В Италии опубликован рейтинг зарплат футболистов, выступающих за клубы серии А в сезоне 2018/19.

Лидеры

Лидером рейтинга, естественно, стал купленный летом туринским «Ювентусом» за 117 млн евро Криштиану Роналду. В год португалец в Италии зарабатывает 31 млн евро.

Вторым идет аргентинский нападающий «Милана» Гонсало Игуаин с ежегодным окладом в 9,5 млн евро.

Третьим идет коллега Роналду по туринскому клубу и соотечественник Игуаина Пауло Дибала с зарплатой в 7 млн евро в год.

Дальше идут еще два футболиста «Ювентуса»: Миралем Пьянич (6,5 млн евро в год) и Дуглас Коста (6 млн евро в год).

Футболист Клуб З/п в млн евро 1 Криштиану Роналду «Ювентус» 31 2 Гонсало Игуаин «Милан» 9,5 3 Пауло Дибала «Ювентус» 7 4 Миралем Пьянич «Ювентус» 6,5 5 Дуглас Коста «Ювентус» 6 6 Джиджио Доннарумма «Милан» 6 7 Леонардо Бонуччи «Ювентус» 5,5 8 Эмре Джан «Ювентус» 5 9 Лоренсо Инсинье «Наполи» 4,6 10 Эдин Джеко «Рома» 4,5

Россия vs. Италия

Самый высокооплачиваемый футболист римского «Лацио», лучший бомбардир чемпионата Италии прошлого сезона, Чиро Иммобиле, который в 46 матчах за сезон забил 40 голов и отдал 11 результативных передач, получает 2,3 млн евро в год. Для сравнения в России (естественно, по неофициальным данным) примерно столько же, плюс-минус 100 тысяч евро зарабатывают Игорь Смольников или тот же Павел Мамаев, а также капитан московского «Спартака» Денис Глушаков – 2,6 млн евро в год.

Самым высокооплачиваемым футболистом бронзовых призеров чемпионата Италии, «Ромы», выступающей в Лиге чемпионов в одной группе с московским ЦСКА, является нападающий Эдин Джеко. Его годовой оклад в римском клубе составляет 4,5 млн евро в год. В России столько, например, получает Ведран Чорлука из московского «Локомотива».

Продолжаем удивляться: молодой сербский полузащитник Сергей Милинкович-Савич, за которого дерутся без преувеличения все топ-клубы Европы, но никак не могут купить ни за 100, ни за 120 млн евро, в «Лацио» получает лишь 1,8 млн евро в год. В России столько зарабатывают игроки уровня Ивелина Попова и Александра Ерохина. В свою очередь Дмитрий Комбаров, Лоренсо Мельгарехо, Ари, Магомед Оздоев и Алексей Миранчук зарабатывают заметно больше.

Думаете, что все относительно? У нас есть отличный пример обратного – Доменико Кришито. У итальянца в конце прошлого сезона закончился контракт с «Зенитом». Клуб хотел его продлить на прежних условиях, но игрок решил вернуться на родину. В России он зарабатывал 3 млн евро в год. Знаете, сколько ему платят в Италии? 1,2 млн евро в год – в «Дженоа». Он в генуэзском клубе, кстати, второй среди самых высокооплачиваемых футболистов. Больше получает только нападающий Джанлука Лападула – 1,7 млн евро в год.

Одним из главных трансферов лета в Италии, если вынести за скобки Криштиану Роналду, стал переход из «Севильи» в «Рому» основного игрока сборной Франции, действующего чемпиона мира Стивена Н’Зонзи. По условиям улучшенного по сравнению с Испанией, контракта француз будет зарабатывать 3,1 млн евро в год – меньше, чем в «Зените» получает, скажем, Александр Кокорин (3,3 млн евро в год).

Маркизио вовремя уехал

В ночь с понедельника на вторник самым высокооплачиваемым футболистом российской премьер-лиги стал итальянец Клаудио Маркизио, подписавший контракт с «Зенитом» - 6,5 млн евро в год. В этой сумме есть много условностей. Кто-то говорит, что оклад «маленького принца», ставшего царем, в России составляет 3,5 млн евро в год, а остальное он добирает бонусами, кто-то настаивает на цифре в 6 млн евро в год. В любом случае выходит, что Маркизио получает то, что и хотел получить – порядка 6,5 млн евро в год, не мытьем, так катаньем, в зависимости от того, какую цифру «Зенит» собирается указывать в отчетных документах для УЕФА и финансового фэир-плей.

Для сравнения, в Италии в прошлом году, будучи основным футболистом туринского «Ювентуса», по контракту, который он подписал в самом расцвете сил, а не в 32 года, Маркизио получал 3,5 млн евро в год. Сейчас даже в серии А, третьей по силе лиге Европы, зарплаты на уровне 6,5 млн евро в год – на перечет. Столько получает лишь Миралем Пьянич. Как мы уже писали, на 0,5 млн евро больше получает наследник Месси в сборной Аргентины Пауло Дибала, а на 0,5 млн меньше зарабатывает 55-миллионный Дуглас Коста.

Роналду – человек-клуб

Итальянцы посчитали не только деньги в кармане каждого футболиста, но и зарплатные бюджеты клубов.

Вряд ли кого-то удивит, что первым в рейтинге, причем с громадным отрывом, оказался туринский «Ювентус». Черно-белые тратят на зарплаты футболистам 219 млн евро в год.

Вторым идет «Милан», футболисты которого, все вместе взятые, зарабатывают 140 млн евро в год. Тройку замыкает еще один миланский клуб, «Интер» - 116 млн евро в год.

Интересно, что в Италии набралось сразу 10 клубов, который в год на зарплаты всей своей команды тратят меньше годового оклада Криштиану Роналду в «Юве» - добрая половина серии А: «Аталанта» (27 млн евро), «Кальяри» (29), «Кьево» (21), «Эмполи» (16), «Фрозиноне» (22), «Дженоа» (29), «Парма» (23), «Сассуоло» (30), СПАЛ (21), «Удинезе» (26).

Клуб Зарплатный бюджет в млн евро 1 «Ювентус» 219 2 «Милан» 140 3 «Интер» 116 4 «Рома» 100 5 «Наполи» 94 6 «Лацио» 66 7 «Торино» 43 8 «Фиорентина» 37 9 «Сампдория» 36 10 «Болонья» 34

Кроме того, итальянцы заглянули в карманы к главным тренерам клубом серии А.

Самым высокооплачиваемым, согласно своему статусу, стал наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри – 7,5 млн евро в год. Вторым в списке самых высокооплачиваемых менеджеров итальянского футбола идет тренер «Наполи» Карло Анчелотти – 6,5 млн евро в год. Третий – наш хороший знакомый Лучано Спаллетти из «Интера» - 4,5 млн евро в год. Кроме того, в пятерку вошли: тренер «Ромы» Ди Франческо – 3 млн евро в год, а также Гаттузо из «Милана» и Маццарри из «Торино» - по 2 млн евро в год каждый. Тренеры остальных итальянских футбольных клубов получают заметно меньше 2 млн евро в год.

Впрочем, газета намекает, что итальянским тренерам явно не доплачивают - для сравнения приводятся данные о зарплатах тренеров в других странах. По данным издания, Пеп Гвардиола ("Манчестер Сити") получает 20 млн. евро в год, Жозе Моуринью ("Манчестер Юнайтед") - 17 млн., Эрнесто Вальверде ("Барселона") - 15 млн., Юрген Клопп ("Ливерпуль") - 14 млн., и даже Фабио Каннаваро в "Гуанчжоу Эвергранд" платят 12 млн. евро в год!