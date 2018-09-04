Переход Маркизио в «Зенит» стал настоящей неожиданностью. Итальянец, ставший свободным агентом интересовал немало европейских клубов, но выбрал в итоге именно питерскую команд. Почему? Об этом корреспондент «Советского спорта» поговорил с Алексом Великих, тренером и скаутом футбольного клуба «Кальяри», сотрудничающий с «Ювентусом», «Миланом», «Аталантой», «Сиеной», «Фиорентиной» и «Эмполи».

- Так почему же все-таки Маркизио выбрал «Зенит»?

- Я считаю, что ключевой момент в этом вопросе – определенные гарантии, которые предоставил игроку «Зенит». А именно – гарантированное место в основе. Конечно, не стоит забывать и про финансовый фактор. Плюс, «Зенит» - это бренд в Европе. Маркизио в одну секунду становится главной звездой РПЛ. Удачный маркетинговый ход для питерцев.

- Маркизио принимал решение сам или кто-то мог повлиять на его выбор? Например, бывшие «итальянцы в России».

- Сделать выбор Клаудио очень активно помогал Доминико Кришито. Да и сам Сергей Семак имеет достаточно итальянских друзей, включая тесные контакты с Лучано Спаллетти.

- При таком количестве агитирующих, он просто обязан был выбрать «Зенит». Кстати, а никто больше из российских клубов не пытался выйти на Маркизио?

- Нет. Таких финансовых возможностей по зарплате и гарантий по железному место в основном составе не смог предложить ни один клуб, выступающий в еврокубках.

- Даже «Спартак»?

- Благодаря высшему менеджменту клуба, политика «Спартака» сейчас изменилась. Стала более рациональной. Они не идут на поводу у агентов, которые выжимают из клубов деньги. Ну а «Зениту» такой трансфер был нужен для реноме и по причине отсутствия громких успехов в последние годы. Маркизио можно назвать своеобразным Роналду российского футбола.

- Да и зарплата у него под стать. Если не ошибаюсь, 6 млн евро в год. А это 54 тысячи рублей в час.

- Это очень достойно. С бонусами получается 6,5 млн евро в год. Плюс подписной бонус в 2 млн евро.

- В чем суть этого бонуса?

- Он обычно дается в ряде случаев свободным агентов в качестве подъемных. В нашем случае это так называемая «северная надбавка». Бонус – своего рода часть гарантии, то сумма зарплаты будет выплачена игроку даже в случае провала в достижении целей. Для «Зенита» - это Лига чемпионов.

- А какую реакцию вызвал переход Маркизио в Италии?

- Этот переход стал достаточно неожиданным. Восприняли его в Италии неоднозначно. Преобладает мнение, что это была «поездка за длинным евро».

- Выгодно ли это приобретение для «Зенита»?

- Для «Зенита» и всей РПЛ это в первую очередь хороший маркетинговый ход. Давно уже экономика российского футбола не могла принять игрока такого финансового уровня. А тут РПЛ вновь получает серьезное внимание к себе.