– Хорошая, интересная игра. Жаль, что не смогли забить, очень хотели. График был достаточно плотный, ребята с честью его выдержали и смотрелись хорошо за исключением отдельных моментов, когда прозевали быстрые атаки «Спартака». В остальном, владели преимуществом: были моменты, но не забили и не смогли выиграть. Расстроены результатом. Будем готовиться к следующим матчам.

– «Спартак» до этого матча все голы забил после стандартов. Готовились ли вы к этому компоненту, и если да, то как?

– Конечно, готовились. В каждом матче мы готовимся к стандартам соперника, разбираем их. «Спартак» хорошо использовал этот компонент в предыдущих турах. У них есть игроки, которые могут сделать передачу с углового или штрафного, могут ударить по воротам со второго этажа. Но одно дело разбирать, другое – как это получается применить в игре. В атаке мы могли сыграть более успешно с точки зрения стандартов. В целом, справились со стандартами в исполнении соперника, и это хорошо. В обороне, за исключением нескольких моментов, играли неплохо.

– Когда увидели Рассказова и Ломовицкого в стартовом составе «Спартака», да еще и на одном фланге, сделали установку играть через этот край? Стало ли их появление сюрпризом для вас?

– Они выходили и раньше, мы их знаем прекрасно. Выход Ломовицкого с первых минут стал определенным сюрпризом, как и Роши. Но Массимо знает лучше, кто готов лучше в определенный день к определенным требованиям.

– Впечатлил ли вас Рассказов?

– За исключением момента, когда он не успел за Ерохиным и когда ему нужно было показывать прямую красную карточку. Но если оборона не пропустила, то все сыграли хорошо.

– «Спартак» с Промесом и без – это разные команды?

– Команда – это команда. Для нашего чемпионата Квинси Промес – топ-футболист, который делает результат и игру, но он остается частью команды. Конечно, один футболист очень важен, но играет всегда команда. Это потеря, но насколько серьезная – не могу сказать. «Спартак» старался, можно за это похвалить ребят. Они молодцы. Матч смотрелся, держал в напряжении до последних минут. Болельщикам должна была такая игра понравиться. Не до конца она могла понравиться нашим, поскольку мы не победили.

– Каковы перспективы на появление на поле у Кокорина, Мамманы и Шатова? И все ли по-прежнему плохо у Жиркова?

– У Жиркова по-прежнему все плохо. По остальным игрокам сложно сказать, конкретики никакой нет: даже по поводу возвращения в общую группу.

– В Норвегии вы выступили с ярким заявлением о том, что «Зенит» – это средняя команда, если у нее нет должной мотивации и настроя. Почему?

– Естественно, средняя команда. Мы понимаем, что испанцы, итальянцы, немцы, англичане и даже команды из Чемпионшипа могут позволить себе трансферы гораздо большего масштаба. По европейским мерким мы достаточно средняя команда. Что касается чемпионата России, то «Зенит» – один из претендентов на золото. Мы никого не сильнее, будем сражаться.

– У вас был сегодня запредельный настрой?

– На мой взгляд, а я смотрю немного с другого ракурса, все выкладывались полностью, старались в обороне и атаке. Ошибки есть, но футбол – это игра, где есть ошибки. По самоотдаче вопросов нет: не хватало где-то мастерства, будем работать.

– Видите ли вы резервы из «Зенита»-2, которые могут усилить команду?

– Есть ребята, которых можем взять на тренировки, кто-то может выйти на поле, но говорить об усилении я бы не стал. Усиления в «Зените»-2 сейчас нет.

– Что с Дриусси? Как долго не будет Анюкова?

– Дриусси получил удар по голове в стиле каратэ. Вторая травма связана с голеностопом. Будет обследование, завтра узнаем результаты. Пока все кажется достаточно серьезным, к сожалению.

– Результат такой хороший, а мы сидим как на похоронах.

– Результат 0:0 – нехороший. Вы что, за «Спартак» болеете?

– Как вам жеребьевка Лиги Европы?

– В нашей группе нет фаворитов и аутсайдеров: каждая команда может выйти в следующий этап. Шесть очень интересных матчей абсолютно равных соперников. Все примерно равны в нашей группе, все будет зависеть от отдельно взятого случая. Начнем во Франции, сложно сказать, какое место «Бордо» будет занимать к тому времени. «Копенгаген» тоже все знают, крепкая и хорошая команда. То же касается и «Славии». У нас есть игроки, которые получали недостаточно опыта в Европе, они будут расти, участвуя в этих матчах. Каждый будет подниматься на определенную ступеньку при соответствующем результате.