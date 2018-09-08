После бегства из сборной Испании бывшего тренера Хулена Лопетеги, «ла фурия роха» осталась фактически обезглавленной за день до начала чемпионата мира в России. С горем по полам испанцы показали хоть какой-то футбол на мундиале. Мириться с таким положением дел в Федерации футбола Испании не хотели и постарались со всей серьезностью подойти к вопросу выбора нового наставника. Им стал экс-тренер «Ромы» и «Барселоны» Луис Энрике. И уже 8 сентября его обновленной команде предстоит сразиться с крепкой сборной Англии. Так кто же такой этот Луис Энрике?

Новый тренер, новые правила

Лишь заняв пост главного тренера сборной Испании Энрике взялся за перестановки. Сам испанец пообещал «эволюцию» национальной команде и «эра Луиса Энрике» началась с изменений вне поля. Во-первых, специалист строго настрого запретил игрокам пользоваться мобильными телефонами во время приемов пищи. Затем, футболистам стало возбраняться покидать расположения команды. Думаете игроков это расстроило? Совсем нет! Даже полузащитник «Реала» Иско поддержал нового тренера. «Всегда важно, чтобы соблюдалась дисциплина. Кажется, у его решений хорошая мотивировка. Мы часто больше думаем о своих мобильных телефонах, чем об общении с партнерами», – рассказал футболист. Дошло до того, что теперь игрокам нельзя будет ездить в Мадрид между играми, чтобы встретиться с семьей. Энрике железной рукой строит дисциплину в сборной и пытается возродить командный дух, которого так не хватало «красной фурии».

Ставка на молодежь

С уходом из сборной Жерара Пике, Андреса Иньесты и Давида Сильвы перед Энрике и его тренерским штабом встает резонный вопрос: как и кем заменить этих многолетних тружеников? Тренер уверен, что необходимо внести больше прагматизма в игру Испании и, конечно, сделать ставку на молодежь. Именно поэтому он вызвал в сборную трех новичков – вратаря «Бетиса» Пау Лопеса, полузащитника «Реала» Дани Себальоса и защитника «Валенсии» Хосе Гайю.

В 2006 году, кстати, сборная Испании уже переживала смену поколений. И переживала ее с большим трудом. Тогда тяжелая ноша выпала на плечи Луису Арагонесу. Он-то как раз не побоялся доверить место в составе молодежи. И те самые новички в 2008 году выиграли чемпионат Европы, а в 2010-м – и вовсе стали чемпионами мира. Похоже, что Энрике надеется пойти той же проторенной дорожкой.

Он вообще тренер?

Разговоры вокруг наличия или отсутствия тренерского таланта у Энрике не прекращались, пожалуй, с того момента, как он пришел в итальянскую «Рому». Имея за спиной лишь опыт руководства «Барселоной Б», испанец бросился в пучину Серии А, где от него ждали многого. Болельщики «Ромы» всегда возлагают большие надежды на очередного тренера – уж слишком долго римляне не видели заветного скудетто.

С легкой руки Энрике решил переделать «волков» под любимую «Барсу» – устроил бесплатные курсы повышения навыка владения мячом и точных передач. Идея не прижилась, «Рома» заняла лишь седьмое место в чемпионате Италии, а Энрике был отправлен куда подальше с поста главного тренера. Но безработным он числился недолго. В услугах испанца была заинтересована «Сельта». Правда, римская история повторилась – девятое место и уход из команды. И вот тут Энрике ждал настоящий успех. Волею судеб его сделали наставником основной команды «Барселоны». То ли благодаря заслугам игрока, то ли по иным причинам. И даже решили не вспоминать, что Энрике поиграл за главного врага каталонцев – «Реал»! Кто знает, чем руководствовался в своей работе испанец, но его «Барселона» выиграла требл. Сезоном позже сделала золотой дубль. А вот годом спустя «Барса» смогла зацепиться лишь за Кубок Испании. Такая тенденция не понравилась руководству клуба, да и самому Энрике. В итоге, контракт с клубом продлен не был.

Вот тут-то и разгораются основные споры: правда ли Энрике настолько хорош или вся его карьера с «Барселоной» – лишь работа на багаже Пепа Гвардиолы. Сколько людей, столько и мнений. Четкого ответа и у меня для вас нет. Но каким бы тренером Энрике ни был, его персона не может не привлекать к себе внимание.

Серфер, бегун и «железный человек»

Луис Энрике – практически эталон внешности хорошего тренера – у него нет пуза, он стильно одевается и дает скромные интервью. Эдакий модный добряк, который не любит конфликтовать ни с игроками, ни с руководством команды. Ну а держать себя в такой удивительной форме ему помогают многочисленные хобби. В частности, серфинг. Занимался тренер этим видом спорта не так долго – лишь полгода. Но успел заработать себе болезнь глаз птеригий. Ее еще называют «глазом серфингиста». Именно поэтому Энрике вынужден так часто носить солнцезащитные очки.

Настоящая же любовь Энрике – бег на марафонские дистанции. Впервые он стартовал в Нью-Йорке, затем бегал в Амстердаме и Флоренции. Цель – выбежать из 180 минут. Энрике очень целеустремленный и ему это удалось. В 2008 году испанец принял участие в Марафоне песков – 250 км по пустыне Сахара со снаряжением. Преодолеть дистанцию надо было за шесть дней. Энрике пришел к финишу 301-м. Позднее такое же расстояние он преодолел уже на велосипеде. Кстати, именно двухколесный «железный конь» и бег – любимые увлечения испанского тренера. Добавляем сюда плавание и вот он уже принимает участие в соревнованиях по триатлону «Железный человек» во Франкфурте.

Да, Луис Энрике явно умеет не только добиваться своих личных целей, но и порядочно удивить. Сможет ли это его сборная Испании мы узнаем уже совсем скоро.