– Доволен результатом. Мы сегодня встретили сильную команду, которая играет очень качественно. Они хорошо играют и внизу, и на втором этаже. Что касается Жиго, сегодня ночью ему будет сделано МРТ, но боюсь, что травма серьезная.

– Не было ли страшно выпускать Жиго на поле после того, как он получил травму в первый раз?

– Я спросил, как он себя чувствует. Он сказал, что может продолжить игру. Иначе я бы никогда не подверг бы риску игрока.

– У вас успешно играет в ФНЛ вторая команда. Следите ли за игроками оттуда?

– По возможности, когда не нахожусь на выездах с основой, посещаю матчи «Спартака»-2 и само-собой слежу за игроками. Молодежь нужно подключать к основе тогда, когда она готова к этому.



– Удивлены ли вы тому, что ваш главный соперник по борьбе за золото не приобрел ни одного игрока летом?

– Значит, у них много хороших игроков, и им это было не нужно.



– Вы выпустили молодых Рассказова и Ломовицкого на один фланг, хотя это был риск. Чем это вызвано?

– Может быть, для вас это был риск, потому что вы не видите, что они делают на тренировках и что они умеют. Сегодня они вышли, потому что готовы играть против любого соперника. Они выступают за молодежную сборную, так что не думаю, что на эмоциональном уровне им тяжело проводить такие матчи.

– Можете объяснить выход Роши на левом фланге? И еще: Ханни намекнул в твиттере, что удивлен своим невыходом.

– Ставлю игроков на поле, исходя из их пользы против определенных соперников. Работу, которую выполняли Роша и Ломовицкий, затруднила бы игру Ханни. Ставлю тех, кто принесет пользу в определенном матче. Все они мне как сыновья, я не смотрю на их возраст.



– «Зенит» играл в четверг в Норвегии, но в конце матча показалось, что выглядел свежее.

– Мы постарались этим воспользоваться. В конце матча «Зенит» играл за счет длинных передач, играл на высоких футболистов: Ерохина, Дзюбу и Заболотного. К тому же, в таких матчах не чувствуешь ни физическую, ни ментальную усталость.



– Как оцените первый матч после ухода Промеса? Можно ли сказать, что вы станете играть в более командный футбол, не завися от одного игрока?

– У нас всегда была командная игра, просто у него были качества, которые мы использовали. У нас есть футболисты, которые могут заменить его по позиции. Желаю Квинси всего хорошего, тем более здесь он был легионером, который забил больше всех.



– Из-за травмы выбили Жиго и Кутепов. У вас остались два центральных защитника. Что делать?

– Думаю, что вернусь к тренировках и выйду на поле (смеется). Рассмотрим разные варианты, посмотрим на «Спартак»-2, где могут быть игроки, которые сумеют появиться на поле.