Сборная России провела тренировку в Новогорске перед матчем с Турцией, после чего Дмитрий Стоцкий ответил на вопросы журналистов.

- Август 2017-го – сентябрь 2018-го. Вы снова в сборной. Можете сравнить свои впечатления?

- Тогда был больше тренировочный просмотровый сбор. Много новых людей. Сейчас все ближе к официальным матчам. Я перешел в другой клуб, но сборная – это отдельная страничка. Очень рад здесь оказаться после чемпионата мира. Тем более вся страна стала получше относиться к футболистам. Приятно быть здесь.

- Получше? Вы уверены? – воскликнул кто-то из прессы. Видно, он лучше относиться не стал. А может, и его очаровал прорыв в четвертьфинал ЧМ, но нужно показать себя суровым работником пера и клавиатуры.

- Конечно, да! В наш адрес стало меньше упреков, - заулыбался Стоцкий.

- В «Краснодаре» вы играете на позиции защитника, а вот в заявке, в расширенном списке сборной фигурируете как полузащитник. Почему так?

- Мы со Станиславом Черчесовым пока не говорили о моей роли на поле. Но сейчас прошло тактическое занятие. Я на нем был как полузащитник. А в «Краснодаре» так получилось, что перед первым матчем просто заработал травму основной правый защитник. Пришлось закрыть эту позицию.

- А для вас играет роль, на какой позиции выступать?

- Мне без разницы. Главное – играть.

- Черчесов часто не вызывает игроков в сборную, потому что говорит: «Пусть сначала в новом клубе освоятся». Так было с Артемом Дзюбой в тульском «Арсенале», так теперь с Федором Смоловым в «Локомотиве». А вот вас вызвали почти сразу. Может, вы уже освоились в «Краснодаре»?

- Я думаю, у них немного другая ситуация. Они были в сборной, поэтому привыкание к клубу шло тяжелее. А я прошел все полноценные сборы со своей новой командой. Уже хорошо себя чувствую и освоился полностью.

- Вы довольны тем, как начал сезон «Краснодар»?

- Давайте сейчас поговорим о сборной. Зачем трогать клубные дела?! Могли стартовать с «Краснодаром» лучше, могли хуже. Но ведь сезон длинный. Будем дальше работать. Если обо мне, то я физически чувствую себя очень хорошо.

- В клубе вы стали исполнять много стандартов. В сборной будет что-то подобное?

- Я не знаю. Пока еще не распределяли роли. Посмотрим.

- Чего вы ожидаете от сборной Турции?

- Там есть очень хорошие исполнители. Даже, может, где-то чуть-чуть звезды. Один выступают в Европе, другие – в турецком чемпионате. Он тоже довольно хороший. Мы знаем, что в Турции тяжело, там очень горячие болельщики. А о том, как лучше против сборной Турции сыграть, нам подскажет главный тренер.

- Что случилось с усами надежды после вчерашней акции? – напомнил один репортер. Просто в понедельник все наши футболисты вышли на тренировку в усах, чтобы так поздравить с 55-летием главного тренера Станислава Черчесова. – Сдали Дзюбе на хранение?

- Я не знаю, куда их дел Артем. Надо у него спросить! – заулыбался Стоцкий.

- Нужно их класть на ночь под подушку, - прошептала одна женщина, которая знала, о чем говорит.

- Возможно, - легко согласился Стоцкий. И ушел – наверное, искать новые усы. И может даже, подушку.