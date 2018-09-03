Всего через три дня, 7 сентября, сборная России проведет свой первый матч в новом турнире УЕФА для национальных команд – в Лиге наций. Наши футболисты встретятся с Турцией.

Болельщики еще не успели привыкнуть к соревнованию, которое заменило собой большую часть товарищеских игр. Все еще возникает много вопросов. Мы решили ответить на них перед тем, как команда Станислава Черчесова проведет свой первым матч.

Что такое Лига наций?

Лига наций – новый турнир для национальных команд-членов УЕФА, который будет проводиться параллельно с отборочными турнирами чемпионатов мира и Европы.

Впервые о перспективах создания такого турнира стало известно в 2014 году, когда был опубликован предварительный формат турнира, а в 2017 году формат был утвержден. Старт турнира был запланирован на осень 2018 года – сразу после чемпионата мира, который прошел в России.

В каком формате будет проводиться Лига наций?

В розыгрыше Лиги наций будут принимать участие 55 национальных сборных. Все команды разделены на четыре лиги: А, B, С и D. Разделение произошло в соответствии с рейтингом УЕФА на момент жеребьевки.

Каждая лига разделена на несколько групп, в которых находится по 3-4 сборные. Внутри своих групп команды будут играть круговой турнир с матчами дома и на выезде.

Лучшие команды по итогу турнира в группах B, C и D будут получать повышение в классе – переходить в более старшую лигу, а команды занявшие последние места в группах А, В и С уйдут на класс ниже.

По нечетным годам, летом, будет проводиться финальный турнир Лиги наций. В нем будут участвовать четыре сборные, которые в турнире по олимпийскому принципу определят победителя.

В финальном турнире будут принимать участие победители каждой из четырех групп лиги А.

Финальный турнир будет проводиться в одной из стран, которые представляют сборные, участвующие в нем.



Фото: Gettyimages.ru

Насколько Лига наций важна для сборных?

Главный трофей Лиги наций – флагшток с флагом турнира, выполненный из серебра. Кубок получит победитель финального турнира. Однако сам этот кубок – не главная мотивация для участников.

Для команд важно то, что Лига наций будет предоставлять четыре дополнительных места в финальной стадии чемпионата Европы – в добавку к тем 20 путевкам на Евро-2020, которые будут разыграны в десяти группах квалификационного турнира.

По одному месту будет выделено на каждую из лиг. За место в финальном турнире чемпионата Европы в мини-турнире по олимпийскому принципу сразятся четыре лучшие команды каждой лиги из числа тех, что не смогли получить место в Евро через квалификацию. Например, из лиги D получит шанс попасть на Евро-2020 условная Армения, или Люксембург, или, скажем, Казахстан.

Если в лиге осталось менее четырех команд, которые не обеспечили себе место в финальном турнире Евро через квалификацию, как это может случиться, например, с командами лиги А, то к ним добавляются сильнейшие сборные из лиги ниже. Например, если в лиге А останутся без места на Евро-2020 условные Исландия, Польша и Голландия, к ним в отборочный турнир за право играть на Евро-2020 поднимут лучшую из команд, также пока не прошедших отбор. Ей вполне может оказаться, например, сборная России.

Когда будут проходить матчи Лиги наций?

Турнир будет проводиться раз в два года. Финальные турниры будут проходить летом каждого нечетного года.

Матчи основного турнира Лиги наций будут проходить в сроки, отведенные УЕФА для международных матчей. Таким образом они заменят собой большинство товарищеских игр национальных команд. Некоторые товарищеские встречи все же останутся, но их станет на порядок меньше.

Где смотреть матчи Лиги наций?

Матчи Лиги наций в широком объеме покажет субхолдинг «Матч!». Трансляции будут проходить, как на федеральном телеканале «Матч ТВ», так и на тематических каналах, входящих в субхолдинг. Также просмотр матчей Лиги наций будет доступен на сайтах matchtv.ru, sportbox.ru, а также в приложении «Матч! Клуб». Кроме того, в записи эти игры можно будет увидеть в эфире федерального канала «Матч ТВ».

Трансляции матчей будут сопровождаться околофутбольным контентом. Корреспонденты и эксперты «Матч ТВ» подготовят репортажи с тренировок и пресс-конференций команд за день до игры, хайлайты и обзоры матчей, обзоры игрового дня и недели, превью и обзоры каждого из туров, разнообразные дополнительные материалы, в том числе зарисовки о городах проведения соревнований, интервью с футболистами, тренерами, болельщиками и многое другое.

В преддверии игр сборных 4 сентября в 22:30 в эфир выйдет специальный репортаж «Лига наций». Корреспонденты расскажут о новом турнире, проанализируют как команды подходят к поединкам и подскажут, что интересного ждать болельщикам в предстоящем сезоне.

Помимо игр сборной России, зрители «Матч ТВ» и тематических каналов субхолдинга «Матч!» увидят матчи европейских грандов: Испании, Англии, Франции, Испании и др.

Мы публикуем список ближайших трансляций матчей Лиги наций, которые смогут увидеть российские любители футбола:

6 сентября

«Матч ТВ». 21:40. Лига наций. Германия – Франция

«Матч! Футбол 1». 16:50. Лига наций. Казахстан – Грузия

«Матч! Футбол 1». 18:55. Лига наций. Армения – Лихтенштейн

«Матч! Футбол 1». 21:35. Лига наций. Уэльс – Ирландия

«Матч! Футбол 2». 21:35. Лига наций. Чехия – Украина

7 сентября

«Матч ТВ». 21:40. Лига наций. Италия – Польша

«Матч! Футбол 1». 18:50. Лига наций. Азербайджан – Косово

«Матч! Футбол 1». 21:35. Лига наций. Турция – Россия

«Матч! Футбол 2». 21:35. Лига наций. Литва – Сербия

8 сентября

«Матч ТВ». 19:25. Лига наций. Швейцария – Исландия

«Матч ТВ». 21:40. Лига наций. Англия – Испания

«Матч! Футбол 1». 15:50. Лига наций. Северная Ирландия – Босния и Герцеговина

«Матч! Футбол 1». 18:50. Лига наций. Швейцария – Исландия

«Матч! Футбол 1». 21:35. Лига наций. Англия – Испания

«Матч! Футбол 2». 18:50. Лига наций. Финляндия – Венгрия

«Матч! Футбол 2». 21:35. Лига наций. Эстония – Греция

«Матч! Футбол 3». 18:50. Лига наций. Белоруссия – Сан–Марино

«Матч! Футбол 3». 21:35. Лига наций. Люксембург – Молдова

9 сентября

«Матч ТВ». 15:55. Лига наций. Украина – Словакия

«Матч ТВ». 18:55. Лига наций. Дания – Уэльс

«Матч ТВ». 21:40. Лига наций. Франция – Нидерланды

«Матч! Футбол 1». 15:50. Лига наций. Украина – Словакия

«Матч! Футбол 1». 18:50. Лига наций. Болгария – Норвегия

«Матч! Футбол 1». 21:35. Лига наций. Франция – Нидерланды

«Матч! Футбол 2». 18:50. Лига наций. Грузия – Латвия

«Матч! Футбол 2». 21:35. Лига наций. Кипр – Словения

«Матч! Футбол 3». 18:50. Лига наций. Македония – Армения

10 сентября

«Матч! Футбол 1». 21:35. Лига наций. Швеция – Турция

«Матч! Футбол 2». 21:35. Лига наций. Сербия – Румыния

«Матч! Футбол 3». 21:35. Лига наций Черногория – Литва

11 сентября