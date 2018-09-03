После серьезной травмы Самуэля Жиго и операции Ильи Кутепова московский «Спартак» как минимум на полсезона остался практически без вариантов в центре защиты. На две вакантные позиции претендуют два игрока основы – Георгий Джикия с Сальваторе Боккетти. Дальше – только молодежь из дубля.

Понятно, что надо что-то решать. Надеяться в случае чего на совсем юного Артема Мамина, который в прошлом сезоне разок всего на минутку появлялся на поле, не стоит. Но выход есть.

В регламенте премьер-лиги на сезон прописано, что, заручившись одобрением лиги, клубы могут подписывать свободных агентов в любой момент. Мы решили подобрать «Спартаку» несколько качественных вариантов для замены Жиго бесплатным свободным агентом.

Сердар Таски

Нет ничего лучше уже знакомого с требованиями тренера, проведшего немалую часть своей карьеры в «Спартаке» футболиста. О чудо, такой есть «на рынке»! Экс-игрок сборной Германии Сердар Таски так и не нашел себе новую команду после того, как истек срок действия его контракта с красно-белыми. Напомним, что именно он в свое время помогал Массимо Каррере латать дыры в обороне, когда в прошлом сезоне выбыл сначала Джикия, потом и Боккетти получил достаточно серьезную травму. На его счету 85 матчей в с ромбиком в районе сердца. Так почему бы не довести эту цифру, скажем, до сотни?

Флорентин Погба

Фалькао к нам не поедет. А Погба? Француз с радостью приедет в Россию. Только речь идет не о Поле Погба, который в свое время стал самым дорогим футболистом планеты, а о его старшем брате Флорентине, как раз играющем на позиции центрального защитника. В год перехода Поля в «МЮ», Флорентин как раз блистал в составе «Сент-Этьена». Он играл так ярко, что фанаты начали даже подшучивать, что «красные дьяволы» приобрели не того Погба.

Недум Онуоха

Не будем далеко уезжать из Манчестера – обратим внимание на воспитанника «Манчестер Сити», англичанина нигерийского происхождения Недума Онуоха. У центрального защитника – 21 матч в составе молодежной сборной Англии. В 2012 году он за 5 млн евро перешел в «Куинз Парк Рейнджерс», с которым этим летом у него истек срок действия контракта. На годик для «Спартака» – как раз сойдет.

Диего Полента

Для Массимо Карреры наверняка может показаться интересным вариант с подписанием центрального уругвайского защитника Диего Поленты. 26-летний футболист практически всю свою взрослую карьеру провел в Италии, выступая в составах «Дженоа» и «Бари». В 2015 году он вернулся на родину – играл за «Насьонал», а теперь, когда контракт с родным клубом у него истек, хочет вернуться в Европу.

Ян Кирхгофф

Лучшим кандидатом не только в опорную зону, но и в центр защиты может оказаться двукратный чемпион Германии 27-летний Ян Кирхгофф. В последний раз его видели играющим в составе английского «Болтона» в чемпионшипе, где он провел концовку сезона. Однако игрок принял решение не продлевать полугодичное соглашение с британским клубом. Его основная позиция – опорный полузащитник, но и в центре обороны он в своей карьере поиграл немало и достаточно качественно.

Филипп Волльшайд

Свободным агентом остается и еще один центральный защитник с опытом выступлений за сборную Германии – 29-летний Филипп Волльшайд. Свои лучшие годы он провел в «Байере» и купившем его за 7 млн евро «Нюрнберге». Последним клубом защитника стал французский «Метц», вылетевший в лигу 2. Немец не стал продлевать контракт и приступил к поискам нового клуба, которые пока не увенчались успехом.

Джон Терри

А вы думали, что он закончил карьеру? Нет! Джон Терри живее всех живых, что и доказывал своими выступлениями за «Астон Виллу». Сейчас английский ветеран подыскивает себе новую команду. Для «Спартака», конечно, этот вариант скорее фантастичен, но чем черт не шутит… Правда, в этом случае игрокам «Спартака» придется куда внимательнее следить за своими супругами.

Кристофер Самба

Да, ему 34. Но все это – не старость, а опыт. Да, он весит столько, что иной самолет может и не подняться в воздух из-за перевеса, но это не жир – это мышцы. Свободным агентом остается наш хороший знакомый по выступлениям за «Анжи» и «Динамо» конголезец Кристофер Самба. Кстати, он наверняка поднабрался ума у Джона Терри, с которым бок о бок играл до лета 2018 года в «Астон Вилле». Теперь он ищет себе новый клуб. Может вернется в Россию?

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