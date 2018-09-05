Сборная России провела тренировку в Новогорске перед матчем с Турцией, а защитник Егор Сорокин ответил на вопросы журналистов.

– Так совпало, Егор, что вы впервые вызваны в сборную России в день 3 сентября, когда многие дети пошли в школу. А когда было страшнее – когда вы в школу впервые пошли или когда в сборную приехали? – этот корреспондент получил бы от меня «Оскара» за самый лучший вопрос. Но все-таки он его не докрутил, потому что лично бы приплел сюда и Михаила Шуфутинского с его хитом «Третье сентября». Мол, было ли страшно слушать эту песню в миллионный раз изо всех утюгов?

– Даже не знаю, – задумался Сорокин. – Это совсем разные эмоции. И я уже забыл, что там было, когда я впервые в школу пошел. Но я очень рад вызову в сборную. Спасибо тренерскому штабу, что смотрят-наблюдают. Буду стараться, выполнять все требования. Надо проявлять себя.

– Этот вызов получился совершенно внезапным?

– Я пришел после тренировки. Тут мне звонит администратор национальной сборной. Спрашивает: «Как самочувствие? Как здоровье? Готов ли к вызову?» Я ответил: «Готов».

Вот и все. Как говорится, ничто не предвещало.

– Расскажите, как вас приняли в сборной? «Было ли какое-то посвящение?» – тоненьким голосом произнесла одна корреспондентка. И я представил, как Сорокин встает на колено, а ему на плечо кладет меч… простите, мяч Артем Дзюба по прозвищу «Львиное сердце».

– Нет, ничего особенного не было, – опроверг Егор. – Меня приняли хорошо. С некоторыми ребятами я был знаком. С остальными – познакомился. Все тепло, здорово.

– Но ведь сто пудов было, что Дзюба отметил ваше появление в сборной!

– Нет, просто Артем меня поздравил, пара шуток – и все.

– Усы по этому поводу не надевал, – уточнил пресс-атташе сборной Игорь Владимиров.

– А чем отличается работа в сборной и в клубе? Тем более вы работаете со Станиславом Черчесовым и Курбаном Бердыевым, а это очень харизматичные наставники.

– Я ведь только пришел в сборную, знакомлюсь с требованиями. Пока сложно ответить на ваш вопрос. Но главное – работать, стараться, играть.

– Кстати, как Бердыев отреагировал на вызов?

– Ничего особенного. Он пожелал удачи сборникам.

– Еще недавно в стране о вас не знали. Но вдруг резко вы стали игроком сборной России. Голова не кружится? – восторженно спросил кто-то. Но я бы его поправил, потому что о существовании Сорокина сам узнал недавно.

– Я прекрасно понимаю, что со мной происходит. Голова не кружится. Нужно очень много работать, постоянно вызываться в сборную.

– А вы следите за хоккейным вратарем Ильей Сорокиным? Все-таки однофамилец. А вы – из Казани, хоккейного города.

– Нет, не слежу, – расстроил Егор.

– Что скажете о сборной Турции?

– Мы готовимся, тренерский штаб дает нам информацию. Соперник хороший, сильный. Но мы едем за победой.

– Когда из сборной ушли ветераны, не возникла мысль: «Может, и я окажусь в команде»?

– Каждый игрок, который выступает в клубе – он растет и хочет, чтобы его вызвали в сборную. Я – не исключение. Просто работаю, стараюсь. Будет вызов – хорошо. Если нет, то надо еще больше работать.

– Теперь уже тренер Сергей Игнашевич постоянно общается с защитниками. О чем он разговаривал с вами?

– Подсказал пару упражнений в тренажерном зале. Какие-то моменты и детали на тренировках. Воспринимаю это хорошо. Отлично, что подсказывают! Это мне очень помогает.

– А сказали спасибо Илье Кутепову? – прозвучал очень ехидный вопрос.

– Нет. Желаю ему здоровья. Но за что спасибо-то? – изумился Сорокин.