«В России аура веры в сборную»

В 40-60-е годы в СССР работал такой тренер Борис Аркадьев, которого Николай Старостин считал лучшим тренером. Ему принадлежала крылатая фраза о том, что команда не играет в силу своих игроков. Вот когда Станислав Черчесов возглавил сборную России и она все проигрывала, смотреть на это было невозможно – зрители плевались, и вера в хорошее выступление на чемпионате мира таяла с каждым днем. Все это время я повторял фразу Аркадьева о том, что сборная не играет в силу своих футболистов. Марио Фернандес и Федор Смолов, например, не играли в полную силу так, как делали это в клубах.

Но на чемпионате мира у сборной получилось пройти далеко, и теперь мы получили в стране ауру веры в эту команду. Футболисты в себя поверили и в Турции играли уже в свою силу. А это очень важно – верить в себя и свои возможности. Сыграло роль и то, что среди вышедших на поле новичков было минимум.

В матче Германия – Франция было заметно, что соперники побаиваются друг друга и играют в равный футбол. А наши футболисты почувствовали народную любовь и обрели силу, поэтому их уже не испугать гостевым матчем с Турцией и неистово кричащими болельщиками. Наши были сильнее и как команда, и каждый в отдельности. Мне очень нравится, что футболисты сборной каждый матч играют на пределе возможностей, а раньше они в свои возможности даже не верили.

Одним из лучших в нашем составе был вратарь Андрей Лунев. Пару-тройку раз он очень прилично нас выручил, хотя и пропустил в первом тайме. Кто-то говорит, что его вины в пропущенном мяче нет, но я не согласен – это был вратарский гол. Также солировал Артем Дзюба, он вообще уже никого не боится.

Правда, Артем получил повреждение и не сыграет с чехами, но так как встреча будет контрольной, вряд ли имеет смысл выставлять в ней основу. Все-таки футболисты устают, минут за 20-25 до финального свистка это стало заметно. И объяснимо – ведь Роман Зобнин, Юрий Газинский и тот же Дзюба играют в клубах от звонка до звонка. Из-за этого пришлось отдать в концовке туркам инициативу, но как же четко наши игроки боролись за победный результат, как защищались!

«Усы Черчесова» – не дурость, а раскрепощенность»

Пожалуй, единственным слабым местом была позиция Федора Кудряшова, получившего в конце микро-травму. С его левого фланга шли все атаки соперника. Остальные сыграли на пределе своих способностей. Так что первый тайм должен был закончиться 3:0, в нашу пользу, а не 1:1.

Для сборной России продолжается домашний чемпионат мира. До него мы семимильными шагами опускались в рейтинге ФИФА, а теперь вполне можем подняться в второй-третий десяток. Это тоже положительно влияет на команду.

Радует, что в сборной России хорошая атмосфера. Когда игроки перед матчем с Турцией вышли на тренировку с усами, кто-то говорил, что это дурость. Но это не дурость, а раскрепощенность, вера в тренера и проявление уважения к нему. Показательна и его ответная реакция, он не стал пресекать их инициативу – мол, хватит дурачиться. Он принял это, и они вместе с веселым настроением пошли на Турцию.

Наши перспективы в Лиге наций будут зависеть от нашей физической формы. В группах приблизительно равные соперники, хотя, честно говоря, никогда не думал, что Люксембург обыграет 4:0 Молдавию, а Швейцария – 6:0 Исландию. Если бы нашими соперниками были Испания или Франция, мы заведомо выходили бы отбиваться и контратаковать, а с равными соперниками играем на равных, и результат зависит от того, кто находится в лучшей форме.

Если мы в следующем матче выиграем дома у Швеции, в этой группе решится многое. У шведов неплохая команда, но средняя. Как и наша, впрочем. Вообще календарь у нас отличный. Правда, посмотрим еще на результат матча Швеция – Турция, который будет сыгран в понедельник. От него тоже будет зависеть немало.