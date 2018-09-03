Выбери лучший гол 6-го тура РПЛ! (видео)
Сайт «Советского спорта» предлагает своим посетителям выбрать лучший гол 6-го тура российской премьер-лиги.
Голосование продлится до 23:59 мск 3 сентября.
«Ахмат» – «Уфа» – 2:1
Голы: Митришев, 57, 59 – Карп, 82
«Зенит» – «Спартак» – 0:0
«Динамо» – «Оренбург» – 2:0
Голы: Марков, 63; Луценко, 90+4
«Енисей» – «Арсенал» – 0:0
«Краснодар» – «Локомотив» – 2:1
Голы: Вандерсон, 39; Сулейманов, 90+3 – Фернандеш, 33 (пен.)
ЦСКА – «Урал» – 4:0
Гол: Чалов, 13, 31, 85; Бистрович, 89
«Крылья Советов» – «Анжи» – 1:0
Гол: Корниленко, 83
«Ростов» – «Рубин» – 1:1
Голы: Ионов, 37 (пен.) – Сорокин, 50