну трясло после дикого скачка курса валют. Тогда спаслись за счет того, что никого не отпускали – продолжали расходовать жирок, накопленный в предыдущие, сытные годы.

Сейчас все по-другому. Клубы продают… ЦСКА установил рекорд по стоимости продажи российского футболиста, отправив Александра Головина в «Монако» за 30 млн евро плюс какие-то бонусы. Из «Спартака» в испанскую «Севилью» уехал голландец Квинси Промес – за 20 млн евро.

Да, в обратном направлении проследовало несколько качественных игроков, но на их приобретение команды потратили не так много, а «Зенит» и вовсе обошелся без входящих трансферов, даже в аренду никого не взял. Ну и чего в этом хорошего?

Дорогу молодым!

А вот чего! В «Спартаке» игровую практику начинают получать молодые Александр Ломовицкий с Николаем Рассказовым. В воротах у красно-белого клуба рекорды бьет Александр Максименко, которого предпочли Артему Реброву. В ЦСКА на поле выходит целая плеяда молодых футболистов: Чалов, Жамалетдинов, Чернов, Кучаев, Хосонов. Кроме того, армейцы приобретают двоих 20-летних россиян, которых сразу собираются ставить в основу: Ахметова и Облякова. В «Краснодаре» место ушедшего в «Локомотив» Смолова занимает собственный воспитанник Игнатьев, а справа часто на поле выходит 18-летний Сулейманов. В «Локомотиве» слева в основе играет молодой Михаил Лысов, выдавивший с этого места возрастного легионера Виталия Денисова, а справа появляется 21-летний Рифат Жемалетдинов. Даже в «Зените» игровую практику регулярно стал получать относительно молодой Эльмир Набиуллин.

И это мы еще не упомянули отданных в аренду Бакаева, Гулиева, Жигулева… Наконец-то клубы первого эшелона стали доверять молодым, а команды из нижней части турнирной таблицы решили вместо легионеров брать в аренду молодую отечественную поросль у клубов посильнее. Уже набралось полтора десятка фамилий. Хоть сборную из них делай.

Будущее футбола

Примерно так, кстати, и поступил Евгений Бушманов, тренер молодежной команды, которой предстоит сыграть важнейший матч отборочного цикла чемпионата Европы против сверстников из Сербии. Давненько у нас не было такой опытной молодежки – 3599 минут в матчах премьер-лиги на всех в первых пяти турах!

Сиюминутного результата все это может и не даст, хотя кто знает, в 2005 году ЦСКА выигрывал Кубок УЕФА составом со средним возрастом ниже 24 лет, прямо как сейчас. Все это точно сыграет, как говорят трейдеры, в долгую. Уже через четыре года, на чемпионате мира 2022 в Катаре, мы будем играть сборной, составленной из этих фамилий, а Дзюба, Смолов и Кокорин, если и попадут в ту команду, то исключительно на правах звездных ветеранов.

У клубов нет денег покупать дорогих футболистов? Вот и великолепно! Давно уже пора было заставить тренеров выкручиваться, выдавить их из зоны комфорта. Результат скоро будет. Может даже на Олимпиаду попадем…