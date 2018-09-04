Клаудио Маркизио еще не сыграл в «Зените» ни одного матча. Но рекордсменом чемпионата уже стал.

Зарплаты игроков – вообще информация, которую не любят предавать огласке. Особенно, если дело касается больших трат и серьезных контрактов. Клаудио Маркизио – как раз такой случай. Сначала появилась информация о том, что итальянцу светит 6,5 млн евро со всеми бонусами. Затем футбольный скаут «Кальяри» Алекс Великих сообщил «Советскому спорту», что помимо 6,5 евро Маркизио ждет еще подписной бонус в размере 2 млн евро. Теперь же публикуемая сумма уменьшилась до 3,5 млн евро, по информации источника в руководстве «Зенита».

Ничего удивительного в таких скачках нет. Никто не хочет связываться с финансовым фейр-плей. Да и какой бы ни была фигура Маркизио в мировом футболе, но получать 6,5 млн евро - значит быть самым высокооплачиваемым футболистом РПЛ. Сложно сказать, какие именно деньги получит итальянец, но даже с окладом в 3,5 млн евро он без проблем попадает в топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата России. И все же мы возьмем за ориентир ту информацию, которую предоставляют итальянские издания и эксперты.

1 место – Клаудио Маркизио, «Зенит», 6,5 млн евро

Звезда «Ювентуса» приезжает в Россию за «длинным евро». По крайней мере так считают в Италии. Как бы там ни было, но это очень похоже на правду. Маркизио предлагали серьезные деньги даже в Китае. Но он выбрал именно питерский клуб. Другой вопрос, каким образом ему будут выплачивать его зарплату. Маркизио – практически новый Халк для «Зенита». Он отстает лишь на 500 тысяч от зарплаты экс-питерского бразильца.

2 место – Леандро Паредес, «Зенит», 5 млн евро

Юный аргентинец перешел в «Зенит» за 23 млн евро и, если Паредес будет выступать удачно, то обеспечит своему бывшему клубу – «Роме» - еще 4 млн евро бонусов. Уже в октябре 2017 года Леандро стал футболистом месяца в «Зените». В этом сезоне уже отметился двумя голами в пяти матчах, причем один из мячей забил в рамках еврокубков.

3 место – Ведран Чорлука, «Локомотив», 4,5 млн евро

Финалист чемпионата мира в составе сборной Хорватии, по мнению многих, получает неоправданно высокую зарплату в «Локомотиве». Почти весь чемпионский сезон Чорлука пропустил из-за травмы, но к хорвату «липнут» кубки и титулы.

4 место – Бранислав Иванович, «Зенит» 4,1 млн евро

Сербский защитник приехал в Россию доигрывать? Как бы не так. После девяти лет в «Челси» Иванович привез с собой огромный багаж опыта. Годы идут, но серб продолжает стабильно выступать в основе «Зенита» и отрабатывать свою внушительную зарплату.

5 место – Мануэл Фернандеш, «Локомотив», 3,8 млн евро

Карьера португальского полузащитника в России началась со скандалов и противостояния с руководством. Теперь Фернандеш – чемпион России и настоящая звезда «Локомотива». О будущем игрока пока ничего не известно, его контракт истекает через год. Но его бывший клуб «Бешикташ» уже сейчас в случае перехода готов предложить зарплату побольше, чем в «Локомотиве».

В пятерку самых высокооплачиваемых футболистов пока так и не могут попасть россияне. Артем Дзюба (3,6 млн евро), травмированный Александр Кокорин (3,3 млн евро) и новичок «Локомотива» Федор Смолов (2,9 млн евро).