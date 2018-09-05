«Советский спорт» разбирается в нашумевшей истории о возможном переезде «Ростова» с современной «Ростов Арены» на старый «Олимп-2» из-за концерта Басты.

Почему «Ростов» может переехать?

Вечером во вторник на официальном сайте донского клуба появилось следующее заявление:

– Вопреки всем опасениям и возражениям руководства футбольного клуба «Ростов», компания «Спорт-Ин», осуществляющая управление «Ростов Ареной», приняла решение провести на новом стадионе концертное мероприятие 29 сентября. В рамках данного концерта сцена и танцпол будут установлены непосредственно на футбольном поле.

В ФК «Ростов» уверены, что после подобных действий газон «Ростов Арены» серьезно пострадает. К сожалению, это уже не оценочное суждение менеджмента, а факт, подтвержденный историей. «Ахмат Арена», «Стадион Петровский», «Эсприт Арена», «Стадион Уэмбли» – вот только краткий перечень стадионов, газоны которых были полностью уничтожены в ходе проведения концертных программ. Более того, ФИФА вовсе запретила проведение любых концертных мероприятий на новых стадионах за 2 месяца до ЧМ-2018.

Тем не менее, управляющая стадионом компания «Спорт-Ин» в погоне за сиюминутной выгодой, не учитывая интересы клуба, приняла решение провести концерт на футбольном поле «Ростов Арены». Таким образом, домашний матч «Ростов» – «Уфа» 22 сентября может стать последним матчем желто-синих на стадионе «Ростов Арена» в нынешнем сезоне.

В случае тотального повреждения газона новой арены все последующие домашние матчи ФК «Ростов» будет проводить на стадионе «Олимп-2». Этот стадион уступает в три раза по вместимости «Ростов Арене» – это значит, что не все болельщики смогут попасть на матчи, – говорится в новости.

Что планируется на «Ростов Арене» 29 сентября?

Речь идет о концерте рэпера Басты, который, к слову, является ростовчанином. Именно его музыкальное шоу должно стать первым неспортивным мероприятием на новом стадионе. Интересно, что изначально выступление артиста было запланировано на 23 сентября, но его перенесли. Виной всему домашний матч «Ростова» с «Уфой».

Кстати, билеты на предстоящий концерт уже распроданы. Популярность Басты в южном городе примерно на одном уровне с футбольным клубом.

РПЛ «Ростов» поддержала

Руководство РПЛ «Ростов» поддержало. Утром в среду на сайте лиги появилась официальная позиция по данному вопросу.

– Российская премьер-лига отмечает, что выступление ФК «Ростов» на новом домашнем стадионе «Ростов Арена» является одним из лучших примеров качественной реализации программы «Наследие» ЧМ по футболу. В настоящее время неуклонно растет посещаемость домашних матчей команды, реальная абонементная программа превышает 12 тысяч человек, развернута масштабная информационная поддержка и программа лояльности. Средняя посещаемость игр «Ростова» в сезоне-2018/19 составляет более 30 тысяч человек, последний матч с «Рубином» смотрели более 40 тысяч зрителей.

Практика проведения концертов на стадионах показывает, что поле после этих мероприятий долго восстанавливается и может не соответствовать стандартам несколько недель. В связи с этим развлекательные мероприятия на спортивных аренах проводятся в периоды длительных перерывов между матчами, а проведение концертных мероприятий в разгар футбольного сезона крайне рискованно. Возможный перенос матчей на резервный стадион нанесет ощутимый урон репутации и экономической стабильности Клуба и всей премьер-лиге, – написано в новости.

К слову, между концертом и матчем «Ростов» – «Уфа» всего 8 дней. За этот промежуток времени газон вряд ли успеют привести в порядок.

Баста хочет знать имена тех, кто против него

Один из самых известных рэперов страны ответил клубу и лиге после обеда в среду.

– У этого безумия никогда не будет конца. Определенно, есть заинтересованные лица, имеющие отношение к ФК «Ростов» и, вероятно, испытывающие лично ко мне конкретную неприязнь. Инициаторы дискуссии пытаются сформировать общественное мнение не в мою пользу.

Со своей стороны хочу подчеркнуть, что мы готовились к концерту основательно, с полной ответственностью. Мы провели все необходимые встречи со специалистами, в результате которых получили объективную картину и заключение – концерт на площадке «Ростов-Арена» можно провести без ущерба для стадиона и поля, на котором играют футболисты.

Мне очевидно, что заинтересованные в отмене концерта люди явно лукавят. Во-первых, потому что стадион предназначен для проведения массовых мероприятий с использованием поля. Существует официальная проектная документация (в частности раздел 5), в которой детально приведены правила эксплуатации стадиона в случае мероприятий с использованием поля.

Во-вторых, существует огромное количество примеров проведения концертов на аналогичных полях. Стадион «Открытие Арена» (Спартак) регулярно проводит масштабные концерты, среди которых выступления Rammstein, Ланы Дель Рей, группы Ленинград, Guns N’Roses, Depeche Mode. На стадионе «Лужники» в августе прошел концерт группы Imagine Dragons.

Все сцены на этих концертах были установлены непосредственно на поле, все зрители также находились на поле. Для защиты стадиона в таких случаях используется специальное сертифицированное покрытие. К сожалению, определенные силы клуба «Ростов», видимо, специально игнорируют опыт российских и международных стадионов.

Сегодня мне хочется узнать имена тех футболистов и представителей «Ростова», которые заявляют, что мое выступление может нанести ущерб, помешать деятельности и развитию футбольного клуба, а также повлиять на результативность его игроков, – говорится в сообщении Басты.

Кому принадлежит «Ростов Арена»?

На данный момент «Ростов» обычный арендатор «Ростов Арены». Стадион находится в собственности страны минимум до конца 2018 года. После – планируется, что объект передадут на баланс Ростовской области.

Управляет стадионом федеральная компания «Спорт-Инжинеринг», с которой у «Ростова» и заключен договор об арене стадиона. Согласно контракту стоимость одной игры для желто-синих на «Ростов Арене» – 2,4 миллиона рублей. Также клуб заключил соглашение по охране стадиона на 15 игр на общую сумму 9.6 миллионов рублей.

Что будет дальше?

Весьма вероятно, что концерт Басты на новой арене в Ростове-на-Дону все-таки не состоится. Агентства, занимающиеся организацией концертов, станут обходить "Ростов-Арену" стороной, выбирая другие площадки для гастролей. Расходы на содержание новенького стадиона в Ростове по-прежнему будет нести федеральный бюджет. Но, возможно, это поможет сохранить газон.