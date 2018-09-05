– Вратарская позиция потеряла Акинфеева. Вы удивились тому, что приехали в сборную, а Игоря нет?

– Почему потеряли? – удивился Шунин. – Все знают, что Игорь поехал на плановое обследование. Все ведь в порядке.

– Но в сборной России нет огромного количества футболистов, которые ее олицетворяли. Как вы ощущаете эту перестройку?

– Если говорить изнутри, то у нас все отлично. В команде полное взаимопонимание, ребята здорово общаются друг с другом. Мы хорошо готовимся к матчу с Турцией.

Может, сборная России и стала другой. Но меня долгое время не было в национальной команде. И вот теперь я делюсь своими эмоциями. Рассказываю о том, что происходит в коллективе.

– Получается, вы все это время жили с мыслью: «Все-таки возможно, что меня однажды позовут», – один из корреспондентов выстреливал вопрос за вопросом, явно пытаясь давить на жалость. «Тебе бы не картины, начальник – тебе бы книжки писать», – сказал бы по этому поводу Ручечник из «Места встречи». Но Шунин на жалость не поддавался:

– Любой игрок, профессиональный спортсмен, хочет защищать цвета своей сборной. Я – не исключение.

…Ну что ты, Антон. На самом деле, не любой. Но влезать в этот разговор я не стал.

– А ведь в Турции тоже очень молодая команда. Там произошла перестройка, ушли шесть игроков. Вы уже разбирали соперника?

– У нас была частичная теория. Какие-то вещи мы разобрали. Но в самой Турции нас снова ждет теория. Конечно, мы будем готовы к игре с турками.

– Но кого из футболистов сборной Турции вы знаете? – спросил другой корреспондент. И, конечно, это был удар ниже пояса.

– В данный момент? Из молодых? – переспросил Шунин. – Я еще не смотрел. Но обязательно посмотрю. Вот в среду улетим – я обязательно посмотрю, кого в Турции там вызвали, кто будет играть против нас.

– Но ведь в Турции весьма своеобразные фанаты, – одна девушка-корреспондент решила Антона запугать. – Очень эмоциональные ребята. В сборной России как-то об этом говорят?

– Я знаю только, что стадион там вмещает около 40 тысяч болельщиков. Уверен, что будет отличная атмосфера. Это никак не помешает нам выступить достойно, выйти на поле, сыграть хорошо. Любая поддержка, даже если это за другую сборную, всегда будет приятна. Это ведь здорово, когда приходят люди на трибуны, поддерживают и гонят любую команду вперед. Я уверен, что с хорошими эмоциями проблем не возникнет.

– Станиславу Черчесову исполнилось 55 лет. Уже были усы, наши футболисты устроили целую акцию. Как родилась идея? Может, вам эти усы натерли, когда вы их под нос нацепили?

– Нет, не натерли, – отрезал Шунин. – А перед тренировкой мы зашли в комнату, нацепили усы и пошли на тренировку. Считаю, что это классная акция. Такая дружелюбная, поздравление получилось хорошим.

– Черчесов пошутил, что карьера у Дзюбы в сборной началась с усов – и усами закончится.

– Я думаю, что это шутка. По лицам игроков и окружающих было видно, что это положительные эмоции, улыбки. Все было обращено в приятную форму. Только позитив.

– Вы не думаете, что после феерии на чемпионате мира интерес к сборной России упадет? Лига наций – совсем другой турнир.

– Уверен, что не упадет. Очень надеюсь, что нашу сборную будут еще больше поддерживать. Еще больше детей пойдут в спортшколы, запишутся в футбольные секции. В этом плане мы станем еще лучше и сильнее.

– Какой вратарь мира вам по стилю интереснее всего?

– Очень много голкиперов, которые мне нравятся, кому я выражаю симпатии. Но один из таких – Давид Де Хеа.

– А Черчесов? – закричал кто-то из репортеров.

– Речь шла о действующих вратарях, – парировал пресс-атташе Игорь Владимиров, уводя Шунина из-под прицелов телекамер.