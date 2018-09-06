Формат беседы был необычным. Вопросы нападающему задавали… российские футболистки.

«ЗА ОСТРЫЙ ЯЗЫК ПО НОСУ НЕ ПОЛУЧАЛ»

– Не так давно вы отметили 30-летие. Как прошел праздник?

– Замечательно. Друзья, родственники, мама, сестра с мужем приехали поздравить. С утра выхожу на балкон, а внизу «викинги» стоят. В шлемах, с щитами и мечами. «Приветствуем, – говорят, – Рагнара, Большую Секиру!» Вот такой маскарад организовали. Было приятно. А рядом на стене знакомые ребята нарисовали граффити – половина лица моя, половина льва и надпись: «Биться до конца!». Круто и масштабно.

– На футбольном поле вам часто помогает высокий рост. А в обычной жизни?

– Я очень рад, что высокий. Одни плюсы! Правда, недавно в Новогорске видел волейболистов, чувствовал себя карликом… Но высокий рост для парня – это круто.

– Головой о поручни в общественном транспорте никогда не бились?

– Нет. Никогда. Я очень аккуратный и осторожный.

– Какими видами спорта, помимо футбола, увлекаетесь?

– На зимних и летних Олимпиадах смотрю почти все. В хоккее НХЛ люблю, в баскетболе – НБА. «Формулой-1» тоже интересуюсь. Но больше всего нравится теннис. Сам играю, за крупными турнирами слежу. Расстроился из-за Федерера, который сейчас вылетел из US Open. Еще и Шарапова проиграла.

– Знаете много способов, как пройти мимо журналистов в микст-зоне?

– Конечно. Проще всего состроить гримасу – и отправить на разговор с прессой партнера. Но вообще лучше остановиться. Даже в плохом настроении надо отвечать. Это же хлеб спортсмена.

– Самый тупой вопрос, который вам задавали после матчей?

– Вот сейчас, после «Спартака», стою рядом с болельщиками, даю автографы, подходит парень и начинает спрашивать, что у нас там произошло с Набиуллиным. Не люблю желтую прессу. Когда начинают задавать такие провокационные вопросы.

– При этом у вас отличное чувство юмора – за словом в карман не лезете. Приходилось получать за свой острый язык по носу?

– Нет, конечно. Еще не нашелся такой человек, который мог бы наказать меня за острый язык. То, что нос в двух местах сломан, – так это соперники на поле постарались. Один раз получил локтем, другой – головой… А таких слов, за которые нужно было бы держать ответ, я и не произносил. По-моему, грань не переступал. И с самоиронией у меня все в порядке.

– А как тренируете чувство юмора?

– Никак. По-моему, оно либо есть, либо его нет. Это – врожденное.

«СКОРО БУДЕТ БИТВА ТИТАНОВ С КОКОРИНЫМ»

– В навигаторе используете свой голос?

– Обычно езжу без навигатора. Но если воспользуюсь, то, наверное, со своим голосом. А до этого был Нагиев. Или Оптимус Прайм из «Трансформеров». Они мне нравились.

– Почему так часто вас тянет в ворота?

– Хобби у меня такое. Получаю огромное удовольствие, когда отбиваю пенальти. В «Зените» поспорил с Александром Кокориным. Он сказал, что забьет мне пять из пяти. Скоро будет битва титанов. Жду, пока Саша решится. Но пока он избегает столкновения.

– Криштиану Роналду говорит, что его биологический возраст – 23 года. А вы на сколько лет себя ощущаете?

– На 22 года. Не больше. Думаю, еще лет десять себя так чувствовать буду. У нас с ребятами договоренность – надо оставаться детьми, дурачиться. Получаем удовольствие от жизни и футбола.

– Вы неплохо танцуете после побед. А у кого в команде это получается лучше всех?

– В сборной до чемпионата мира поводов особо не было… А в клубах… В «Спартаке» Женя Макеев был хорошим танцором, Эйден Макгиди. У Квинси Промеса круто получается. В «Зените» Халк забавно пританцовывал.

– После окончания карьеры смогли бы тренировать женскую сборную России?

– Нет. Не моё. Терпения не хватит. Да и для девочек будет безопаснее, чтобы я не тренировал.

– А могла бы когда-нибудь женщина возглавить мужскую сборную?

– Не представляю себе этого. В тренерском штабе женщины могут быть. Но главный тренер – слишком тяжелая профессия. Будет неестественно. Придется же говорить жесткие слова с матом. А девушка должна оставаться девушкой. Зачем ей быть жесткой, злой? Нет, думаю, в сборной России такого никогда не будет.