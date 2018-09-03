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Голосование продлится до 23:59 мск 3 сентября.

Выбери лучший гол 6-го тура РПЛ
даты проведения: 02.09.2018 г. – 03.09.2018 г. Обсудить

«Ахмат»  «Уфа» – 2:1
Голы: Митришев, 57, 59 – Карп, 82

«Зенит» – «Спартак» – 0:0

«Динамо» – «Оренбург» – 2:0
Голы: Марков, 63; Луценко, 90+4

«Енисей» – «Арсенал» – 0:0

«Краснодар» – «Локомотив» – 2:1
Голы: Вандерсон, 39; Сулейманов, 90+3  Фернандеш, 33 (пен.)

ЦСКА – «Урал» – 4:0
Гол: Чалов, 13, 31, 85; Бистрович, 89

«Крылья Советов» – «Анжи» – 1:0
Гол: Корниленко, 83

«Ростов» – «Рубин» – 1:1
Голы: Ионов, 37 (пен.) – Сорокин, 50

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