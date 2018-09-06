Во всем виноват разъездной календарь

Кубок России – многолетний источник головной боли для руководителей нашего футбола. Интерес к нему как у болельщиков, так и клубов элитного дивизиона, минимальный. В прошлом году стадию 1/16 финала, с которой стартуют клубы РПЛ, преодолели только шесть команд высшей лиги из 16, а единственной интригой осталось желание «Спартака» завершить сезон с трофеем. Финал с участием «Тосно» и курского «Авангарда» не вызвал ровным счетом никакого интереса. Символично, что после победы в Кубке «Тосно» не удержался в чемпионате России и был расформирован, а его место в Лиге Европы заняла «Уфа» (и выступила, кстати, очень достойно).

При этом руководители РПЛ и РФС многие годы ищут способ поднять престиж турнира. Обсуждаются различные форматы и бонусы для победителей, а воз и ныне там. Так ситуация виделась со стороны, но, видимо, с мая 2018 года произошли изменения, о которых нам не рассказали. Похоже, Кубок стал настолько популярен и престижен, что матч 1/16 финала «Тюмень» - ЦСКА ничего не потеряет от того, что будет сыгран за день до игры сборной России.

«По обоюдному решению ЦСКА и ФК «Тюмень» в связи со сложным разъездным календарем обеих команд, матч 1/16 финала Олимп-Кубка России по футболу на «Геологе» перенесен с конца сентября на среду, 10 октября», - сообщается на сайте клуба ФНЛ.

Изначально игра должна была состояться 26 или 27 сентября, среду или четверг соответственно. В связи с этим не очень понятно, в чем сложность РАЗЪЕЗДНОГО календаря. Армейцам перед этой встречей предстояло 19 сентября сыграть в Чехии против «Виктории Пльзень» и 23-го – в дерби со «Спартаком». А следующий матч у ЦСКА в Оренбурге (29-го).

Понятно, что три игры в гостях из четырех – это непросто, но это естественная ситуация, в которую попадает любой клуб, претендующий на приставку «топ». К тому же от Оренбурга до Тюмени всего 900 км, а от Москвы – 1710 км. Так не проще ли было одним полетом охватить два выезда, чем летать дважды? Наверняка это в том числе дороже.

Перенос на руку «Тюмени»

Что касается хозяев, их заинтересованность с календарной точки зрения тоже сомнительна. 19 сентября они принимают «Сочи», 23-го играют в Курске (справедливости ради, 1973 км от Оренбурга), а 30-го – дома с «Шинником». Три домашних матча из четырех. О какой сложности разъездного календаря речь в данном случае? Более того, 6-го «Тюмень» играет в Москве со «Спартаком-2», поэтому для нее данный перенос – обмен шила на мыло. Но не совсем.

10 октября тем выгодно отличается для хозяев от первоначальной даты, что находится внутри окна, предусмотренного ФИФА для матчей национальных команд. Так, 11 октября сборная России сразится с Чехией. Это значит, что сборники принять участия в игре на Кубок не смогут, и у «Тюмени» появляется реальный шанс обыграть фаворита. Никогда с появления Евгения Гинера в ЦСКА клуб не был так уязвим – еще не сыгран и основной состав, а без группы игроков основы показать цельный футбол ему будет еще сложнее.

Тогда, опять же, непонятна мотивация армейцев. Если они не хотят нагружать лидеров тяжелым календарем, почему бы просто не оставить их после дерби в Москве готовиться к вылету в Оренбург? Оставив датой встречи 26 сентября возможно было хотя бы самостоятельно решать, кому лететь в Тюмень, а кому дать паузу. И если со Станиставом Черчесовым на сей счет еще можно договориться (чтобы не вызывал, допустим, Игоря Акинфеева), то с наставниками других сборных это невозможно.

Интересно, что первое сообщение о переносе появилось не где-нибудь, а на сайте «Тюмени». Армейцы словно абстрагировались от ситуации и продемонстрировали, что они в данном вопросе как бы и ни при чем. Мол, вот, да, появилось такое решение. И точка. Что, напротив, наводит на мысли о том, что красно-синие и стали инициатором переноса и просто попросили младших товарищей взять огонь на себя. Те вряд ли сами осмелились бы такое предложить. А формулировка «по обоюдному решению» – пустая (а главное, обязательная) формальность.

ЦСКА бьет по престижу Кубка

Исходя из вышесказанного, логично сделать вывод, что ЦСКА в Кубке России не очень заинтересован. Этому есть разумное объяснение – клуб испытывает финансовые трудности, почти с нуля перестраивает состав и хочет снизить риски до минимума. А главные риски – потеря очков в Лиге чемпионов и чемпионате России, успешное выступление в котором и дает возможность вернуться в ЛЧ. Доходы от главного клубного турнира Старого Света играют ключевую роль в наполнении армейского бюджета.

И здесь мы возвращаемся к тому, с чего начали. Престиж Кубка России. Пока большие боссы ломают голову, как сделать его более привлекательным для зрителей и рекламодателей (чем повысить его стоимость и, соответственно, привлекательность для самих участников), российские клубы собственноручно топят турнир.

Неспроста ведь УЕФА запрещает национальным федерациям проводить какие бы то ни было официальные игры в тот день, когда играет сборная страны. Чтобы один инфоповод не перебивал другой. Даже англичане, играющие за сезон 38 туров чемпионата, а еще Кубок страны и Кубок лиги, не трогают клубы АПЛ в окна для матчей сборных. Может, потому интерес к Кубку Англии несопоставим с интересом к нашему турниру.

Привлекут ли на тюменские трибуны и к телевизионным экранам даже собственных фанатов армейские дублеры? И как на интересе к Кубку скажется пренебрежительное отношение к нему одного из лидеров нашего футбола? А может, Кубок России все же интересен, престижен и популярен, а мы просто не в курсе?