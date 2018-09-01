Если каламбурить, то московский ЦСКА подходил к матчу против «Урала» на коне. Армейцы браво завершили летнюю трансферную кампанию, за последние пару дней, подписав сразу троих футболистов: японца Такуму Нисимуру, исландца Арнора Сигурдссона и освободившегося после вылета «Уфы» из Лиги Европы Ивана Облякова.

107-й раз в первый класс

Правда, в заявку на игру с «Уралом» из всех попал лишь Обляков. Он, к слову, даже на поле ближе к концу появился, неплохо вписавшись в игру для футболиста, менее суток находящегося в команде. Остальные новички даже на стадионе не были замечены.

Да и не до них было, особенно перед матчем, когда клуб отпраздновал свой 107-й день рождения – футболисты армейцев с первоклассниками в День знаний задули свечки на символическом красно-синем торте.

Слегка удивил Виктор Гончаренко, который в этой встрече решил сыграть не в три центральных защитника, а в четыре номинальных игрока обороны. Хердур Магнуссон должен был играть левее. помогая Дмитрию Ефремову, пока не привыкшему перекрывать весь фланг. Правая бровка была отдана на откуп Марио Фернандесу, которого в защите в случае чего подстраховывал Кристиян Бистрович.

Перед игрой футболисты вместе с детьми, которые вывели их на поле, задули свечи на торте в честь 107-го дня рождения #ЦСКА 🎂🤗 pic.twitter.com/i958taZ6Bn — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 1 сентября 2018 г.

Забивает Чалов – начинай с начала

Поначалу «Урал» выглядел весьма боевито: предлагал высокий прессинг, смело шел в атаку, надеялся забить. Даже быстрый и немного курьезный гол не охладил пыл екатеринбургского клуба. Ефремов моно пробил из-за пределов штрафной и мяч после рикошета угодил в ворота. Срикошетил, кстати, он от головы уворачивавшегося Федора Чалова, на счет которого и записали гол. Ефремову оформили результативный пас.

Десятью минутами позже ЦСКА, у которого и так, даже несмотря на все приобретения, проблемы с составом сохраняются, потерял еще одного защитника. После очередного столкновения матч не смог продолжить Магнуссон, вместо которого вышел Никита Чернов.

А еще через восемь минут Чалов снова забил. Да как! И гол, и вся атака получились на загляденье! Чалов и Ахметов несколькими короткими пасами в касание вскрыли центр обороны соперника, выведя Федора на ударную позицию. Чалов, выждав паузу, положив вратаря на правый бок, пробил в противоположный угол – 2:0!

В оставшееся до конца первого тайма на поле была одна команда. Отлично в центре поля смотрелся Ильзат Ахметов, раздававший ювелирные передачи. Не удивительно, что именно его несколько раз подзывал к себе Гончаренко, пытаясь через 20-летнего полузащитника дирижировать игрой команды.

Второй тайм вновь активно начал «Урал», понимавший, что ему предстоит отыграть два гола. Лучшая для этого возможность появилась уже на шестой минуте второго тайма, когда за игру рукой в собственной штрафной судья указал на 11-метровую отметку. Мяч на точку установил левша Петрюс Бумаль. Полузащитник был не на силу, а на точность, пытаясь направить мяч в правый от себя угол. Акинфеев разгадал задумку и вытянулся в струнку, но мяч он отбить не сумел. Помогла штанга. От стойки ворот снаряд отскочил в поле.

Нереализованный пенальти психологически надломил «Урал», который практически бросил играть. Не удивительно, что ЦСКА еще дважды смог огорчить своих гостей. Сначала после еще одной комбинации на загляденье с участием Влашича, Фернандеса и Чалова последний в касание пробил в дальний угол – 3:0. Этот гол стал для Чалова пятым в последних трех матчах и вывел форварда в лидеры бомбардирской гонки. А за пять минут до финального свистка Бистрович, получив мяч на линии штрафной мощно колотил его под перекладину – еще один красивый гол, который установил итоговый счет – 4:0 в пользу обновленного ЦСКА.

Уже в добавленное арбитром время ЦСКА лишился еще одного футболиста. В безобидной ситуации ногу подвернул Бистрович. Игрок не смог закончить встречу, которую ЦСКА завершал вдесятером – все замены к тому моменту уже были использованы. Футболист покидал газон сам, но со слезами на глазах. Остается надеяться, что его опасения не оправдаются, что со связками голеностопа у него все будет в полном порядке, и что он еще сыграет в Лиге чемпионов с «Ромой» и «Реалом».

Гончаренко говорит

– За исключением того 6что у нас Магнуссон и Бистрович получили травму, матч получился таким, какие нравятся болельщикам – с большим количеством атак. Но, если брать защиту у нас есть много огрехов, которые надо устранять перед Лигой чемпионов. Мне это не нравится, – отметил после матча Гончаренко. – Чалова можно, конечно, похвалить, но молодые футболисты могут неправильно относиться. Конечно, он заслуживает похвалы. Он и завершает атаки, и много черновой работы проделывает. По сравнению с первыми матчами он стал лучше открываться – результат на лицо. Но нападающие – зависимы. Их игра зависит от того, как им создают моменты.