На старте нового турнира – Лиги наций, – стоит четко определится: куда мы идем, зачем, и каким способом. Чтобы потом не разочаровываться.

Сборная, не улетай в космос!

После крупного успеха, у спортсмена, к такому непривычного, часто начинается своеобразное «похмелье». Сборная России по футболу тоже через это прошла – после бронзовых медалей Евро-2008 (а это все же было более весомое достижение, чем сейчас) она не смогла квалифицироваться на ЧМ-2010. Хотя и тренер был тот же, и состав никуда не делся.

Сейчас (да и вообще) Черчесов весьма осторожен в высказываниях. Даже не говорит про чемпионат Европы-2020, на который можно пробиться через Лигу наций. Дословно его больше интересует «переход в высший дивизион Лиги наций», но в этом, конечно, же, зашифрован скрытый смысл. Как можно бороться за переход в компанию грандов (хотя вот как минимум Польша там – гранд сомнительный) и не думать о путевке на турнир? Конечно, думают об этом наши тренеры. Просто не говорят вслух.

А вот Андрей Шевченко, например, сказал. И обыграл с Украиной на выезде Чехию. Только этот пример нам не очень годится: Украина была раздосадована своими последними результатами, футбол для нее сейчас – способ самовыражения в крайне непростой (мягко говоря) жизненной ситуации.

К счастью, некоторые заявления игроков нашей сборной, говорившие о том, что «космос у нас не только Стас» – сошли на нет. Предстоит тяжелая работа. В спорте нет слова «вчера», ЧМ-2018 ушел в историю. Все начинается заново.

Новая сборка красной машины

Нужно отдавать себе отчет в том, что сборная, которую мы увидим сегодня на поле в Трабзоне – совсем не та команда, которая играла на домашнем чемпионате мира. Сейчас в ней нет Акинфеева и Кутепова, закончил карьеру Игнашевич, сконцентрировались на клубных задачах Жирков и Самедов. Это почти половина состава.

Предполагать, как сборная сыграет – сейчас совсем не время. Вечером все увидим. Но, думается, и Черчесов прекрасно понимает, что многое предстоит строить заново. Не потому, что старое сломалось, а потому что так устроена жизнь в спорте, особенно командном.

Пожалуй, что соперники нам достались посерьезнее, чем Украине. Турция полна решимости вернуть себе место в элите, Швеция находится ровно на той же ступеньке, что и мы – они сыграли в 1/4 финала. Не знаю, стал ли Ола Тойвонен заслуженным мастером спорта, но в данном случае, за ним не звание а конкретный результат.

Не думаю, что кто-то из участников «второго дивизиона» Лиги наций воспринимает этот турнир, как необходимую возможность прорываться на Евро-2020. В конце концов, существует и классический отборочный турнир, это скорее для более слабых команд новое соревнование есть исторический шанс. Грузии, например, или Армении.

Турнир, однако позволяет подготовить команду к отбору через вполне официальные, соревновательные игры. Не контрольные, как любит говорить наш тренер. Это важно. И, скорее всего, тут самое правильное – просто идти «степ бай степ», не нервируя никого обещаниями или прожектами.

Лично я хочу вечером увидеть целеустремленную команду. Опасения, что сборная может вернуться в свое состояние перед ЧМ, когда ее не пинал только ленивый – есть. Но хочется верить, что наши игроки, как говаривал покойный Виктор Прокопенко – именно увлеклись футболом. Черышев, Дзюба, Зобнин, Газинский, и многие другие. Ждем от них прежде всего соответствия громкому званию, и заслуженному летнему результату.

Время новых стратегий

Так получилось, что в нашем спорте 2018-й стал годом окончания давно построенных планов. И, как только они ушли в историю – понадобилась новая стратегия дальнейшего развития. С этим у нас всегда беда, если она и угадывается сейчас, то только в отдельных умах тренеров и руководителей. Это касается и хоккея, вернувшего себе олимпийское золото, но превратившего КХЛ в некое не очень суразное соревнование, в котором каждый дует в свою дуду. Это касается и футбола.

Да, ЧМ-2018 прошел успешно. Построены новые стадионы, на которые (пока еще тепло) охотно идет публика. Но что дальше? Только не надо рассказывать про «программы развития», это мы читаем в том или ином виде лет уже 25. Конкретные цели, задачи, и методы их достижения? Надеюсь, Черчесов знает, куда идти, потому и остался во главе сборной.

Двухлетний цикл, пройденный тренером и командой – изменил ведь не только игроков. Станислав Саламович тоже стал немного другим. «Рожденный ползать летать не может» – примерно так о нем и сборной многие говорили перед началом ЧМ-2018. Но теперь мы знаем, что они могут быть другими. Что, вылетев в четвертьфинале, тренер может спокойно и остроумно реагировать на проигрыш в серии пенальти. Что российское стремление спрятаться в ракушку со словами «не ваше дело» больше не является визитной карточкой сборной. И ожидания больше не являются нашими проблемами.

Вот этот вектор очень хотелось бы ухватить. 10 лет назад запала бронзовых медалей хватило на полтора года жизни футбола в новом статусе. Теперь – вторая попытка. Забыть навсегда статус «гадкого утенка». Третья – нескоро будет.

Ну а соперник у нас сегодня сложный и достойный. Собственно, он и был для нас последним перед ЧМ. С него и начнется новая жизнь. Верим!