Знаменитый рэпер Баста (в миру – Василий Вакуленко) назвал шантажом позицию «Ростова» по поводу проведения своего концерта на «Ростов Арене» 29 сентября. Клуб заявил, что, если мероприятие состоится, то до конца сезона не сможет играть на построенном к чемпионату мира современном стадионе. Рэпер ответил своим заявлением в инстаграме, а позже предоставил нам подробные разъяснения.

– Вы, наверное, понимаете, по какому вопросу вам звоним?

– Понимаю. Удивительно, какое вообще отношение ФК «Ростов» имеет к стадиону с точки зрения прав на собственность.

– Нам кажется, в этой ситуации важнее, как все преподносится в публичном пространстве. Сейчас кто-то может подумать, что из-за вас жители Ростова-на-Дону потеряют возможность смотреть матчи любимой команды на новом красавце-стадионе.

– Об этом и речь. Я 15 лет живу в Москве, но у меня по-прежнему ростовская прописка. Для меня мой родной город – идол, особый объект поклонения. Многие шутят, если Баста не спел про Ростов в своей песне, значит, что-то с ней не так. Хотите, расскажу секрет?

– Интересно.

– Со мной на связи для поиска выхода из ситуации представители губернатора Василия Голубева, за что ему огромное уважение. Вот до какого уровня все дошло.

– О чем с ним говорили?

– Обсуждали, как разрешить проблему. При этом ни один представитель ФК «Ростов» не то что не вышел на связь, а вообще никак не обозначился. Знаете, что все это напоминает? Уже в шутку называю их позицию «Донским капризом». Ведь выходит, что футболисты и представители «Ростова» говорят, что некий Вася Вакуленко может повлиять на игру клуба. Представляете, какой я одиозный гусь? Хорошо. Я готов отменить концерт, но тогда логично представить, что в таком случае «Ростов» станет чемпионом России и выиграет Лигу чемпионов. Логично же получается?

– В своем заявлении в инстаграме вы написали, что в клубе кто-то лично против вас. Как-то странно звучит. Какие могут противоречия между футболом и музыкой?

– Легко объясню. Смотрите: собственник стадиона за концерт? За. Прокатчик – за? За. Город Ростов-на-Дону, правительство области, губернатор – за? За. Артист, этот несчастный подлец-подонок, – за? За. А клуб «Ростов» против. И, главное, почему нет имен? Почему нет спикера с их стороны, а только какие-то обезличенные заявления? Пусть любой футболист ради смеха скажет на камеру: «Я такой-то футболист «Ростова» заявляю: если Василий Вакуленко проводит свой концерт, то украдет удачу у клуба, и мы начнем проигрывать». Раз так все выходит, то чего прятаться? Пусть будут конкретные имена. Хочется посмотреть человеку в глаза и спросить: «Ты правда так считаешь?». Прямо вот на «ты».

– Но клуб возразит тем, что ничего лично против вас не имеет, просто после концерта будет убито поле.

– Мы поднимали всю технологическую документацию. Там в разделе 5 четко говорится: нужно обязательно проводить концертные мероприятия, которые помогают коммерческому существованию больших спортивных объектов. Есть специальная технология, созданная для сохранения футбольного газона.

– Тогда действительно похоже на какой-то странный каприз.

– Есть еще другой момент: концерт должен был состояться 23 сентября, но на этот день был назначен матч «Ростова» с «Уфой». Мы переносим на 29 сентября, тратя собственные средства, так как я прекрасно понимаю, что значит для ростовских болельщиков игра команды. Мы уже пошли навстречу, как появляется новый каприз. Как еще это назвать? Похоже на поведение ребенка. Говорят: тогда мы будем плохо играть. Это вообще по-мужски?

Публикация от Василий Вакуленко (@bastaakanoggano) 1 Дек 2017 в 9:09 PST

– Вроде бы про плохую игру никто не говорил, речь шла о переезде на старый стадион и перспективе лишить болельщиков возможности ходить на новую арену до конца сезона.

– И это тоже откровенный шантаж. Меня, как жителя своего города, для которого и был построен стадион, группа людей пытается шантажировать: «Значит так, дорогие мои, если это Вася будет здесь петь, мы отсюда уйдем».

– Вот болельщики и будут вас винить, мол, из-за Басты мы не сможет смотреть футбол на новом стадионе.

– Конечно. Это хитрый ход. Но как узнать, кто конкретно так говорит? Не ФК «Ростов», а конкретный человек. Пусть в инстаграме клуба кто-то скажет на видео: «Баста выступает – мы уходим».

– Тогда можно будете вести диалог?

– Дайте мне любого человека из клуба для объяснений. Мы сходим с ума от того, что из Москвы в Ростов специально прилетал на совещание человек со всей документацией, который объяснил, как все работает. Собственник говорит: «Дайте мне правильно управлять своим объектом», даже президент страны говорил, что объекты, построенные к чемпионату мира, должны потом жить своей жизнь и коммерчески себя обеспечивать. А клуб «Ростов», получается, такая фифа: «Нет, мы против. Мы гордость города. Один сезон хорошо провели, теперь молитесь все на нас». Молимся!

– А губернатор хочет, чтобы все решилось мирно: и концерт прошел, и интересы «Ростова» не были задеты?

– Именно. Вы не представляете, какие концерты в Ростове-на-Дону на Театральной площади, за что губернатору большое спасибо. На День города собралось 125 тысяч человек. Абсолютный рекорд! До слез. Вы сами из какого города?

– Из Москвы.

– Представьте, что вы певец, и все жители вашего родного города проголосовали, что в День города вы выступите на Красной площади. Придет вся ваша семья, все близкие. Совершенно особый уровень переживаний. В Ростове же не было раньше больших концертных площадок, кроме старенького дворца спорта. Вот в чем проблема. Теперь есть, а возникла такая ситуация.

Я чуть отвлекся. Так вот заместитель губернатора сказал: «Все, Вася, вроде бы договорились, все спокойно – концерт проводим». Уже продано 25 тысяч билетов. А футбольный клуб «Ростов» занимает такую позицию. Может, их беспокоит, что я болею за ЦСКА?

– Даже так?! Раз документация показывает, что полю ничего не повредит, то волей-неволей поверишь в такую причину.

– Честно, у меня уже нет других объяснений. Я могу вам выслать документы. Толстая стопка бумаг с фотографиями, где показывают, как что выкладывать для сохранения поля, как все работает, как на спартаковском стадионе в Москве выступали Depeche Mode, «Ленинград». Никаких проблем после концертов не было. Только позитив. И наш стадион тоже обладает всеми возможностями для проведения таких мероприятий – гримерки, оборудование, инфраструктура. Но клуб «Ростов» говорит: «Нет, сука, нет».

– Ну какое-то идеальное развитие событий существует?

– Нет идеального разрешения ситуации, так как она уже разрешена. Нет ничего, что помогло бы помешать нам провести концерт. Мы просто со своей стороны готовы идти навстречу клубу, и не понимаем, почему они против. Вот и все. Пусть лучше позанимаются ОФП побольше, чем какой-то непонятной борьбой за свой стадион. Да вы и так там играете, ребята, и все у вас хорошо, ростовчане гордятся вами. Недавние отличные результаты – и правда же шикарный подарок для всех жителей. Кстати, есть информация, сколько коренных ростовчан играет за «Ростов»?

– В основном составе вроде бы никого.

– Как нет? Вот это поворот (смеется). Классно же! Я коренной ростовчанин в пятом поколении Вася Вакуленко, живу здесь, родился. Как говорит Сергей Шнуров: «Ты даже можешь говорить, что ты с Ростова, и это не будет ошибкой».

– Хах.

– Поэтому, если конфликт не разрешится, то готов провести концерт у себя на районе, на улице Мечникова, где есть заброшенный, никому на хрен не нужный парк. За свои средства завезу оборудование, но игроки клуба «Ростов» пусть выйдут на субботник и наведут в парке порядок. А потом я дам бесплатный концерт для жителей своего района и тех, кто придет.

Публикация от Василий Вакуленко (@bastaakanoggano) 2 Сен 2018 в 4:45 PDT

– То есть вероятность, что концерта на «Ростов Арена» все-таки не будет, существует?

– Если меня действительно попросят, то я могу отменить. В жизни было много конфликтных ситуаций, но я пацифист. Если правда окажется, что «Ростов» будет показывать замечательный, удивительный футбол, то готов. Ментально связан со своим городом, знаю, как важен футбол, а концерт я и так дам.

– А предложение выйти на субботник как раз даст шанс «Ростову» показать, что и для них город важен?

– Почему нет? Вы хотите играть на суперстадионе, который им не принадлежит, так почему бы футболистам, которые здесь не прописаны, а просто приехали, не сделать подарок городу? Расчистить тот же парк, допустим. Все бы сказали: «Какие молодцы, так много делают для Ростова». И играют хорошо, так еще и социальные акции проводят. В общем, я готов к любому формату. Пожалуйста, давайте пригласим всех участников процесса и зададим конкретные вопросы.

Сможете это организовать? Тогда станете нашим Ресторатором (ведущий популярного в жанре хип-хоп формата баттлов, в ходе которого рэперы с помощью поэзии выясняют, кто круче. – Прим. ред.). Меня и футбольного клуба.