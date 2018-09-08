Накануне сборная России победила Турцию в Трабзоне. Голы в воротах хозяев забили полузащитник Денис Черышев и форвард Артем Дзюба.

Теперь 10 сентября сборная России примет Чехию в товарищеском матче в Ростове-на-Дону.

– Сборная ничем не удивила, но сыграла прилично. Доставила мне удовольствие, хотя я ожидал худшего. Сыграла дисциплинированно, показала зубы, характер. Играть в Турции непросто. Вышли с честью. Задачу мы выполнили, а эпизодами показывали очень приличный футбол.

Хочу лично отметить двух игроков. Первый – Артем Дзюба. Это его лучшая игра в карьере. Показал выдающийся футбол. Лучшего от него я не помню. И хорошо сыграл Денис Черышев. В целом, сыграли наши футболисты дисциплинированно и добротно. Я ими доволен.

Читал мнение Александра Бубнова и полностью с ним не согласен. Он пишет, что команда сыграла на «три с плюсом». Это в Турции при такой атмосфере? И иметь преимущество большую часть матча. Это на «тройку»? Бубнов не прав, ему надо пересмотреть свою позицию.

– Сборная сыграла лучше, чем на чемпионате мира?

– Да. Противник более мощный и сильный, чем сборные Саудовской Аравии и Египта. Последние 20 минут турки имели громадное преимущество. Мы подустали. Но дело не в этом. Убери из сборной Египта Мохамеда Салаха – команды нет. Про саудов и говорить нечего. Испания – это отдельная история. Игрой, самоотдачей и рисунком я доволен.

Отдельные футболисты сыграли на очень хорошем уровне. Здорово выглядел Георгий Джикия. Был ляп со стороны Андрея Лунева. Пустил «пенку», поэтому хвалить его не буду. Отлично сыграл Марио Фернандес. Просто отлично. Это один из сильнейших защитников в Европе. Мне кажется, он скоро уедет от нас.

– На чемпионате мира говорилось, что Александр Головин – чуть ли не половина команды. Был ли момент, когда вам казалось, что его не хватает?

– Такого не было. Да и мне Головин не очень-то нравится. У каждого свой вкус. Я не в восторге от его игры. На статус «звезды» в сборной подходит только Дзюба. Он провел просто шикарный матч. Я не придумываю. Тем более вам известно мое отношение к Дзюбе и игрокам сборной. Если они сыграли хорошо, я не буду говорить, что плохо. Я увидел команду и увидел шаг вперед.

Намного сложнее будет игра со шведами, которые проповедуют более контактный футбол. Но это другая история.