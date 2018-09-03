«ЗЕНИТ» – «СПАРТАК» – 0:0

«Поставил бы на место Промеса Ханни или Попова»

– Перед матчем, когда все говорили, что будет забитого много мячей, я утверждал, что игра будет до первого гола и только тогда раскроется, потому что обе команды находятся в напряжении и борются за золото. Хотя пример прошлогоднего «Зенита» показывает, что пока рано делать выводы.

Игра была равной с незначительным преимуществом «Зенита» во втором тайме. И это понятно – играли-то в Питере. И те, и другие имели по одному реальному голевому моменту – когда головами били Александр Ерохин и Сальваторе Боккетти. В моменте с атакой «Зенита» классно сыграл Эльмир Набиуллин, сместившийся в центр и уведший за собой Николая Рассказова. Этим Ерохин и воспользовался.

Сейчас вся страна обожает Артема Дзюбу, но он не Лео Месси и не Криштиану Роналду и не может выиграть матч в одиночку. Я был уверен, что Самуэль Жиго с партнерами его закроют. Так и получилось. Очень жаль, что у француза разрыв передней крестообразной связки. У нас в чемпионате России таких травм стало слишком много. Считаю, это идет из подготовительного периода, речь даже не только о «Спартаке». В мое время сезон начинался в апреле, а готовиться к нему мы начинали в январе. Три месяца готовили мышцы, связки и все остальное. А они на третий-пятый день после отпуска начинают играть.

В отсутствие Жиго у «Спартака» остаются Боккетти, Георгий Джикия и Илья Кутепов. Их должно хватить. К тому же в команде много молодежи, могут еще кого-то подтянуть – например, о Рассказове еще весной мало кто слышал, а сейчас он в основе, и видно, что он в порядке. То же самое было с Ломовицким.

После отъезда Квинси Промеса встал вопрос, кто закроет левый фланг атаки. Я бы поставил туда Софьяна Ханни или Ивелина Попова, а Массимо Каррера выбрал Педро Рошу. Но пока бразилец не впечатляет – он играет сам по себе, а «Спартак» сам по себе.

Выяснение вопроса о том, кто займет первое место, «Зенит» и «Спартак» отложили на второй круг. Рядом с ними достойных конкурентов на сегодняшний день нет.

«КРАСНОДАР» – «ЛОКОМОТИВ» – 2:1

«Семину купили Хеведеса без его ведома»

– Когда «Краснодар» только начинал свой проект, я там был и разговаривал с Сергеем Галицким. Он мне тогда говорил о том, что хочет, чтобы в его клубе на всех позициях играли воспитанники. Я ему ответил, что это утопия – как только мальчик начнет выделяться, из Москвы приедут гонцы, дадут родителям квартиру и парня увезут.

Тем не менее, в клубе появились молодые нападающие Иван Игнатьев и Магомед-Шапи Сулейманов. Правда, их стал ставить тренер Мурад Мусаев, который хорошо знает их по работе в молодежке. Главное в том, что они раскрепощены и никого не боятся. Однако молодости свойственны перепады: сегодня получилось, завтра – нет, ведь класса им пока не хватает. Выигрышный по игре матч со «Спартаком» они проиграли, и здесь могло быть 0:1.

Воспитанники – это хорошо, но пока они еще не готовы. Тренеры клуба выжали из предыдущей версии команды, с Федором Смоловым и Андреасом Гранквистом, все, что было можно. Уровень Павла Мамаева и Виктора Классона нам известен, и без свежей крови прибавить им вряд ли удастся. А свежая кровь в лице молодых означает, что надо ждать, когда они заматереют.

Что касается «Локомотива», показательным является послематчевое интервью Юрия Семина на «Матч ТВ». Его спросили: «Пора уже ставить Бенедикта Хеведеса?». А он ответил: «Вы считаете, уже пора?». Журналист: «Да, пора». А Семин ему: «Это вы считаете, что пора». В этом разговоре очень много недоговорок. И вот в чем они. Не секрет, что между Геркусом и Семиным конфронтация давно. Думаю, Хеведес был куплен без его ведома. Без него его женили. А коллектив-то не без глаз и не без ушей.

Видно, что в клубе не очень хорошая атмосфера, но это зависит не от Семина, а от разных привходящих вещей. Например, зарплаты. В прошлом году Семин собрал команду и выиграл с ней чемпионат, а сегодня в нее приходят легионеры, которые получают больше тех, кто выигрывал золото. Это ведет к конфронтации внутри коллектива. Тот же Игорь Денисов неоднократно попадал в такие истории – и в «Зените», и в «Анжи», и в «Динамо». Значит, и здесь можно ожидать взрыва

«Локомотив» хорошо укомплектован, но у игроков нет рвения на футбольном поле. Такое впечатление, что чемпионство утолило их жажду, и теперь непонятно, как вновь раздуть их желание играть.

ЦСКА – «УРАЛ» – 4:0

«Молодежи нравится игра, которую ставит Гончаренко»

– Армейская молодежь набирает обороты. Крупные победы всем нравятся – и болельщикам, и своим футболистам. Так свежо и ярко ЦСКА не играл уже давно. И я говорю не только об этом сезоне. Видимо, игрокам доставляет радость та игра, которую им ставит Виктор Гончаренко. Важно, что армейцам удалось отодвинуть игру от своих ворот, теперь они начинают отбирать мяч на чужой половине поля.

Но есть проблема – дома команда летит с первых минут матча, а на выезде первые таймы футболисты играют с другой психологией: будем ждать и контратаковать. ЦСКА начинает прибавлять только во втором тайме, а этого уже не хватает. Перед началом сезона я говорил, что бесследно для ЦСКА отъезд восьми футболистов не пройдет, и провалы обязательно будут. И пока не отказываюсь от этих слов – они не борцы за золото.

Пока не готов петь дифирамбы Федору Чалову. Помимо домашних матчей, где он оформляет хет-трики, есть гостевые матчи, где он совершенно незаметен. Сравниваю его с Вагнером Лав или Сейду Думбия и понимаю, что ему доверяют, выводят на ударную позицию, задействуют в контратаках, но взять мяч и обыграть два-три человека он не может. Значит, Чалов не так силен индивидуально, и когда у команды игра не пойдет, его КПД будет очень низким.

Хочу обратить ваше внимание на Ильзата Ахметова. Таких футболистов я не видел давно – чистый плеймейкер и очень умный футболист, который может отдать очень умный пас. Это свое умение он и продемонстрировал, когда забивался второй мяч.

«АХМАТ» – «УФА» – 2:1

«Ледяхов» сам понимал, к чему все идет»

– Замена Игоря Ледяхова на Руслана Идигова – это тренд последних месяцев, многие стали доверять молодым. «Ахмат» уже наэкспериментировался с тренерами. Один приезд Рууда Гуллита чего стоит. А теперь руководство видит, как это происходит в Краснодаре, и пробует схожую модель.

Формально Ледяхов подал в отставку сам, но он ведь понимал, к чему дело идет. Значит, кто-то что-то сказал, как-то намекнул. Это ведь Чечня. Одно дело, когда ты подаешь в отставку – тогда клуб тебе ничего не должен, а в случае увольнения клуб должен выплатить неустойку. Не так все просто.

«РОСТОВ» – «РУБИН» – 1:1

«Карпин начинает в «Ростове», как Бердыев»

– Всегда было известно, что Валерий Карпин – хороший мотиватор. Похожим образом в «Ростове» начинал Курбан Бердыев – сначала спас команду от вылета, а следующий сезон завершил с серебряными медалями. В Ростове есть опытные футболисты и клеится игра. При этом ростовчане пока не играли ни со «Спартаком», ни с «Зенитом». А стоит им разок-другой проиграть, и это может изменить командную атмосферу.

Все же я думал, что Бердыев их обыграет. Не потому, что хорошо их знает, а потому что его команды всегда показывают очень рациональный футбол. Однако если раньше его команды часто выигрывали 1:0, то в Казани при 1:0 стали часто пропускать в концовке и терять много очков.