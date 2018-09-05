Эта тренировка сборной России была прекрасна тем, что ничего необычного на ней не происходило. На поле вышли вообще все футболисты, которые могли ходить. Речь, конечно, не о всей РПЛ – а только о тех, кого Черчесов пригласил в национальную команду.

Так вот, травмированных нет. В Турцию летят все, а именно – 25 человек. На разминке футболисты разделились на три группы и весело гоняли квадраты, у которых было много углов. А не обязательно четыре. Капитан Артем Дзюба снова вел себя задорно. Подбадривал коллег, спорил с партнерами, кто проиграл в одно касание. Вот есть в хоккее Александр Радулов, которого называют вечным двигателем – а в футболе такая атомная электростанция – Дзюба, заряжающий и себя, и партнеров.

Вратари же, как всегда, ушли в угол футбольного поля – далеко от всех. Там были расставлены здоровенные манекены, которые нужно обвести ударом со штрафного. Мы уже знаем, что ворота в матче против Турции будет защищать Андрей Лунев – об этом объявил Станислав Черчесов. Но тренер голкиперов Гинтарас Стауче так плотно поработал со всеми тремя вратарями, что тот же Антон Шунин пришел в микст-зону в штанах, у которых все колени были зелеными от травы. Кстати, Стауче как раз и ставил вратарей на колени, пробивая им сильные удары. А те должны были отбить «рукой Бога» или что там у голкиперов есть. Получалось у наших ребят неплохо, а Лунев в шести матчах этого сезона за «Зенит» в РПЛ пропустил только один мяч. Это мне внушает оптимизм, что и в Турции наши ворота останутся на замке.

И еще важное. Вопрос, без которого не мог обойтись этот день. День, в который Ровшан Аскеров заявил, что после 20 лет сидения в Нескучном саду он уходит из «Что? Где? Когда?» Ведь сборная России тоже во время чемпионата мира с увлечением играла в «ЧГК». Сохранилась ли добрая традиция?

– Нет, – сообщил мне пресс-атташе Игорь Владимиров. – Этот сбор в Лиге наций получается таким коротким, что в «Что? Где? Когда?» мы теперь не играем.

Вот так, получается, футболисты завязали с логическими играми одновременно с господином Аскеровым. Надеюсь, это не отразится на наших ТТД во время матча против Турции. Хотя там будут и головоломки, и черные ящики.

Кстати, вы слышали новость о том, что главный тренер сборной Германии Йоахим Лев решил затянуть гайки? Он ввел комендантский час в своей команде. И это настоящий террор, скажу я вам. Ровно в полночь, и не позже, футболисты обязаны вернуться в гостиницу и уйти в свои номера. Кошмар ситуации в том, что игроки не имеют права даже посидеть в баре отеля, чтобы пропустить кружечку баварского пивка. То есть до полуночи это можно, а после – каждая кружка превратится в тыкву, и никого бала не будет. Нельзя даже курить кальян, и непонятно, как немецкие футболисты выживают в таких нечеловеческих условиях.

Деспотизм связан с тем, что сборная Германии не вышла даже из группы на чемпионате мира. А вот российские футболисты пробились в четвертьфинал. Но все равно, в Новогорске они не пьют пиво и не курят кальян. Это я вам отвечаю!