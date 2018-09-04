Подписав контракт с Клаудио Маркизио, «Зенит» в очередной раз показал себя особенным клубом. Удивив отсутствием новых футболистов в течении периода дозаявок, питерцы уже после его окончания поразили еще раз. внезапно объявив о покупке итальянца. Статус свободного агента, который Маркизио получил этим летом, позволял заявить его вне трансферного окна, и менеджмент "Зенита" прекрасно использовал этот шанс, добыв для РПЛ настоящую звезду.

Клаудио Маркизио - финалист Лиги чемпионов-2015, семикратный чемпион Италии, участник пяти крупных турниров в составе сборной Италии. С которой на Евро-2012 дошел до финала, а через год стал бронзовым призером Кубка конфедераций. Маркизио – редчайший тип футболиста. Всю свою карьеру (за исключением одного сезона в «Эмполи») играл только за родной «Ювентус» - Клаудио воспитанник академии «Старой Синьоры». Кумирами итальянца на заре карьеры были старший партнер по «Юве» Алессандро Дель Пьеро и коллега по амплуа Стивен Джеррард. За пределами поля Маркизио известен популярным среди футболистов хобби – он увлекается спортивными автомобилями. Прозвище «маленький принц» получил за привычку стильно одеваться. По игровым параметрам относится к популярному в современном футболе типажу box-to-box полузащитника:

«Маркизио – не оборонительный игрок, и не атакующий полузащитник, - рассказал итальянский источник. - Десятилетнее наблюдения за ним позволяют утверждать, что Клаудио на каждом участке поля может быть полезен – он хорошо отбирает мяч, быстро с ним работает, владеет точным пасом на любое расстояние и поставленным ударом».

«Даже по меркам итальянского футбола Маркизио выделяется игровым мышлением. Это позволяет ему быстро оказываться в нужном месте после потери мяча и постоянно находить острые продолжения атаки"

Легенда «Ювентуса» - из категории футболистов, на которых держится игровая конструкция команды, в Италии Маркизио называют «тактическим игроком». «Даже по меркам известного тактической глубиной итальянского футбола экс-полузащитник «Ювентуса» выделяется игровым мышлением. Это позволяет ему быстро оказываться в нужном месте после потери мяча и постоянно находить острые продолжения атаки", - добавляет итальянский коллега. А ведь именно этих качеств, по мнению большинства специалистов, «Зенит» лишился после травмы Кристиана Нобоа.

Скептики замечают, что уход Маркизио из родного клуба означает движение карьеры к закату. Да, в последние пару сезонов Клаудио редко выходил в стартовом составе, в том числе из-за травм. Но сейчас со здоровьем все должно быть в порядке, в чем «Зенит» в ближайшие дни должен убедиться на медосмотре. А расставание Маркизио с «Ювентусом» в первую очередь связано с высочайшими уровнем и конкуренцией в его родной команде.

Корреспондент La Gazzetta dello Sport Георгий Кудинов раскрывает подробности: «Контракт расторгли за два года до его окончания и сообщалось, что клуб выплатил игроку компенсацию. В итоге выгода оказалась для всех – Маркизио нашел новую команду, а «Ювентус» много сэкономил на зарплате. Она у полузащитника была одной из самых высоких в клубе, которому теперь не придется тратиться на такие выплаты игроку, не выходящему в стартовом составе»

В российских СМИ уже появилась информация, что «Зенит» будет платить новичку 6,5 млн. евро. Но у Кудинова другая информация:

«В итальянских газетах написали про 2,5 миллиона евро в год, - рассказывает Георгий. - Уверен, они преуменьшают. Клаудио во всех смыслах знает себе цену, поэтому кроме спортивного аспекта (по моим данным, Маркизио предлагали контракт несколько известных в Европе клубов) для него важен и финансовый. Зарплата должна соответствовать его футбольному уровню. По моим данным, в Зените» Маркизио будет зарабатывать от 3 до 3,5 миллиона евро. Кстати, в «Ювентусе» у него зарплата была еще выше. Но условием для согласия идти на понижение мог стать бонус от питерского клуба. Это обычная практика, когда футболиста из европейского топ-клуба приглашают на правах свободного агента. Компенсацией за «нулевой трансфер» часто становится единовременный подписной бонус игроку. В случае с семикратным чемпионом Италии он мог достигнуть и трех, и четырех миллионов». Но повлияли на решение Маркизио не только деньги. Наиболее соответствующим своему уровню и самым перспективным итальянец посчитал вариант с «Зенитом» и по футбольным причинам».

Уже известно, что на решение Маркизио в пользу Петербурга повлиял бывший защитник и капитан «Зенита» Доменико Кришито. Вернувшийся этим летом в «Дженоа» защитник, рассказал, что Маркизио звонил ему c расспросами о городе на Неве и его главном клубе. Рекомендации Кришито оказались исключительно положительными. Впрочем, задержка с оформлением контракта была связана не только с колебаниями 32-летнеого новичка «Зенита». И сам «Зенит», по нашим данным, определился с этим трансфером не сразу.

Историю перехода Маркизио в питерский клуб рассказал агент Раду Бордейану, принимавший участие в переговорах. По словам Бордейану, сразу после травмы Нобоа он предложил «Зениту» экс-полузащитника «Ювентуса». Новый спортивный директор сине-бело-голубых Хавьер Рибалта выразил заинтересованность в знакомом футболисте (Рибалта работал в «Ювентусе» скаутом), но потом питерский клуб взял паузу – официального предложения от «Зенита» не поступало.

Заминка могла быть связана с возрастом итальянца. Трансферная политика питерского клуба не подразумевает приобретение возрастных футболистов. Поэтому мененджменту «Зенита» понадобилось убедить высшее руководства в том, что для Маркизио стоит сделать исключение. Кроме мастерства за Клаудио сыграл и статус – пополнение семикратным чемпионом Италии и финалистом Лиги чемпионов выгодно для имиджа «Зениту». Кстати, сам футболист, имидж своего нового клуба уже успел оценить. В первое же утро после подписание контракта Маркизио, еще кстати, находящийся в Италии, получил фотоподтверждение своего появления в Петербурге. Для начала - появления виртуального. Со вторника футболки Маркизио украшают витрины клубных магазинов зенитовской атрибутики.