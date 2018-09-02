В последний день трансферного окна ЦСКА подписал контракты сразу с тремя новичками. Одним из них стал 20-летний полузащитник молодежной сборной России Иван Обляков, который с 2016 года выступал за «Уфу».

«ЗАРПЛАТА ПОВЫСИЛАСЬ, НО НЕ В РАЗЫ»

– Помимо вас состав ЦСКА в пятницу пополнили 21-летний японец Такума Нисимура и 19-летний исландец Арнор Сигурдссон. Переезд из Уфы в Москву стал неожиданностью?

– В первую очередь хочу сказать спасибо клубу «Уфа», где мне предоставили шанс раскрыться, выступать в премьер-лиге. Меня же в 2016 году никто не знал. Но за эти два года я вырос из юниора в профессионального футболиста. Отдельная благодарность генеральному директору «Уфы» Шамилю Камиловичу Газизову. Об интересе со стороны ЦСКА я узнал где-то три недели назад. И уфимский клуб пошел навстречу при оформлении этого трансфера. В выигрыше, думаю, остались все.

Я же, как любой другой мальчишка, мечтал о сборной России, о Лиге чемпионов. И счастлив, что теперь есть возможность попробовать силы в главном еврокубке. Переговоры с армейским клубом в основном вел мой агент. Последние детали были урегулированы вечером 31 августа, а уже утром 1 сентября я прилетел в Москву.

– Контракт с вами подписали на пять лет, до 2023 года…

– Приятно, что ЦСКА на меня рассчитывает. Другие детали сделки разглашать не хотел бы. Да и не обладаю всей информацией – надо спрашивать агента. Но знаю, что «Уфа» получила приличную компенсацию. Значит, теперь нужно доказывать своему новому клубу, что эти деньги были заплачены не зря.

– Зарплата в ЦСКА больше, чем в «Уфе»?

– Больше. Но не в разы. Этот фактор при переходе не имел решающего значения.

«ГОНЧАРЕНКО НАЙДЕТ ПРИМЕНЕНИЕ ВСЕМ»

– Несмотря на уход ветеранов и травмы лидеров в ЦСКА сейчас серьезная конкуренция в средней линии.

– Я не боюсь конкуренции. Мне кажется, только в борьбе за место в составе ты можешь расти, прибавлять в мастерстве. К тому же, ЦСКА выступает в двух турнирах, не считая Кубка России. Значит, будет ротация. Поэтому шансы доказать свою полезность точно будут. Надо только ими воспользоваться.

– На вашей позиции может играть травмированный сейчас Алан Дзагоев. Психологически тяжело иметь такого серьезного конкурента?

– Алан – великолепный футболист, мастер, пример для подражания. Думаю, можно многому у него научиться. Когда играешь и тренируешься рядом с такими исполнителями, сам прогрессируешь. А конкуренция… Не думаю, что в ЦСКА есть такое четкое деление по позициям. Я сам могу играть и в центре, и на фланге. Уверен, Виктор Михайлович Гончаренко найдет применение всем футболистам, которые докажут право выходить на поле.

– Успели лично переговорить с Гончаренко?

– Да. Мы встретились, тепло пообщались, он много шутил, был в очень хорошем настроении. Но серьезный разговор, думаю, еще впереди. Мы же с Виктором Михайловичем хорошо знакомы. Именно он два года назад начал ставить меня в состав «Уфы».

Вообще, в ЦСКА я сразу почувствовал себя как дома. Здесь много знакомых ребят. Виктор Васин тоже играл за «Уфу». Есть еще футболисты из молодежки. Это упрощает адаптацию.

– «Уфа» и ЦСКА играют в разный футбол?

– Конечно, у ЦСКА более атакующий стиль. Хотя я допускаю, что в Лиге чемпионов мы будем играть более осторожно, ближе к тому футболу, который характерен для «Уфы». Мне лично все равно, какую тактику использует команда. Виктор Михайлович всегда четко объясняет требования к футболистам. Поэтому легко перестраиваться в зависимости от ситуации.

«СЫГРАТЬ НА «САНТЬЯГО БЕРНАБЕУ» МЕЧТАЛ С ДЕТСТВА»

– Гончаренко выпустил вас на замену уже в матче с «Уралом». Какие ощущения?

– Потрясающие! До сих пор нахожусь под впечатлением от того, как болели за ЦСКА. После матча пришло много эсэмэсок, друзья поздравляли с дебютом. А я в ответ благодарил «Уфу». Могу посоветовать молодым ехать в эту команду набираться опыта. Это отличный трамплин для карьеры. Уверен, если бы в 2016 году я бы туда не перешел и остался в системе «Зенита», воспитанником которого являюсь, то сейчас прозябал бы в питерском дубле.

– На прошлой неделе у «Уфы» была возможность пробиться в групповой этап Лиги Европы. В ответной встрече с «Рейнджерс» вы получили серьезное численное преимущество – два игрока соперника удалились… Что помешало дожать шотландцев?

– Не знаю. По классу «Рейнджерс» нас не превосходил. После того, как счет стал 1:1, нам надо было забивать два гола. И мы могли это сделать. Просто не реализовали хорошие моменты. Мне до сих пор досадно за тот эпизод во втором тайме, когда я головой пробил в штангу. Очень жаль. Но это футбол – ничего уже не вернешь…

Кстати, открою секрет: от результата той игры зависело и мое будущее. Если бы прошли «Рейнджерс», с высокой вероятностью я мог остаться в «Уфе».

– Теперь у вас впереди Лига чемпионов. Как оцениваете итоги жеребьевки? Для ЦСКА это группа смерти?

– Конечно, «Реал» и «Рома» – великие клубы. В детстве мечтал сыграть на «Сантьяго Бернабеу», и даже не представляю, что буду испытывать, если это произойдет уже в этом году. Но в ЦСКА всегда ставят максимальные задачи. И мы не ограничимся борьбой с «Виторией» за третье место в группе. Будем стремиться попасть в плей-офф.

«ЕСЛИ БЫ ОСТАЛСЯ В «ЗЕНИТЕ», ПРОЗЯБАЛ БЫ В ДУБЛЕ»

– После паузы на игры сборных ЦСКА предстоят в РПЛ матчи с «Уфой» и «Спартаком». Второй из них для вас теперь наверняка более принципиален, чем встреча с бывшей командой…

– Если ты – армеец, то, конечно, настрой на «Спартак» всегда особенный. Виктор Михайлович умеет настраивать команду. Будем умирать на поле ради победы над красно-белыми. При этом какой-то особой неприязни к «Спартаку» у меня нет. Даже в «Зените» этого чувства не приобрел. Просто знаю, как важны подобные дерби для болельщиков. А ведь мы играем ради зрителей. Тем сильнее желание победить.

– Есть ощущение, что вы немного обижены на «Зенит»…

– Есть такое. Там во мне не были по-настоящему заинтересованы. Все, что предлагали, – это «Зенит-2». Но это совсем другой уровень, несравнимый с премьер-лигой. Убежден, лучше играть в не самой сильной команде РПЛ, чем ждать своего шанса, выступая за резерв топ-клуба.

Правда, допускаю, что отношение к своей молодежи в Питере поменялось. Все-таки раньше «Зенит» тренировали иностранцы, а сейчас Сергей Богданович Семак, у которого я играл за «Уфу» в прошлом сезоне. О нем могу сказать только хорошее.

– Многие считают, что в этом сезоне золото будут оспаривать «Зенит» и «Спартак». ЦСКА способен вмешаться?

– «Зенит» и «Спартак» пока лидируют, но у них будут спады. Я бы не сбрасывал со счетов «Ростов», «Локомотив». Да и вообще в премьер-лиге много сильных команд. ЦСКА отставать не собирается. В этом клубе, повторюсь, всегда ставят максимальные задачи. И заранее никто от борьбы за чемпионство не отказывается.

– Удивляет такой резвый старт «Ростова»?

– А почему это должно удивлять? Валерий Георгиевич Карпин – квалифицированный тренер. Смог поставить команде игру, которая приносит результат. Еще мне понравилась история с ростовским ковром. Молодцы, что придумали продавать форму такой расцветки. Классный маркетинговый ход. От такого креатива интерес к нашему футболу только растет.