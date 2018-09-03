ВСЕ С УСАМИ

«Чемпионаты мира приходит и уходят, а Новогорск остается всегда», – эту фразу я сказал Николаю Доморацкому, пожимая руку.

«Вот так и напиши!» – воскликнул директор учебно-тренировочного центра. Так и пишу.

Но это уже не жаркий июнь, а уютный сентябрь. Я календарь переверну… Когда футболисты выходили на поле, их встретил моросящий дождь.

Я пригляделся: «Поразительно! Гениально! Слушайте, я не узнаю вас в гриме!»

Под носом у каждого спортсмена были… смоляные кавказские усы. И вот эта толпа горцев окружила главного тренера Станислава Черчесова, вручив ему ценный подарок. Это очень дорогой фотоальбом с памятными моментами. А еще – картина. Вот уверен, это связано с триумфом на домашнем чемпионате мира по футболу.

Ну покажите! Дайте взглянуть! Может быть, там Станислав Саламович на белом коне на фоне «Лужников» перепрыгивает испанскую стену.

Об открытой части тренировки могу сказать только то, что пышноусый Дзюба сразу ушел с поля. Те, кто играли в матче «Зенит» – «Спартак», работали по своей программе, чтобы выровнять их физические кондиции.

КАПИТАН РОССИЯ

– Извините, что мы без усов, – говорю Черчесову. – Как вам этот подарок от футболистов?

– Реально, необычно. Не ждал! Но значит, команда живет. Есть время, чтобы пошутить, поэкспериментировать. И даже креативить.

– В чем главная сложность при переходе от феерии чемпионата мира в трудовые будни?

– Если бы вы сейчас не сказали, я бы об этом даже не вспомнил. У нас идет подготовка, и вы сами видите, что мы с первого дня поменяли. Все начинается сначала.

– Как прошла тренировка?

– Мы разбили игроков на три группы. Те, кто выступали в воскресенье. Зобнин, Дзюба, Смольников занимались индивидуально. Остальные чуть поиграли в квадрат. Вторая группа – те, кто играли в пятницу и субботу. Так что к подготовке мы подошли дифференцированно. А вот в бане они все будут в одно и то же время.

– За тренировкой сборной России наблюдала большая группа детей.

– А мы ведь никогда двери не закрываем. И в том году постоянно проходили такие мероприятия. Сейчас мы фотографировались, женская молодежная сборная тоже попросилась к нам, посмотрела тренировку. Это ведь хорошо, что так кипит жизнь в Новогорске. Мы смотрим на них, они – на нас. Вот и мужская молодежная сборная заехала. Мы все вместе. Сейчас пойду смотреть ребят, чтобы сложить мнение. Рады, что у нас опять есть свой дом – Новогорск.

– Кто станет капитаном?

– Артем Дзюба. Сейчас мы говорили с ним на эту тему. Он готов нести такую ношу на этом сборе. Все идет своим чередом.

…Кстати, Черчесов во время недавнего интервью заявил: «Имя капитана вы узнаете из прессы». Наутро «Советский спорт» вышел с обложкой «Капитан Россия», на которой красовался Дзюба. То есть мы попали в десятку с этой кандидатурой!

«В ВОРОТАХ – ЛУНЕВ»

– У вас был контрольный матч с Турцией в начале июня. Теперь сыграем с ними в сентябре. В чем основные отличия сборной России?

– Различий много. Тогда был подготовительный период. Или вот сравните составы. Кроме того, начинается новый турнир, причем с нашей игры. Это уже официальный матч, за который начисляются очки. А главное для нас – сохранять нужный настрой.

– В воскресенье «Зенит» рубился со «Спартаком». Там много кандидатов в сборную. Как вам в целом уровень такого футбола?

– Цифр у меня, правда, пока нет. Но игра смотрелась, ажиотаж был. Я видел нерв. Случались технические огрешности. Но каждый тренер решал свои вопросы, футболисты выкладывались. Я с удовольствием это смотрел. Главное, чтобы сборники обошлись без травм. К сожалению, Жиго получил травму, Дриусси – тоже. Они выступают не за сборную России. Но наши коллеги. Жаль, что они выбыли.

– На какого вратаря вы сделаете ставку? Ведь не будет Игоря Акинфеева.

– Пожалуйста! Номером один с Турцией будет Андрей Лунев. До матча еще есть несколько дней, но это состояние на сегодняшний момент. Лунев к этому готовится.

«МЫ ПОКА ВО ВТОРОЙ ЛИГЕ»

– Расскажите подробнее о турнире Лига наций.

– Я не стану читать лекции футболистам, что дает это соревнование, и как в нем выступать. Это долгая история, и мы в ней можем запутаться. Сказал игрокам просто: «Нужно побеждать в каждом матче. И тогда будет все правильно. Тогда будешь там, где должен быть».

Я несколько раз прочитал формулы Лиги наций. Для меня все понятно, но зачем футболистов загружать? Чем выше ты забираешься, чем чаще побеждаешь, чем больше привилегий. Мы сейчас во второй лиге, я это так называю. Надо выходить в первую для начала.

– Как вы оцениваете вызов Сорокина? – спросил кто-то из-за плеча.

– А как могу оценивать? Я ведь сам его вызвал! – изумился Черчесов. – Если бы вы его вызвали, то я бы его оценивал. Но так – понятно, что мы внимательно за всеми смотрим. Я и на собрании сказал, и сейчас могу повторить. Двери для всех открыты. Это не просто банальное выражение, а реальная ситуация. Мы и перед чемпионатом мира ни перед кем не захлопывали двери. Главное – футболисты должны себя проявить. Абонементов мы не даем, но смотрим, кто на что готов в той или иной ситуации. Потому что нам нужно играть уже через пару дней.

«БУДЕМ ВЕРБОВАТЬ ИГНАШЕВИЧА»

– Центр обороны – опять проблемная тема?

– Мы слово «проблема» из нашего лексикона убрали. Есть вопросы. Нойштедтер в хорошем состоянии, и мы это обсуждали. Все циферки, которые нам подходят, нас удовлетворяют. Мы видим, что он показывает в «Фенербахче». В том году этого, к сожалению, не было. Поэтому Роман не попал в заявку, и он это знает.

Мы внимательно за всеми смотрим. Та двойка или тройка, которая будет чувствовать себя хорошо, гармонично – она и сыграет. Нам нужно давать результат.

– А сколько у вас будет защитников? Какая схема?

– Тут нам нужно подумать. Потому что многие в своих командах играют, например, в три защитника. Но у нас есть время и идеи, которые за эти пару дней должны реализоваться.

– Первый день в сборной провел Сергей Игнашевич. Как он обживается в новой роли?

– Он уже не просто Сергей, а Сергей Николаевич Игнашевич. Я его представил команде в новой роли. Все ребята его приняли аплодисментами. Так потихонечку будет обживаться.

Сейчас у него проходят занятия в высшей школе тренеров (ВШТ). Он будет приезжать на тренировки к нам.

Заслуженный игрок, уважаемый человек. У него есть задатки, и нам нужно помочь их проявлять. Думаю, это правильно.

– Так он в штабе или как тренер-стажер?

– Это неправильное слово. На сегодняшний день он в ЦСКА, а к нам приезжает, потому что видел сборную изнутри. Мы сейчас с Сергеем обсуждали тренировочный процесс, ситуацию в команде. Думаю, ему будет полезно и интересно.

А так время покажет. Мы ему предложили возглавить сборную 2004 года рождения. Сейчас Сергей, как он сказал, к этому не готов. Но потихоньку будем его вербовать!